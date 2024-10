José Mayans: "Vuelve una Cristina hervíbora"

La semana pasada inició un "operativo clamor" para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ponga al frente del Partido Justicialista nacional. José Mayans destacó que la exmandataria se encuentra en una postura "más conciliadora" que la de tiempos pasados y que les indicó, a él y otros senadores, que si logran el consenso con el bloque, ella se postularía para la presidencia del PJ. Además, el senador criticó las políticas de Javier Milei y la irracionalidad de sus medidas, y señaló la importancia de una oposición fuerte. “El tema es qué tipo de Estado queremos, Milei directamente quiere destruirlo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Mayans es senador nacional por Formosa, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta y anteriormente se desempeñó como diputado. Es senador desde 2001 y desde 1987 fue diputado nacional.

¿Usted fue el que dio el primer paso para que se iniciara el famoso "operativo clamor" para que Cristina Kirchner sea candidata a presidir el Partido Justicialista? ¿Qué detalles nos puede contar que tuvo con la expresidenta? ¿Hoy Gildo Insfran se reunirá con ella?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La verdad es que veníamos hablando entre los senadores sobre el tema de la interna partidaria, ya que la Constitución, en el artículo 38, dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia, porque obviamente que a través de eso se hace la propuesta al pueblo y a partir de ahí las postulaciones de los candidatos para los distintos cargos. Así que estuvimos hablando entre los senadores, y en algún momento hablamos de invitarla a Cristina en el bloque y hacer una reunión.

Después, en una reunión que tuvimos con Anabel y Juliana, dije que me parecía que la que, en este momento, aglutinaría todo el peronismo es Cristina, y que me gustaría que sea ella la presidenta del partido. Esa fue la discusión que tuvimos. Después tuvimos una charla con un periodista y lo dije públicamente. Eso fue un sábado. El martes estuvimos junto a ella en el Instituto Patria, también con Anabel y Juliana, hablando de todos los temas, y me dijo que me había escuchado en la radio y me preguntó cómo venía la mano. Le di las bases y mis fundamentos de por qué tendría que ser ella, y la respuesta de ella fue que si a nosotros nos parecía que ella serviría para aglutinar y realmente hay un consenso general, va a trabajar en el tema, que le parecía importante que nos juntemos todos para ver si podemos lograr esa unidad que pretendemos. A partir de ahí hubo charlas con gobernadores, senadores, diputados, y después hubo una mención por parte de Wado y otros dirigentes.

Nosotros, obviamente, respetamos al gobernador Quintela, pero evaluamos que no es conveniente que un gobernador en este momento vaya como presidente del partido, por lo que representa el gobierno de Milei, que vemos con mucha irracionalidad, y necesitamos una persona que tenga ese poder de convocatoria, y no es lo mismo el Partido Justicialista con Cristina, los gobernadores, representantes de la CGT, del Movimiento Obrero Organizado, diputados, y expresándonos con respecto a un programa de gobierno, al tema previsional, al tema universitario y a la política internacional. Me parece que es importante contar con su experiencia y conocimiento, porque ha estado en el Estado prácticamente por ocho años. Así que en eso consistió la propuesta. Ella prácticamente nos dijo que estaba de acuerdo si lograbamos conseguir unir a todos, y establecer un diálogo entre todos para poder llegar a un consejo superior del partido que sea verdaderamente representativo de lo que estamos haciendo.

Hernán Madera: “Quien personifica el peor miedo de Cristina Kirchner es Axel Kicillof”

Recuerdo el momento en que se planteó quien encabezaba la candidatura en la Provincia de Buenos Aires en la elección de medio término del 2017, y ella no quiso competir en aquel momento con quien había sido su Ministro de Interior, Florencio Randazzo. En este caso, si no bajase su candidatura el gobernador de La Rioja, ¿ella no aceptaría? ¿Aceptaría solo si no hay una interna?

En principio, estamos en conversaciones con todos, inclusive con Quintela para poder lograr un acuerdo general. Porque me parece bueno, ante la irracionalidad del gobierno de Milei. Ustedes los periodistas, a quien criticó en Parque Lezama, van a tener para hablar todo el año, por cómo empezó el año Milei y cómo estamos ahora.

Cuando él va a jurar, la que empieza la caminata sola es Villarruel. Siendo presidenta del Senado, saca del protocolo la asunción de Milei y le pide a los senadores y a los diputados que lo veamos por televisión. Después, el 1° de marzo, fue a hacer una parodia con números que él solamente conoce, y después lo que hizo en Davos, que fue tipo macartista contra el comunismo y le dijo a todos que estaban llevando a la sociedad el socialismo. Las cosas que ha dicho en Lezama, en Naciones Unidas, y las medidas que toma con respecto a destruir el Estado, que realmente lo está haciendo.

