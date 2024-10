El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a México para participar de la asunción de Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y desde allí manifestó que asistió en nombre de la Argentina frente a las "guerritas adolescentes" del presidente Javier Milei.

"Fui invitado en una categoría de invitados especiales, voy a participar. Me atrevo a decir que por esta ausencia de Milei, en nombre no solo de la provincia de Buenos Aires, a la que tengo que representar, sino también de un país que no quiere tener relaciones tan distantes o cortadas con otro del continente", manifestó en diálogo con AM 750.

El gobernador del territorio bonaerense justificó su presencia argumentando que México "es la segunda economía de Latinoamérica" y agregó: "No tiene ninguna lógica política, económica, cultural no estar representados en un momento tan importante como la asunción de la primera presidenta mujer de México y después del gobierno de López Obrador, que se va con un nivel de aprobación inmenso".

Considerando que el Gobierno argentino no envió comitiva para la ceremonia, dada su falta de sintonía política con el Gobierno mexicano, Kicillof expresó que le da "tristeza" la decisión de los libertarios, la cual aseguró que se basa en "anteojeras ideológicas, prejuicios y guerritas adolescentes" del mandatario.

El gobernador bonaerense, quien viajó junto a sus ministros Carlos Bianco y Jésica Rey, también confirmó que antes del acto de asunción mantendrá una reunión con el presidente brasileño, Luis Inácio "Lula" da Silva, quien tampoco tiene buena relación con el mandatario libertario.

"Veo con mucha tristeza que por primera vez en mucho tiempo Brasil y México tengan al mismo tiempo gobiernos con sintonía en su mirada de la región y la Argentina esté en una aventura trasnochada", expresó sobre la falta de relación de Milei con el líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.

Por otra parte, habló sobre el cambio de postura del Presidente sobre China, a quien calificó como un "socio comercial muy interesante" y cuestionó que haya dejado pasar la "oportunidad histórica" tras rechazar el acceso a los BRICS, el cual ya había sido gestionado.

"Ahora dicen que Milei es pragmático. No, está desesperado por sus errores, por su política económica, y se habrá dado cuenta que si sigue en esta posición infantil de pelearse (...) le hace perder a la Argentina enormes oportunidades", concluyó.

AS.