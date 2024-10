Teresa García: "La candidatura de Cristina se debe al desvío del peronismo"

Tras la votación parlamentaria que ratificó el veto a la ley de Financiamiento Universitario, la legisladora bonaerense, Teresa García, manifestó que el bloque de Unión por la Patria “está sólido y con coherencia” respecto de las temas que afectan a la sociedad. En esa línea, en vísperas de las elecciones en el PJ bonaerense, consideró que luego de una derrota electoral “siempre crujen” las fuerzas políticas: “Hay dirigente que lo único que quieren es discutir la lapicera, por eso nunca van a coincidir políticamente con Cristina”, señaló en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Teresa García es senadora de la provincia de Buenos Aires y fue ministra del gobierno de la primera gestión de Axel Kicillof al frente del Ejecutivo bonaerense.

Elizabeth Peger (EP): El recorte de los recursos de las universidades fue y será por varios días más un tema excluyente en nuestra agenda. ¿Qué le dejó lo que votó ayer finalmente la Cámara de Diputados?

Indudablemente, dejó un sabor amargo por varias razones. Primero, porque ha sido una decisión del Gobierno que atenta contra una de las posibilidades de promoción social, restringir los presupuestos para la política universitaria, es un ensañamiento que no tiene sentido.

Y el otro aspecto del sabor amargo es cómo algunos, como en el caso de Alejandro Finocchiaro, que incluso ejercen la docencia en las universidades públicas se atreven a decir las cosas que se atrevieron. Y más aún aquellos que han dado vuelta su voto o se han ausentado para facilitar la base de cálculo para el quórum del Gobierno.

Creo que estas cosas a la corta pueden ser un sabor amargo pero a la larga van a merecer la sanción de la sociedad, porque hay cosas que la sociedad no perdona. Recuerdo aquel intento de Rozenkrantz de modificar el tema de derechos humanos y la política de salud, al no querer entregar medicamentos a las personas con enfermedades oncológicas. Bueno, son todas cuestiones que han afectado las áreas más sensibles de la sociedad.

EP: Más allá de la cuestión del tema que se discutió y que va a traer seguramente más conflicto en las universidades, con los gremios y más movilización de parte de los estudiantes, esto también va a dejar golpes dentro del Congreso, ¿no? Legisladores que votaban de una manera y que cambiaron su voto, que integraron un bloque pero votaron en diferente bloques, otros que responden a los gobernadores pero los llamaron y después votaron otra cosa. ¿Cómo imaginás hacia adelante el vínculo dentro del congreso?

Va a quedar afectado porque ya lo hemos visto con el voto de la reforma jubilatoria. Luego los invitó el Presidente a comer un asado en Olivos hablando de “los 87 héroes". A mí me parece que se pierde el valor que tiene un legislador que entra por un partido. O sea, la banca no es del legislador, la banca es del partido que promueve esta lista. Por lo tanto, el legislador tiene que responder al accionar de su partido.

Afortunadamente, nuestro bloque se manifiesta sólido y con coherencia respecto de las cosas que afectan a la sociedad. Pero hay otros bloques que juegan más "a la perinola", me parece, a ver a quién le toca, cuándo le toca, ver si es que van.

EP: Ahí permítame discrepar. Si bien los 99 diputados se mantienen, hay legisladores como Jalil que, por ejemplo, que cuando ganó Milei ustedes los contabilizaron como parte del bloque de Unión por la Patria. ¿O no?

Incluso Jalil, que siendo un gobernador que votaba con nosotros, tuvo una diputada que se ausentó misteriosamente en el día de ayer para facilitar la base de cálculos. Pero quiero decir, en términos generales, nuestro bloque responde al mandato que nos dieron con el 44%.

Lo que es asombroso es lo de algunos sectores del radicalismo o el propio PRO, con Macri tensionando la relación con Milei a cambio de los votos. Esto es lo que hace perder credibilidad en la política. La gente vota al partido que le gusta, porque cree que lo representa, después escucha a sus dirigentes decir que van a votar en un sentido y después los ve votando en otro sentido.

