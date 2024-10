Agustín Rossi: "Sería una buena noticia que Cristina sea la presidenta del PJ"

El próximo mes se llevarán a cabo las elecciones internas para renovar a las autoridades nacionales del peronismo y el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, remarcó que “los liderazgos no se resuelven por decreto”. “A diferencia de lo que dicen algunos, la presencia de Cristina al frente del PJ le genera incomodidad al sistema político oficialista”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Rossi fue candidato a vicepresidente de Unión por La Patria, vicejefe de Gabinete, interventor en la AFI, ministro de Defensa y diputado nacional.

Contanos cómo fue tu reunión con Cristina Fernández, ¿cuál fue tu propia opinión respecto de qué tiene que hacer ella en el futuro electoral?

Sí, estuve esta semana con Cristina. A mí me parece que es una muy buena noticia para el peronismo que Cristina sea la próxima presidenta del Partido Justicialista. Nadie desconoce el liderazgo de Cristina, un liderazgo mayoritario hacia el interior de nuestro espacio político.

Cuando ese liderazgo se deposita, con todo lo que significa ese liderazgo, en el lugar de mayor representación institucional que tiene el peronismo en la oposición, que es la presidencia del Partido Justicialista, va a tener efectos positivos para nuestro espacio político.

Sin duda que la voz de Cristina va a ser mucho más fuerte desde la presidencia del PJ que desde el Instituto Patria. Va a ser un punto de referencia para toda nuestra militancia y nuestra diligencia a lo largo y ancho de todo el país. Creo que va a hegemonizar gran parte del debate político en la Argentina entre ella y el Presidente de la nación.

Creo que también va a traer un beneficio para la democracia, porque todos podemos advertir las características fuertemente autoritarias y autocráticas que tiene este gobierno. Y a veces nos olvidamos que en la reforma del 94, con el impulso del ex presidente Alfonsín, los partidos políticos en la Argentina tienen jerarquía constitucional, es decir, están incorporados en la Constitución Nacional.

O sea, nuestra democracia es una democracia de partidos, y que los principales dirigentes políticos estén al frente de los partidos me parece que puede significar en algún momento (que esperemos que no suceda) un resguardo para la democracia argentina. Así que yo creo que es muy buena esta decisión de Cristina.

La acompaño porque nos va a fortalecer, nos va a dinamizar y creo que es bueno para el sistema democrático argentino que las principales figuras estén en el lugar que deberían estar, que es en los lugares institucionales más importantes.

El peronismo y los nuevos liderazgos

Recuerdo que vos eras uno de los que cruzaba la grieta del peronismo kirchnerista y no kirchnerista. Hoy, Cristina Kirchner concentra el mayor apoyo dentro del partido, pero también genera un rechazo significativo afuera, casi el doble. ¿No cree que el peronismo debería buscar un liderazgo más amplio que no esté tan marcado por la polarización que genera Cristina?

No creo que sea así. Yo escucho muchas veces que algunos dicen que la presencia de Cristina al frente del PJ le sirve a Milei y en general los que dicen eso no son los peronistas, ¿no? Entonces, por una regla matemática lógica, si los que me dicen que lo que voy a hacer está mal son los opositores, bueno, me parece que lo que voy a hacer les incomoda a ellos.

La presencia de Cristina al frente del PJ le genera incomodidad al sistema político oficialista hoy. Es que por su capacidad, por su diversidad estadista y por su volumen de argumentos puede interpelar más fuertemente a todo lo que significa el sistema político que existe hoy.

Después, en otra parte de tu reflexión, hablás de los nuevos liderazgos. Es un tema que todos los que estamos en política sabemos que no se resuelve por decreto, no se resuelve por voluntarismo que aparezcan nuevos liderazgos en la vida política institucional de cualquier espacio político.

Los liderazgos aparecen como construcciones políticas primero, se consolidan cuando logran pasar el círculo de la política y penetrar en gran parte del conjunto de la sociedad. Y todo eso es un proceso. Yo suelo decir que el peronismo tiene muchos dirigentes, entre los cuales me incluyo, que hemos ocupado funciones importantes en determinados momentos, pero liderazgo hay uno solo, que es el de Cristina.

Porque ya no nos pertenece a los militantes políticos, a los dirigentes políticos, le pertenece a una gran parte de la sociedad que la tiene individualizada como alguien que representó, en un determinado momento, sus mejores expectativas. Además, no tiene solamente una identificación política, sino que tiene una identificación empática y sentimental.

Ese fenómeno se da en nuestro espacio político con Cristina. Desearía que empiecen a aparecer otros dirigentes políticos que también tengan fenómenos similares, pero la realidad es que hoy no aparecen.

Entiendo lo que decís, Agustín. Pero no sólo los opositores piensan que Cristina tiene dificultades para sumar a otros sectores. Muchos que están fuera de la grieta buscan una alternativa superadora al mileísmo. Hoy, ningún partido puede ganar sin una alianza amplia. Cristina puede consolidar su base, pero necesita atraer a más votantes y, si no aparece un nuevo liderazgo, tal vez lo mejor sea fortalecer ese 30% que aspirar a tener el 51%. Por otro lado, dejame felicitarte por la nota que publicó tu hija acerca del coeficiente GINI que grafica la desigual distribución de la pobreza que se produjo en la gestión libertaria.

Puede ser. Desde ya, muchas gracias.

AO VFT