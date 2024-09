Juan Grabois enfrentó un escrache en el aeropuerto de Ezeiza: "Nunca me van a callar"

Este lunes por la mañana, el dirigente social Juan Grabois protagonizó un escándalo en el aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue insultado y atacado por personas que se encontraban en el lugar cuando este regresaba de su viaje a la capital de Italia, donde viajó para realizar una actividad junto al Papa Francisco.

"¿A quién le robé señora, a quién?", cuestionaba el dirigente frente a los insultos de los presentes, quienes lo calificaron de "chorro" y le replicaban que le robaba "a los pobres".

La tensión que se desató en la terminal de arribos continuó escalando y terminó en el estacionamiento del aeropuerto, donde las personas le gritaban: "Andá a trabajar".

"Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo", replicó el dirigente social que regresaba de visitar al Sumo Pontífice. Pocos segundos después, un hombre se acercó hasta el auto donde se encontraba Grabois y lanzó: "A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada".

Efectivos de la Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) debieron intervenir y se impusieron entre el abogado y las personas que lo insultaban para evitar que el conflicto escale a una agresión física.

"Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca", agregó el dirigente social al respecto desde su cuenta oficial de X.

Al momento del escrache Grabois se encontraba regresando desde Italia, donde el viernes participó de una actividad en el Vaticano, convocada por el Papa Francisco, junto a otros referentes sociales de la región.

El descargo de Grabois tras el escrache en Ezeiza

Tras el violento episodio, el dirigente social compartió un descargo más extenso en sus redes sociales, donde aseguró que "los fascistas siempre tuvieron la misma estrategia" y señaló: "Agreden a uno entre muchos para atemorizar a todos. Los gorilas son iguales. Es un triste y cobarde estilo de vida".

En su publicación señaló que el escrache "es la versión civil del policía gaseando a una niña o garroteando a un jubilado" y amplió: "El problema es cuando nos dejamos amedrentar, nos callamos, no defendemos al compañero. Así se envalentonan y creen que pueden hacer cualquier cosa. Gasear, garrotear, linchar... Creen que porque tienen plata o poder pueden agredir a los demás, insultarlos, lastimarlos".

"Yo no robé, no abusé de ningún privilegio, no le pegué a un jubilado, no le saqué el pan a un niño, no traicioné mis convicciones ni a mis compatriotas ¿Me tengo que dejar correr? ¿Tengo que bajar la cabeza e irme? ¿Tengo que dejar de ir al supermercado o a tomar un café? De ninguna manera... ", agregó.

Como respuesta a quienes le dicen que no se deje provocar, el dirigente social argumentó: "Tengo sangre, me enojo, es cierto... pero no es solo calentura. Estoy convencido de que la peor estrategia es dejarse amedrentar. No hay que dejar que amedrenten a otros. Hay que bancar los trapos, siempre".

"Es lo que pienso. No sé si 'garpa', pero soy así. Perdón si ofendí a alguien injustamente. Gracias a todos los que me transmitieron su apoyo. Nos vemos en la lucha", concluyó.

Primer escrache de Juan Grabois: "Nunca le robé nada a nadie"

El líder del Frente Patria Grande sufrió un episodio muy similar en noviembre de 2022, también en el aeropuerto internacional de Ezeiza y cuando regresaba desde Roma, Italia, de otro encuentro con el Sumo Pontífice. Aquella vez, sufrió abucheos y se produjeron discusiones entre las personas presentes.

"El fascismo avanza cuando nos dejamos amedrentar por patotas", declaró el dirigente social en aquel momento a PERFIL tras el incidente.

Aquella vez, mientras era criticado y cuestionado, Grabois salió al cruce y lanzó: "Saben cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros, que es nosotros tenemos coraje. Yo nunca le robé absolutamente nada a nadie, laburé toda mi vida".

"Vos sabés mi nombre y yo no se el tuyo ¿cómo te llamas? No te animás a decir tu nombre. Bajá la manito", agregó mientras discutía cara a cara con un pasajero.