El gobernador catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, votó a favor del veto presidencial y evitó que una de sus diputadas se siente en una banca.

Claudio Mardones (CM): Usted mencionaba a la diputada de Catamarca Fernanda Ávila, que estuvo ausente, lo cual preocupó mucho en el bloque de Unión por la Patria. En ese sentido, en la agenda política de la provincia vienen algunos momentos importantes. El 17 de octubre habrá un acto en Berisso, donde el gobernador Kicillof va a estar al frente. Algunos se animan a decir que podría formularse una invitación a Cristina Fernández, que está ahora preparándose para disputar la presidencia del Partido Justicialista. Desde su experiencia y como ministra política del gobierno bonaerense, ¿es posible que pueda concretarse una foto de este tipo antes del 17 de noviembre, día de elección para presidente del PJ? ¿Ve que es solamente la cristalización de una ilusión?

Luego de la derrota siempre crujen las fuerzas políticas, y hay distintas miradas y formas de ver la realidad. Entre esas cosas, vinieron sucediendo una serie de hechos durante estos meses y la candidatura de Cristina se debe, precisamente, al desvío del peronismo.

Ella en ese momento está abocada a conformar y seguir hablando con todos los sectores y con todos los dirigentes para tratar de tener un partido que integre a todos. En el medio de esto aparecen varios actos. Por el momento, toda la preocupación del peronismo, por lo menos en la vida partidaria, está puesta en ordenar ese proceso que se viene en este mes.

EP: En ese contexto, ¿cuál va a ser la posición de Axel Kicillof respecto de la candidatura de la ex presidenta a presidir el PJ? De hecho, se ha mostrado muy cercano a quien hasta ahora es el único competidor, Ricardo Quintela. Justamente, el gobernador de La Rioja estuvo en Avellaneda ayer junto al intendente local, Jorge Ferraresi, quien es un muy cercano al gobernador Kicillof...

El gobernador no se ha expresado todavía. Estimo que en algún momento lo hará, porque estamos próximos a concretar la integración de la lista en una semana. Hay algunos dirigentes que están alrededor del gobernador. Uno lo mencionó usted, y hay otros que estiman que no es tiempo de Cristina y cuestionan su candidatura. Bueno, tienen una oportunidad el 17 de noviembre para competir en elecciones saludables, porque siempre las elecciones internas son saludables.

EP: ¿Le parece más saludable que disputen en una interna que hacer un acuerdo previo?

Es que los acuerdos previos tienen que estar hechos sobre la base de coincidencias de lo que se piensa y de lo que se cree que hay que hacer. Si hay un sector que dice que lo único que quiere es discutir la lapicera el año que viene, difícilmente eso sea una coincidencia política con Cristina.

La candidatura de Cristina Fernández para presidir el PJ genera divisiones internas, mientras que Kicillof deberá definir su postura.

Cristina lo que planteó es el ordenamiento y el reencauzamiento del peronismo, la discusión de la política laboral, la discusión de la justicia, la discusión de las políticas sociales.

EP: Pero lo que sucede es que Cristina estaba bastante identificada con la lapicera también...

Es como todos los dirigentes, que cuando llega el momento de hacer las listas legislativas y ejecutivas, tienen que ejecutar su conducción. Está muy bien, pero hay diferencias en lo que vemos. Si la discusión es interna partidaria por lugares a ocupar, eso es una cosa. Si la discusión es que el peronismo se desvió, se desordenó y hoy cuesta tener una postura frente a este gobierno, es otra posición.

Si estos dirigentes creen que no es el tiempo de Cristina, me parece bien que tengan todo el derecho a opinar, aunque no de usar palabras tan agresivas. Entonces, si quieren pueden presentar una lista y después se cuentan los votos, no es difícil.