Nosotros hemos tenido reuniones con la gente de energía nuclear, por ejemplo, y es devastador el efecto que está causando en el programa nacional de energía atómica. Hablamos con gente de la ARSAT, vamos hablando con los distintos sectores, y realmente nos preocupa el nivel de destrucción que está generando en el Estado. Y ante esta alternativa de destrucción, creo que la racionalidad tiene que venir por una fuerza política que tiene una visión diametralmente opuesta a la de Milei. Y aparte sumar nuestras fuerzas políticas, como hemos hecho para lograr el veto que le otorgaba 100 mil millones a Inteligencia, y como estamos tratando de hacer con el tema universitario. No se pudo hacer en el tema previsional, porque obviamente se han comprado voluntades, y después se hizo un asado vergonzoso festejando a 87 y cómo terminaron con el aumento a jubilados.

Todo esto me parece que también influyó en el cambio de actitud que tiene Cristina con respecto al tema del Partido Justicialista y poder conducirlo. Esa es la visión que tenemos, y creo que lo vamos a lograr.

Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Partiendo de la base de que una oposición a Milei es imprescindible, más allá de todo lo que vos estás contando, porque el sistema democrático también necesita alternancia. ¿La emergencia de Cristina Kirchner como jefa de la oposición al frente del peronismo, no termina siendo funcional a la polarización, por lo que se va al otro extremo y fortalece a Milei en lugar de debilitarlo? ¿O como no se puede generar ninguna alternativa que no sea ni el kirchnerismo, ni la centro-derecha y la derecha con Macri más el sector halcón del PRO y los libertarios, que por lo menos haya una oposición fuerte de aquello que representa lo que ha venido siendo? ¿Se plantean esta disyuntiva? ¿Será para bien o para mal polarizar?

Yo digo que la única verdad es la realidad. La verdad es que Cristina es parte de la realidad de la política argentina. Como Lousteau, como Macri, como nosotros, como Gildo y como son los gobernadores, es parte de la realidad.

Ahora, el tema es, más que nunca, qué tipo de Estado queremos. Milei directamente quiere destruir al Estado.

Yo lo que estaba planteando no era respecto de la utilidad de que exista una oposición, sino del cómo, de cuál sería la mejor alternativa...

Como ella aglutina un núcleo importante de personas que obviamente han apreciado su gestión de gobierno, y dentro del Partido Justicialista es la persona que mayor consenso tiene, creo que es impensable contar con su presencia dentro del Consejo Superior del Partido, donde obviamente al estar gobernadores, senadores y diputados, vamos a tener discusiones importantes como qué ofrecernos al pueblo argentino como alternativa. Y, obviamente, convocar otras fuerzas políticas.

Porque no te olvides que, vos que conoces de historia, cuando Perón vuelve, lo hace reflexivo. Se abraza con Balvín y plantea mirar para adelante y construir una nueva Argentina. Entonces, basado en eso, en la compresión de errores que hemos tenido. La veo muy reflexiva también, porque hemos hablado muy claro y estuvimos dos horas reunidos.

Daniel Menéndez: "La gente tiene agradecimiento y amor por Cristina, pero hay expectativa por Axel"

Acá nos quedamos perplejos con lo que acabas de decir. ¿Decís que podría volver una Cristina Kirchner "herbívora" y distinta? ¿Más como Lula y contemplativa con el otro?

Más contemplativa, por supuesto. Aparte de eso, uno aprende también, con el recorrer el tiempo, en la gestión que uno realiza. Perón decía que en el primer gobierno se apresuró un poco, pero que lo hizo todo en su medida y armoniosamente. Y obviamente, vos sabés lo que pasó antes de la vuelta de Perón, que hubo muertes, desapariciones y persecuciones. Él aspiraba realmente a un esquema de unidad nacional.

Ahora, a Cristina la vi muy bien en el acto que hizo en la Provincia de Buenos Aires, la vi muy reflexiva. Y aparte, en las conversación que tuvimos, que fue muy larga, la vimos bien reflexiva con respecto al tema del rol del Estado, del problema de la pobreza y la indigencia, y de los problemas que tiene la Argentina como para poder ver la forma de repararlo. Y otra preocupación que nos expresó fue el tema del endeudamiento, que es tremendo. Cómo se va endeudando la Argentina mientras se habla de un déficit cero, que es absolutamente mentiroso.

Hay una nota en Perfil que habla de que los extranjeros, a los que se pretende cobrar arancel, ya pagan impuestos. O sea, tendríamos una imposición para los extranjeros. Entonces, ese concepto de decir, para aliviar esa situación vamos a arancelar… Lo que dice Macri es básico. Yo presidía la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, cuando estábamos en el tema del control del Estado. Macri pidió que el tema del Correo pase a la Auditoría General de la Nación, y se ve que no había entendido que la Auditoría General de la Nación era parte del Congreso. No la tenía clara, porque creía que era un organismo independiente que iba a poder auditar, cuando realmente no lo podía hacer.

