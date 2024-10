Daniel Menéndez: "La gente tiene agradecimiento y amor por Cristina, pero hay expectativa por Axel"

En el marco del "operativo clamor" para que Cristina Kirchner sea la nueva presidenta del Partido Justicialista, Daniel Menéndez sostuvo que la expresidenta sigue ocupando un rol central, pero que Axel Kicillof debería asumir un lugar más relevante a nivel nacional para convertirse en la alternativa política del peronismo y construir las soluciones para sacar al país de la crisis. “Hay un hartazgo de Milei y hay una percepción de que Axel puede sacarnos de este infierno”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Menéndez es referente de Barrios de Pie y subsecretario de Economía Popular del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, comandado por Axel Kicillof.

Alejandro Gomel: Ya que hablamos de economía popular, ¿cómo están los barrios atravesando esta crisis?

Muy mal. La verdad es que la vida diaria se hace muy complicada.

El nivel de recesión es muy alto, lo que hace muy complejo poder salir a ganarse el mango. Es lo que uno recepta cuando recorre. Se le hace muy difícil a los emprendimientos familiares, personales, comunitarios, poder hacerlo sustentable, como pasa con el conjunto de la actividad. Hay una pérdida de poder adquisitivo que redunda en la falta de dinamismo en la actividad, y todo eso sumado a que se achican ingresos y suben gastos. Además del deterioro de lo público en el conjunto de la salud, la educación y la vida cotidiana que se da en la realidad que uno puede percibir, es muy complicado.

AG: ¿Qué pasa en la oposición a nivel nacional? Hay movimientos, apareció nuevamente Cristina Fernández de Kirchner en escena y se vieron cruces de una interna en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se ordena esa oposición?

Me parece que el dinamismo de la oposición es directamente proporcional a la pérdida de expectativa en lo que pueda resolver Milei. Es decir, hay un paulatino pero constante, y hay que ver si dejar de ser paulatino y es más abrupta esa pérdida de expectativa en las resoluciones que puedan llegar desde el Gobierno nacional, y todo eso hace que la escucha vire hacia otras soluciones. Me parece que eso explica una situación de mayor ebullición en expresar proyectos alternativos, y eso hace que empiece a haber movimientos, porque obviamente se acelera la necesidad de construir una alternativa a todo esto.

Obviamente, yo tengo posición tomada respecto de que es muy claro, por lo menos para quienes tenemos una mirada transformadora y de las soluciones que hay que dar en este marco, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene que paulatinamente ir nacionalizando su referencia y que hay que fortalecer esa alternativa de cara a lo que nuestra sociedad empieza a buscar, como caminos que no conduzcan a lo que ya se vive como una estafa y que como que ya suena a cansancio.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Elizabeth Peger: ¿Crees que Cristina Kirchner acompaña esa visión de un Kicillof en la construcción nacional?

No tengo duda. A priori, ella manejará los tiempos y su decisión, pero sí, no tengo duda. Es decir, ha habido 12 años de Néstor y de Cristina. La salida de esos 12 años, por un lado fue Scioli en el 2015, Alberto en el 19 y Sergio Massa en el 23. Proyectos que venían a complementar la tradición de lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina.

Creo que hoy, Cristina visualiza que hay una posibilidad de conducir desde ideas que más y mejor nos expresan a quienes nos identificamos con lo que vino a inaugurar Néstor en el 2003, y creo que eso Axel lo puede expresar y adecuar a una realidad histórica que requiere necesariamente modificaciones. Creo que eso abre una nueva etapa de renovar esas ideas y ese proyecto, tal cual Néstor lo renovó en las ideas tradicionales del peronismo en el 2003, y estoy convencido, por responsabilidad histórica y por responsabilidad de cara a su liderazgo y al pueblo. En definitiva, va a primar un fortalecimiento de las mejores tradiciones del movimiento popular que expresa Axel.

Obviamente, no va a estar exento de tensiones, porque más allá del proyecto de país hay nombres y disputas de poder lógicas, pero me parece que no le llegan a los talones esas discusiones respecto de lo que puede sintetizar el gobernador de la provincia en torno a estas ideas.

EP: La semana pasada apareció este operativo clamor, a medias, de algunos referentes de La Cámpora y el kirchnerismo postulando a Cristina para conducir el PJ nacional. ¿Cómo ves el rol de Cristina? ¿O no te gusta para conducir el PJ?

Lo no me gusta es ser exégeta ni interpretar. Me parece que ella manejará los tiempos y sabrá cómo intervenir en esta etapa que tiene una centralidad innegable. Me parece que hay que esperar a que vaya definiendo cuál es su rol.

En el caso de quienes tenemos un convencimiento, un rol en ese proyecto y somos parte de una estrategia política de fortalecer a Axel, buscamos traducir en hechos y en expresiones programáticas concretas esas nuevas melodías que expresa el gobernador. Y me parece que en el marco del rol y la tarea de Cristina, ella, sin necesidad de que nadie la interprete, dará muestras de qué rol va a tener que jugar, que es obviamente central y todos estamos expectantes de lo que vaya decidiendo.

AG: Daniel, hablabas de las famosas "nuevas canciones", y lo que hubo como respuesta, por lo menos de La Cámpora, fue la cancioncita en contra de las nuevas canciones. Vos hablabas de quienes están fortaleciendo a Axel, ¿están quienes lo están esmerilando al gobernador?

Yo lo vi como un error, o por lo menos uno percibió que cayó como el culo, por decirlo claro. Algunos lo dirán y otros no, o lo dirán en privado.

Yo lo veo en la calle. Hay un hartazgo de Milei y hay una percepción de que Axel puede sacarnos de este infierno. Cualquier cosa que sea criticarlo con malicia…

EP: Hay un hartazgo de Milei, ¿también hay un hartazgo con Cristina?

Me parece que hoy hay un hartazgo vinculado con que uno primero tiene responsabilidad de gobierno y hay responsabilidad en los padecimientos que uno vive cotidianamente respecto de las decisiones que se toman, y después que está muy fresco lo que dijo en la campaña y lo que está haciendo, por lo menos en mi interpretación. Después por supuesto, Cristina partió a la sociedad, hay quienes tienen un reparo sobre su figura y quienes tienen un agradecimiento por lo que entienden que fueron decisiones que le mejoraron la vida.

Ahora, me parece que es distinto al proceso que hoy estamos transitando respecto a la responsabilidad de cómo se vive en las acciones que toma el Gobierno.

AG: ¿Cristina tiene que tener hoy un rol protagónico o tiene que acompañar un proceso de ordenamiento con Axel a la cabeza?

Me parece que no es contradictorio tener un rol de protagonismo con entender cuál es la salida política. Ella construyó salida política en el 15, en el 19 y en el 23, desde un rol de protagonismo pero alentando liderazgos y construcción que complementaban su ideario.

Hoy creo que tenemos una posibilidad de construir una mayoría con un ideario muy afín a lo Axel ofrece, y me parece que es una oportunidad innegable para salir del pozo que nos está dejando este Gobierno.

EP: Ninguna de esas tres experiencias terminó muy bien en ese rol de Cristina. Pero además, vos recorres los barrios y hablás con la gente que está ahí. ¿Qué te dicen de Cristina? ¿Está contenta la gente con Cristina?

Como te decía antes, es una figura que partió en la sociedad y hay quienes tienen un agradecimiento y un amor que lo consiguen los grandes líderes populares. Obviamente percibo también muchas expectativas en el gobernador. Hoy, percibo que Axel es quien sintetiza la esperanza y se lo ve como quien puede construir un proyecto que desde el ejercicio del gobierno pueda revertir esta situación.

