Ricardo Quintela, duro con La Cámpora en la interna del PJ: "No se pongan bajo la pollera de Cristina"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó explícitamente sus intenciones de ser presidente del PJ Nacional, aunque no se animó a afirmar si enfrentaría en las próximas elecciones a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, quien fue propuesta como candidata por miembros de La Cámpora.

"Me parece a mí que no la pueden someter a este escándalo. El que quiera salir, que salga, pero que no se pongan bajo la pollera de ella como todos los que se expresaron", señaló el funcionario en diálogo con Futurock.

"Creo que esta cosa se podría haber hablado, se podría haber conversado. Hay que generar ámbitos de debate, de discusión interna dentro del Movimiento Nacional Justicialista, como para poder llegar a una conclusión interesante, importante, que nos contenga a todos", añadió sobre la forma en la que se propuso a la ex presidenta como candidata.

Luego, reprochó: "Por Twitter, es muy difícil. Después que largan, sentarse a conversar es muy difícil".

El gobernador riojano también indicó que su intención es sumar a las provincias a las decisiones tomadas por el partido, argumentando que "hay dirigentes que están cansados de que Capital Federal diga qué hacer".

Sobre su relación con CFK, el gobernador riojano manifestó: "Yo con Cristina tengo la mejor relación, la mejor onda. Acá hay un proyecto que está destruyendo el país y, fundamentalmente, está destruyendo la vida de todos los argentinos, que es el proyecto que encabeza Javier Milei".

"Lo que nosotros queremos es la unidad del Movimiento Nacional Justicialista. Queremos convocar a todas las compañeras, los compañeros y a todos los ciudadanos que compartan ese criterio, esa idea, fundamentalmente a los partidos políticos, a los movimientos sociales, para que podamos constituir un frente para enfrentar, con perspectiva de éxito, y para poder transformar la República Argentina. Esto es lo que creemos nosotros y venimos trabajando para eso", añadió sobre sus objetivos dentro del PJ.

Al respecto del debate por la eventual candidatura de la ex vicepresidenta, Quintela indicó: "Si Cristina decide ser candidata a la presidencia del PJ veremos, analizaremos con los compañeros". De todos modos, señaló que no considera que la propuesta de La Cámpora sea una "cuestión de Cristina".

"Creo que es una decisión de un grupo de compañeros que, con todo derecho, lo pueden plantear, pero me parece que es descenderla a una competencia. Ella está para otras cosas mucho más importantes. Este es un trabajo que tenemos que realizar los militantes, de ordenar el peronismo, convocar a todos los compañeros, las compañeras", concluyó de cara a las próximas elecciones del 17 de noviembre.