Entonces, habló conmigo y lo pusimos a consideración de la Comisión. Se votó y pasó a control de la Comisión, de la Auditoría. Se hizo la Auditoría del tema del Correo cuando nosotros estábamos prácticamente a cargo de las auditorías que se hacen con respecto al control post de los gastos del Estado, porque para eso funciona la Auditoría General de la Nación. Y Macri no salió bien de esa auditoría. De hecho, tuvo dos rechazos de cuentas públicas y ahora dice que hay que auditar las cuentas. Obviamente que las cuentas de la universidad se auditan por la Auditoría General de la Nación, ¿o no lo sabe?

Por eso digo que hacen falta, a veces, discusiones de comprensión sobre lo que es el Estado, la función del Estado, y no decir cualquier cosa. Como dicen Milei o Macri, porque evidentemente no han ni estudiado la Constitución.

Alejandro Gomel: Nos quedamos pensando en aquel Perón de la vuelta del exilio y esta Cristina Fernández de Kirchner. Así como fue candidato Perón, ¿la candidata entonces debería ser Cristina el año próximo?

Todo depende de la consideración de la gente. El tema es quién trabaja por la grandeza nacional y por la felicidad del pueblo. ¿A vos te parece que este Gobierno trabaja por la grandeza de la parte de la felicidad del pueblo?

Por ejemplo, en el sistema de precios, cada uno hace lo que quiere. Hay gente que está recibiendo boletas de 300 o 500 mil, o un millón de pesos. Les están robando en la cara, y el Gobierno sigue diciendo que "hagan lo que quieran". ¿Cuál es la respuesta de las fuerzas políticas ante semejante alternativa que está ofreciendo el Gobierno?

Tenemos combustibles por arriba de los precios que tienen países que no son productores de petróleo. Hay gente que está cerrando sus comercios por que no pueden pagar los servicios públicos y el Gobierno sigue insistiendo en que su meta es el déficit cero para poder cumplir con la usura del sistema financiero. Y deja de lado todos los esquemas que hacen al progreso nacional. Tienen la visión de que, ya lo ha dicho Milei, el que no tenga para pagar, que no vaya a la universidad y que directamente se dedique a otra cosa, y me parece que eso no ha hecho a la Argentina próspera.

Creo mucho realmente que Cristina puede aportar, pero no es ese el fin. El tema es tener una mesa en la conducción nacional del partido que analice profundamente la política nacional y que ofrezca al pueblo argentino alternativas varias, tanto en materia económica como en materia social y en materia productiva. Entonces, esta es la parte que va a llevar la discusión interna dentro del partido para que después se convoque también a otras fuerzas políticas a trabajar en forma conjunta para construir esa Argentina que nos merecemos todos los argentinos.

Interna peronista: José Mayans dijo que Cristina Kirchner "no es la jefa" del PJ

AG: La idea de convocar a otros sectores con la figura de Cristina liderando, en otro momento, sucedió que decían que con Cristina no podían construir y terminó siendo candidato Alberto Fernández. ¿Cambió ese escenario? ¿Ahora con Cristina se puede construir con otras fuerzas?

Yo creo que sí, porque es otro tiempo. Creo que es una persona que puede aportar mucho. Aparte, para hablar con ella tenés que ir muy bien preparado, porque, por ejemplo, cuando fuimos, ella ya tenía leído completo el presupuesto. Es una persona que tiene formación y preparación. Obviamente, en nuestra fuerza política va a ser muy importante eso.

AG: Lo veo encandilado con Cristina en esta época...

Hemos tenido discusiones internas con Cristina, y yo he sido muy duro con ella. También en el despacho, hemos discutido por varios temas. Yo no estoy encandilado por nadie. Siempre digo que mi patrón se llama Jesucristo. No tengo otro patrón.

Hay que tener las bases de un partido político y después cumplirlas. Porque vos fijate, por ejemplo, Milei que decía que en China eran comunistas, y ahora dice que el comunismo maoísta es interesante. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. A mí me parece que acá no se puede decir y hacer cualquier cosa, porque obviamente eso implica el sufrimiento de muchas personas, como está pasando hoy en la Argentina. Creo que no podemos desperdiciar la experiencia y el conocimiento de los ciudadanos.

No estoy encandilado con nadie, no hay ser humano que me encandile.

AG: ¿No hay ser humano que lo encandile?

No. Yo soy cristiano, así que, como dice el salmo, “que sepan que son solo hombres”.

AG: Y lo acusaban de querer acercarse a la vicepresidenta Villarruel...

