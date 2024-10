Luis Caputo confirmó que irían a la Justicia en caso de que el Congreso rechace el veto

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, confirmó este domingo por la noche que el Gobierno piensa acudir a la Justicia si el Congreso decide revertir el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, publicado la semana pasada. Además, adelantó que piensan cerrar un nuevo organismo estatal y aseguró que con su gestión van a “convencer a todos, incluso a los más escépticos".

“Lo que dice la ley de administración financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique. La realidad es que están presentando un gasto sin esa contrapartida, entonces obviamente vamos a apelar, porque está mal. Probablemente sea en la Justicia, o por vía administrativa, siempre en el marco de la ley, si nos da la razón. En realidad lo que proponemos, que sería lo lógico, es debatir lo que quieren dentro del marco que corresponde, que es ley de Presupuesto”, comentó Caputo en comunicación con LN+.

“No es un tema de monto, es algo conceptual. Es de sentido común. No importa si significa un gasto del presupuesto del 0,14 o 0,20 o 0,18%. Si el Congreso empieza a presentar aumentos sin contrapartidas, ¿de dónde saco los fondos?”, se preguntó. Además, el funcionario aprovechó la conversación sobre la ley de financiamiento universitario para criticar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. “Desde 2020 a 2023 recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado. Casi salía más barato mandarlos a Harvard”, ironizó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al igual que el expresidente Mauricio Macri, Caputo sostuvo que faltan auditorías en las universidades y dijo: “Hay una clara pelea entre la vieja política y la nueva. Nosotros buscamos transparencia, y la vieja política es la dueña del ostracismo. Buscan entes autárquicos, como los fideicomisos, o se meten en cosas difíciles de auditar o que no requieren auditorías. Eso es algo que nosotros combatimos. Manejamos el dinero de la gente, así que auditamos. Dicen que hay 1.750.000 alumnos en la UBA, pero del 38% no hay registros”.

En este sentido, aseguró que el kirchnerismo usaba fideicomisos para “tener cajas”. “Les asignan partidas de partidas específicas que los alimentan y no se pueden auditar”, denunció y apuntó contra el dirigente Juan Grabois: “El FISU hacía viviendas, pero ya hay una Secretaría de Vivienda. Si querían que Grabois hiciera viviendas, ¿por qué no lo ponen como secretario de Vivienda? Así todos sabríamos qué se hizo y qué pasó. En cambio, se crea un fideicomiso para manejar el dinero de manera discrecional y, casualmente, termina siendo candidato a presidente. Todo es parte del mismo juego de la vieja política”, declaró.

Caputo adelantó que cerrarán el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento

En la misma entrevista con Luis Majul, el ministro alegó que otros organismos eran utilizados de la misma forma que los fideicomisos y aprovechó para adelantar que cerrarán el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), ligado a la ejecución de obras públicas en todo el país. “Se creó en el año 95 para realizar una o dos obras, pero después le encontraron la vuelta”, apuntó Caputo.

“Pero existe una subsecretaría de Recursos Hídricos en donde hay 184 obras en ejecución, mientras que en el Enohsa había casi 1500. Es difícil calcular cuánto será el ahorro, pero ¿por qué se centralizan las obras allí si ya tenés una subsecretaría que se dedica a eso? Porque es mucho más difícil auditarlas”, increpó.

En sus funciones, Enohsa también se dedica a controlar la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), el cierre de Enohsa no implica la pérdida de puestos de trabajo, al menos hasta el momento. En un principio, el Gobierno decidió reubicar a los empleados en otros entes o empresas públicas.

La UBA corrigió a Macri por su planteo sobre la transparencia y lo acusó de hacer “afirmaciones falaces y malintencionadas”

En cuanto a la privatización de Aerolíneas Argentinas, el ministro de Economía dijo que es “la opción más viable”. “La habíamos incluido en la ley de bases y (el sindicalista aeronáutico Pablo) Biró hizo lo imposible para que se volviera a poner, y ahora hay más diputados y senadores que estarían dispuestos a votarla”. “Biró expuso todas las desprolijidades que había en la empresa. Esto sucede con la mayoría de las empresas del sector público, que son cajas”, indicó.

“Aerolíneas brinda un buen servicio y los pilotos son buenos, pero no justifica que le cueste al Estado 1.300 millones de dólares por día, como el año pasado. Una opción es que se privatice y funcione de manera más eficiente. Si no se vota, analizaremos otras alternativas”, insistió. El decreto de Javier Milei que declara a Aerolíneas Argentinas "sujeta a privatización" se publicó el último miércoles 2 de octubre.

Caputo: "Vamos a convencer a todos, incluso a los más escépticos"

En otro momento de la misma entrevista, el funcionario fue consultado por el periodista sobre la caída de la popularidad del presidente y respondió: “Vamos a convencer a todos, no tengas dudas. A algunos les va a llevar más tiempo, eso es lo único que va a cambiar. Este presidente va a cambiar la historia de la Argentina, no tengo la más mínima duda. Argentina va a ser un país que, de vuelta, es el que más va a sobresalir en los próximos 30 años. Entonces el que no nos cree hoy, nos va a creer otro año”.

“A quienes la están pasando mal hoy, les digo que tengan más esperanzas que nunca, que lo peor ya pasó y hoy ya podemos empezar a mostrar resultados. En diciembre teníamos un plan económico que muchos no entendían, que nosotros explicábamos y decíamos qué iba a pasar. Ahora ya está pasando: la inflación bajó, la economía empezó a recuperarse, el dólar está estable, estamos sacando regulaciones, bajando impuestos y aranceles. Hoy ya se empiezan a ver los frutos. Vamos a convencer a todos, incluso a los más escépticos. La realidad va a superar el escepticismo”, agregó.

ML