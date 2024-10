Ricardo Quintela: "Cristina tiene vigencia y un potencial enorme"

Continúa la interna por la presidencia del Partido Justicialista luego de que dirigentes cercanos a Cristina Kirchner apoyaran su posible candidatura por la red social X. Ricardo Quintela afirmó que “todos quieren la unidad”, pero “hay que cambiar los métodos” y "dejar de manejarse por Twitter". Sobre la candidatura de Cristina, sostuvo que ella debería expresar su intención y no sus voceros por redes sociales: “Primero, tenemos que escucharla”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Quintela es gobernador de La Rioja desde 2019 y fue reelecto en 2023. Además, fue diputado provincial en 2017 y en 1993; intendente de la ciudad de La Rioja en 2003; diputado nacional en 1997; secretario de Asuntos de Interior en 1991 y subsecretario de la Juventud de la Provincia en 1986.

¿Cómo le cayó la idea de que Cristina Kirchner considera plausible presidir el PJ? ¿Estaría dispuesto a bajar su candidatura?

Lo primero es que creo que nosotros tenemos que cambiar los métodos, porque es muy difícil trabajar de esta manera. Todos queremos la unidad del movimiento nacional, pero es muy difícil manejarse por Twitter, donde todos hablen en nombre de ella. Primero, tenemos que escucharla.

Por otro lado, hubiese estado bueno que convoquen a los cuatro compañeros gobernadores justicialistas que estamos trabajando, resistiendo y defendiendo al pueblo argentino por la gravedad que tienen las acciones que toma el Presidente y que avanzan sobre los derechos de la gente. Hubiéramos podido conversar previamente, y estoy seguro que podríamos haber llegado a un acuerdo con la comprensión y el acompañamiento de la mayoría de los compañeros.

Si Cristina manifiesta su candidatura, los gobernadores justicialistas iríamos a conversar con gusto. Después, conversaríamos con los compañeros porque tenemos que debatir contenido, qué vamos a hacer con el PJ y si se va a hacer federal. Hay muchos compañeros que tienen una capacidad de análisis, de evaluación de la realidad y una propuesta increíble, pero el hecho de que no tengan visibilidad pública los hace anónimos. Esos compañeros son de real valía y sería importante que participen.

No es que tengamos que juntar a los gobernadores y a los diputados encerrados en una pieza para armar un Consejo. Me parece que hay que debatir un poco más profundo para que todos se sientan representados. Lo que nosotros queríamos era ir del interior hacia al centro del país para que todos seamos parte del nuevo consejo y que todos abracemos la causa con el fervor y el compromiso que tenemos que hacerlo para revertir la situación. Caso contrario, sería lo mismo pero maquillado. Esto lo digo sin ánimos de criticar, sino para que sepamos que uno de los temas que tenemos que modificar son los métodos de comunicación que tenemos con los compañeros.

Lo veo orientado a estar predispuesto a un espacio de unidad…

Yo tengo que hablar con los compañeros que se han jugado y sacrificado por nosotros y han puesto sus cosas en servicio de la causa, trasladándose a lo largo y a lo ancho del país. Respeto su sacrificio, porque lo mío no es un sacrificio, es una satisfacción, aunque también me sacrifico, porque dejo mi provincia y a mi familia. No tengo ningún problema porque me gusta y el contexto con los compañeros me fortalece y me revitaliza, y no los puedo defraudar.

Posteo de Wado de Pedro en X | Ricardo Quintela afirmó que desde el PJ buscan la unidad pero que no se sabe la decisión de Cristina porque sus voceros hablan en su nombre “ y no se sabe si es cierto o no”.

Si hay una convocatoria para una reunión hecha por la compañera Cristina, estoy seguro que los cuatro gobernadores estaremos ahí junto a la dirigencia que ella considere que tiene que estar presente para tener un debate interno. Todos queremos la unidad, y se puede dar por consenso o por un proceso interno. Yo hubiera preferido que se expresen los afiliados, pero de todas maneras, ella no habló. Hablan sus voceros en nombre de ella y no se sabe si es cierto o no. Yo quiero creer que es cierto por la envergadura de los compañeros que hablan, pero creo que ella tiene que hacer un llamado para conversar.

Habla de cuatro gobernadores. ¿Gildo Insfrán está dentro de esos gobernadores?

Sí, está junto con Sergio Ziliotto, con Axel Kicillof y con quien les habla. Somos seis los que resistimos, pero los otros dos pertenecen a otros partidos políticos.