Tengo diálogo con ella, y hablamos también. He hablado también con Victoria, porque es lo que corresponde. No hay que tener la visión macartista de decir “este es comunista, lo echamos”. Hay que escuchar a todo el mundo. Yo no tengo problema en hablar con quien sea, de cualquier fuerza política. Incluyendo a Macri, o quien sea, pero discutamos de política.

Elizabeth Peger: Senador, está media sola Villarruel ahí, ¿no?

Creo que empezó el tema, vuelvo a insistir, cuando ella subió sola las escalinatas, a partir de ahí la sacaron y Karina le dijo “no sos de este equipo”. Porque, teóricamente, Milei había dicho en campaña que ella iba a conducir seguridad y defensa. Después la sacó y habló con Patricia Bullrich. A partir de ahí, veo que ella trata de hacer buena letra con Milei, pero creo que Karina la ve como un peligro, como que pone en peligro el poder de Milei. Entonces, la han hecho a un lado en todo.

Obviamente, ella hasta ahora sigue comportándose, aunque hace poco dijo “hasta acá” con el tema de Malvinas, porque le pareció inaceptable que tengamos que ir con pasaporte y vuelo turístico a Malvinas. Ese fue su límite. Pero, obviamente, ella está fuera del programa del Presidente, por lo que se demuestra.

Luis Caputo confirmó que irían a la Justicia en caso de que el Congreso rechace el veto

EP: ¿Qué expectativas tiene para las sesiones de esta semana en el Congreso por el tema universitario? Ayer, el Ministro de Economía adelantaba que si se rechaza el veto, el Gobierno va a ir a la Justicia.

Primero el ministro de Economía dice que no quiere ir al Congreso, él cree que está en un sistema imperial. Tiene que ir al Congreso a explicar el presupuesto. No puede mandar segundos, porque no es el hijo del emperador, es el ministro de Economía de un país con un sistema republicano. Él tiene la responsabilidad de asistir a explicar el Congreso. Sino yo, como diputado, le pido una interpelación de forma inmediata. Que venga al Congreso de forma inmediata con interpelación para explicar el tema, ya que no quiere ir. Hay que exigirle una interpelación, entonces. Primero eso, porque él cree que no tiene que haber explicación. Tiene que explicar por qué la deuda aumentó 88 millones dólares en ocho meses. Tiene que explicar cómo es el tema de la distribución, por qué paralizó miles de obras en todo el país y la responsabilidad que eso genera. Qué hizo con el sistema de la distribución, el sistema impositivo. Qué va a pasar con la coparticipación primaria. Qué son los fondos del sistema presidencial de las provincias. Tiene que venir a contestar. ¿Quién se cree que es?

Y después, las expectativas son que el miércoles Diputados trate el veto. Si ellos lo hacen el miércoles, tengo la expectativa de que podamos nosotros, senadores, sesionar el jueves.

Si eso no es importante para una democracia, que millones de personas salgan a decirle al presidente que la educación es una política fundamental, no sé qué es. El Presidente nunca dijo que iba a destruir la educación, y lo está haciendo. Si los diputados tienen palabra y hay algunos que no se venden, porque, como decía Perón, hay gente que se vende por chirolas. Entonces, vamos a ver si realmente cumplen con su palabra y ratifican la ley que han votado para el financiamiento educativo.

Respecto al jefe de Gabinete, está en falta, porque todavía no viene al Senado. Tiene que venir al Senado. Lo que dijo recién es una barbaridad y totalmente un disparate.

Cristina Fernández de Kirchner en la marcha universitaria.

Un corolario final. Sería interesante creer en su tesis central, que me parece que es un kirchnerismo "herbívoro" y una Cristina Kirchner reconociendo errores del pasado, como Perón. En ese caso, le pido un favor, dado su cercanía con ella y con el propio gobernador de Formosa: Uno de los puntos cruciales que se le critica es la falta de respeto a los medios de comunicación y al periodismo, y la preferencia exclusivamente por periodistas o medios cercanos, hecho que repite, llevado al paroxismo, el actual Presidente. Entonces, la primera demostración de que realmente hay una Cristina Kirchner herbívora, es que conceda reportajes a medios que no son afines, y lo mismo le digo en el caso de Gildo Insfran, que como usted sabe, tiene una mala imagen aquí en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, respetamos que los formoseños lo elijan tantas veces, debe haber motivos para tal cosa, pero nos resulta incómodo ver que no se les pueden hacer preguntas. Aprovecharlo usted para que le transmita a Cristina que, si realmente hay un reconocimiento a los errores del pasado, la mejor forma de hacerlo verosímil es corrigiéndolos. Ojalá los pueda corregir y ojalá todos se conviertan en "herbívoros"...

Ojalá sea como decía Perón, un león herbívoro.

MVB FM