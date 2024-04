Un día después de la multitudinaria movilización en contra de las políticas de desfinanciamiento a la educación pública que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, aseguró que el proceso para revisar el presupuesto de las universidades públicas no es potestad del Poder Ejecutivo y recordó que las órdenes las debe realizar una comisión mixta revisora del Congreso, integrada por diputados y senadores.

“En este momento se aprobaron auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata. En el caso de la UBA, que es la más grande y la que más presupuesto lleva, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan integral si el objetivo es auditarla”, señaló Olmos en una entrevista con radio Mitre.

En esa línea, agregó: “La UBA es un ente público no estatal. No es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo el Poder Ejecutivo. Tiene auditorías internas que son concomitantes, es decir, mientras se desarrolla la gestión se están auditando. A esas auditorías se refieren las autoridades para decir ‘estamos siendo auditados’. Esto es un control interno”.

Olmos insistió que "el control externo lo realiza el Congreso a través de la AGN, donde se determina cuáles son los aspectos del gasto presupuestario". Además, el funcionario puntualizó que en el caso de la Universidad de Buenos Aires "requeriría un equipo especial por el volumen" del material a auditar.

Para el funcionario, que durante la gestión de Alberto Fernández fue jefe de asesores del Presidente, el control “es la base de una gestión eficiente”. “La auditoría no solo revisa el estado contable, sino también el estado de la gestión. A veces no tenemos de corrupción, sino de ineficiencia del gasto”, completó.

Horas antes de la marcha, el Gobierno había redoblado la apuesta y su decisión de impulsar auditorías. Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, señaló que no debería "molestar a nadie" que el Gobierno controle "qué se hace con el dinero" y por eso “llevaran adelante auditorias”.

Por otro lado, Adorni aclaró que no se está pensando en un arancelamiento de la educación universitaria porque “son entes autárquicos y el gobierno no tiene injerencia en eso, lejos estamos de querer cerrar las universidades y hacer esa salvajada”. “El costo de que un extranjero venga a estudiar a Argentina lo pagamos los argentinos y esa es una discusión que debe darse”, sumó.

