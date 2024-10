La aclaración de Luis Caputo sobre los dólares del blanqueo: "La finalidad no es recaudatoria"

El ministro de Economía Luis Caputo salió a aclarar que los dólares que ingresen al sistema vía blanqueo de capitales no serán utilizados por el Gobierno para tomar deuda y, en simultáneo, deslizó que la iniciativa está orientada hacia la capitalización del sector privado.

"Mucha gente recomendando que el Gobierno salga a capturar con deuda dólares del blanqueo. Nosotros no queremos hacerlo, porque buscamos que esos dólares vayan a financiar al sector privado, para que se desarrolle el mercado de capitales y haya más inversión y generación de empleo de calidad", explicó el funcionario nacional a través de sus redes sociales.

Blanqueo, dólares y deuda: la aclaración de Luis Caputo

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda puso como ejemplo el caso de Pampa Energía. La compañía energética emitió una obligación negociable en el mercado local a cuatro años por un monto total de US$ 83.977.835 y los inversores recibirán una tasa fija de 5,75%.

Según explican desde la firma, la colocación tiene como objetivo el avance en el desarrollo de shale oil en su yacimiento Rincón de Aranda en Neuquén. En efecto, la empresa de Marcelo Mindlin proyecta una inversión de US$ 1.200 millones con el objetivo de multiplicar por diez su producción de petróleo y alcanzar los 50.000 barriles diarios en 2027.

Desde la óptica de Luis Caputo, el 5,75% anual que consiguió Pampa Energía es una tasa "más baja aún de lo que podría conseguir en el mercado externo". "Esto es precisamente lo que queremos. La finalidad del blanqueo no es recaudatoria, sino reactivadora de la economía y de la inversión privada", sentenció el mandamás de Economía.

De esta manera, Caputo rechazó la posibilidad de aprovechar el colchón de dólares provenientes de la regularización de activos para endeudarse. No obstante, el equipo económico evalúa distintas opciones para conseguir financiamiento externo de cara al pago de vencimientos de bonos en enero de 2025.

Blanqueo de capitales y reservas brutas

En cuanto al desempeño de la primera fase del blanqueo de capitales, que fue prorrogada por un mes más, los bancos siguen recibiendo los billetes de los clientes y estimaciones privadas ubican los depósitos privados denominados en moneda dura en US$ 31.446 millones.

Desde el comienzo del esquema para blanquear recursos no declarados, los depósitos ascendieron US$ 12.839 millones. Sin embargo, en las últimas tres ruedas el ritmo de ingresos de divisas a las Cuentas Especial de Regularización de Activos (CERAs) experimentó una desaceleración en al caer a US$ 557 millones desde niveles superiores a los US$ 1.000 millones diarios.

Por el momento no se registró un retiro considerable de los fondos que ya fueron blanqueados, pese a que quienes regularizaron hasta US$ 100.000 tenían la posibilidad de extraer el dinero en efectivo a partir del primer día hábil de octubre.

El analista financiero de Wise Capital, Ignacio Morales, comentó que las entidades financieras empezaron a girar parte de las divisas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, de esta manera, se engrosarán las reservas internacionales, hoy en US$ 29.231 millones.

"En tanto, las reservas netas no se verán impactadas salvo que sucedan tres escenarios. En principio, a partir de lo que se deba abonar de multa por la regularización. Luego, que los bancos presten dólares a exportadores. Y finalmente, que el Gobierno decida colocar Letras en dólares para financiar parte de los vencimientos 2025", enumeró Morales.