Le quiero mencionar dos entrevistas. Hoy, en este programa, Mayans comparó el regreso de Perón herbívoro con la vuelta de una Cristina herbívora. Por otro lado, Jaime Durán Barba dijo que aunque se ponga minifalda, Cristina no podría ser una política nueva. ¿Cree que es posible que vuelva distinta?

No coincido con Durán Barba. Tiene vigencia por encima de todos nosotros y por encima de cualquier apreciación. Cristina tiene vigencia y un potencial enorme, y por eso me parece que someterla a un proceso interno no correspondería por la envergadura que tiene. Nadie puede desconocer su militancia y su conocimiento de la situación geopolítica de Argentina y del mundo entero.

Ella no tiene que estar expuesta y sujeta a esta situación y hay compañeros que tienen todo el derecho a aspirar a conducir el destino del PJ. Tendríamos que habernos presentado de forma conjunta y si queríamos la unidad, y no la elección, lo tendríamos que haber conversado previamente.

También se puede dar una unidad monolítica con la expresión de los afiliados del PJ. La última elección nacional fue la de Carlos Menem con Cafiero, y hubo una unidad monolítica del peronismo que ganó las generales y ejerció el poder en un concepto totalmente distinto, con las banderas de la revolución productiva. No estuvimos de acuerdo con la incorporación de una expresión antagónica del peronismo que fue la que manejó la economía y el proceso de la privatización.

Ese es el ejemplo de una elección nacional, donde se expresaron los afiliados, ganó Carlos Menem contra todo el aparato por haber caminado por todo el país y conversar con la gente. Me parece que recabar la esperanza de la gente es lo que tenemos que revitalizar dentro del movimiento justicialista.

Estamos todos medio aburguesaditos, para decirlo de alguna manera, encerrados en nuestras oficinas, conversando con los compañeros, pero nunca bajando a escuchar que dicen los compañeros de las distintas provincias.

Alejandro Gomel: ¿Se imagina en el lugar de Menem que fue contra el aparato, en caso de que Cristina diga que quiere ser candidata, o si Cristina dice que quiere ser presidenta se bajan todos y hay lista de unidad?

Ya estamos grandes y tenemos muchas batallas, y por eso digo que el diálogo es lo más importante. Creo que tiene que primar la razonabilidad para ver cómo hacemos para tener una propuesta que conforme a la mayoría del pueblo peronista.

Ese sería un paso previo, porque lo más importante es ver cómo enfrentamos las graves decisiones que está tomando el señor en contra de los intereses del pueblo. Cómo generamos un polo de oposición y resistencia que se amplíe con otros partidos, expresiones sociales y eclesiásticas para marcar un camino totalmente diferente y no tan cruel.

No le interesa que los chicos se mueran de hambre, que los ancianos no puedan cubrir su canasta de medicamentos, que las universidades sean desfinanciadas de forma deliberada, queriendo degradarlas. Esta locura hay que pararla porque me parece que este hombre no está en su eje central. Hay varios psiquiatras y colegios de psiquiatras que dicen que hay que ver quién está manejando el país.

AG: ¿Es Cristina la mejor persona para conducir el PJ o hay que buscar una renovación?

Cristina tiene que conducir un proceso que, a mi juicio, excede el partido justicialista.

AG: ¿Algo por encima del PJ?

Pero por supuesto, como lo viene haciendo hasta ahora. Cuando salió sobre el tema de energía o sobre el bimonetarismo, da una posición clara que algunos llaman clase magistral y hace que podamos incorporar conocimiento que la mayoría de la dirigencia no tiene.

AG: No tanto para el día a día del partido…

Claro. Es lo que yo creo, y me puedo equivocar. No pretendo jubilarla, como algunos, todo lo contrario. Tiene que estar vigente porque más que el peronismo, la necesita la república Argentina. Hay una voz disonante fuerte, con sólidos argumentos, que explica lo que está pasando en el país y visibiliza las inconsistencias del otro señor, que habla barbaridades y algunos medios tratan de naturalizarlo.

Dice locuras como el 17.500 de la inflación, y que la devolución de 8% para los jubilados 365 mil millones, que es lo mismo que la deuda externa. Es una locura. Sin embargo, le dan micrófono para que diga esas barbaridades. Tiene un comportamiento tan indecoroso que casi siempre da vergüenza decir que es presidente de la república Argentina.

Además, no conoce el potencial que tiene nuestro país para salir adelante. No dice una sola palabra sobre el desarrollo en materia agrícola, ganadera, minera, pesquera, en el tema maderero, de turismo o gastronómico. No habla de eso porque no lo sabe. Es un improvisado que tuvo el grave problema de ganar la elección, producto del descontento del sistema político que tenía gran parte de la sociedad.

