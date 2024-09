El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reveló que no fue invitado al acto que organizó Máximo Kirchner en La Plata, dejando entrever un clima de tensión que impera dentro del Partido Justicialista (PJ) a medida que define su estrategia opositora frente al gobierno de Javier Milei.

Este evento, celebrado el viernes pasado, reunió a intendentes del Gran Buenos Aires en un acto político bajo la consigna "armar de nuevo", un llamado que Kicillof no pasó por alto. "Estamos abiertos a la unidad del peronismo. Participamos de cuanto acto estamos invitados", afirmó Kicillof, en lo que parece ser una respuesta a la maniobra de Kirchner y su agrupación, La Cámpora. "Cristina tiene rol protagónico", coincidieron.

El cruce entre ambos dirigentes del arco peronista ocurre en medio del desconcierto que impera en la oposición. Particularmente después del reciente triunfo legislativo del presidente liberatrio tras el quiebre de la UCR, incluida la consolidación del veto a la ley de movilidad jubilatoria, un eje de la agenda del sello peronista Union por la patria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Axel Kicillof y Máximo Kirchner se disputan el liderazgo dentro del PJ.

Qué dijo Axel Kicillof

Acompañado de su gabinete, Kicillof intentó bajarle el tono a la interna peronista pensando en un criterio unificador frente a la coyuntura, marcada por la "gravedad" de la situación en Argentina. En ese sentido, no hizo hincapié en el hecho de "no haber sido invitado" al acto convocado por Máximo Kirchner y que reunió a jefes municipales del conurbano, un territorio que nuclea la base electoral del kirchnerismo.

"La situación que está viviendo la Argentina es gravísima. Más grave no puede ser. Somos una provincia bajo ataque. En mi caso, me eligieron para conducir los destinos de esta provincia, de un pueblo en sufrimiento. Tenemos que ser escudo y red. No estamos en un año electoral", deslizó Kicillof.

El gobernador bonaerense se pronunció de esta forma luego de un hecho que llamó la atención en la arena política. El pasado viernes se reunía en Mar del Plata con 37 intendentes para firmar convenios del programa "Puentes" por 3,6 millones de pesos. "El viernes se realizó un encuentro en Mar del Plata: son 66 municipios que participan del programa en total", puntualizó Kicillof.

En simultáneo, Máximo Kirchner lideraba un mitín político en el Club Atenas de La Plata, la capital bonaerense, con la presencia de cerca de 20 intendentes. Este encuentro fue interpretado como una estrategia de Kirchner para consolidar su liderazgo en medio de la interna que atraviesa el PJ.

Encuesta: Daniel Scioli, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Cristina Kirchner y Axel Kicillof arrasan con peor imagen negativa

Entre los intendentes presentes se encontraban figuras como Gastón Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno) y Mayra Mendoza (Quilmes), quienes aplaudieron fervorosamente el discurso de Kirchner desde la primera fila. También estuvieron Julián Alvarez (Lanús); Marisa Fassi (Cañuelas); Federico Subielles (Bahía Blanca).

La lista siguió con el jefe municipal de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Florencio Varela, Andrés Waltson; de General Rodríguez, Mauro García; de Luján, Leandro Botto; de Presidente Perón, Blanca Cantero; de Mercedes, Juan Ustarroz; de Suipacha, Juan Luis Mancini; de Pehuajó, Pablo Zurro; de Carmén de Areco, Iván Villagran; y de Hurlingham, Damián Selci. En contraste, algunos intendentes afines a Kicillof, como Mario Secco de Ensenada, decidieron no participar del evento, evidenciando la fractura dentro del kirchnerismo.

Por su parte Kirchner, durante su discurso defendió su posición al afirmar: "Cristina es la conducción", mientras lanzaba críticas veladas a Kicillof y otros dirigentes. "Nadie se puede enojar, ni ofender, ni ver donde hay ideas un complot", agregó, refiriéndose a las tensiones internas.

El pedido de Kicillof al gobierno nacional.

En el contexto de esta disputa, Kicillof también abordó otros temas delicados. Entre ellos, la reciente desarticulación de una organización filonazi en Bahía Blanca, vinculada a actos de violencia política. "No tiene nada que ver con el clima democrático", señaló el gobernador, llamando a reflexionar sobre la violencia que, según él, se alimenta de discursos de odio. "El que no piensa igual es un virus", enfatizó, describiendo el clima político actual como "terrorífico".

Kicillof pidió al Gobierno destrabar una inversión millonaria en Vaca Muerta

Por otra parte, Kicillof aprovechó el momento para pegarle al gobierno nacional por supuestamente no destrabar el desenlace de una inversión multimillonaria en Vaca Muerta. En este sentido, se refirió a la potencial pérdida de una inversión clave de 50.000 millones de dólares de la empresa Petronas en una planta de gas licuado.

"Queremos pedirle nuevamente al Gobierno nacional que trabaje para que la Argentina no pierda la inversión de Petronas que ya estaba prevista para construir una planta destinada al procesamiento del gas natural licuado de Vaca Muerta", instó Kicillof desde su cuenta de X.

La novela de Petronas desnudó una crisis inesperada en las inversiones en el GNL

Explicó que la planta, originalmente proyectada para Bahía Blanca, podría trasladarse a Río Negro debido a la inestabilidad política y económica actual, perjudicando a las arcas de la provincia de Buenos Aires. "Representamos a una provincia que está bajo ataque y por eso vamos a proteger a nuestro pueblo de las políticas de un Gobierno nacional que no cree en la producción", dijo.

Por otro lado, Kicillof indicó que desde que se descubrió Vaca Muerta el país cuenta con una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo y que, además de abastecer a las familias argentinas y a la industria nacional, íbamos a necesitar licuar el excedente para poder exportarlo".

En ese sentido, pidió al gobierno nacional que active la inversión de la empresa Petronas, que "estaba decidida a realizar esa inversión" mucho antes del beneficio del RIGI impulsado por la Ley Bases. "Lo que está perdiendo el país es una inversión grandísima", advirtió Kicillof, lamentando que "por un manejo mal hecho se pierda una inversión inmensa que hoy está en riesgo de frustrarse".

CD