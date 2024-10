El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, firmó un comunicado este domingo en el que corrigió al expresidente Mauricio Macri por sus críticas a la “transparencia” en el manejo del financiamiento de la educación, señalando los múltiples informes que se elaboran mensual y anualmente, además de las auditorías internas y las impulsadas por el Estado nacional. Por ello, pidió al exmandatario “no faltar a la verdad” ni hacer “afirmaciones falaces y malintencionadas”.

“Ante las afirmaciones falaces y malintencionadas de Maurico Macri, la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de no confundir a la sociedad, se ve en la obligación de volver a aclarar cuestiones que el expresidente ya conoce”, introdujo Gelpi su nota institucional. “Los comentarios del expresidente @mauriciomacri están totalmente equivocados. O tiene un profundo desconocimiento sobre el tema o falta groseramente a la verdad”, comienza el texto.

“Las Universidades Nacionales son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que audita a todo el Estado Nacional y no solo a las universidades. En el caso particular de la UBA, la última auditoría que la AGN realizó finalizó en el año 2023, tal cual se desprende de la propia página web del organismo (https://www.agn.gob.ar/)”, informó el rector de la UBA.

Ricardo Gelpi pidió "expresidentes que estén a la altura de lo que el debate público necesita"

“En las Universidades existen, además, auditorías internas, cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados donde todos los claustros están incluidos. Esto marca una importante diferencia con la auditoría interna del resto del Estado Nacional, donde el responsable a cargo es una persona designada exclusiva y directamente por el presidente”, aclaró.

“Como si ello no bastara, el Ministerio de Capital Humano, a través de la subsecretaría de Políticas Universitarias, recibe mensualmente una rendición de ingresos y gastos. Esa información llega todos los meses a Alejandro Álvarez, con máximo nivel de detalle según lo estipulado en las leyes de presupuesto anuales y la ley de Administración Financiera”, añadió.

Adicionalmente, postuló que “dos veces por año (con fechas de corte 30/6 y 31/12), la Universidad le remite al Ministerio de Economía (Contaduría General de la Nación) sus estados contables y cuadros de cierre, con la totalidad de los recursos y erogaciones del periodo. Finalmente, toda la información y documentación que recibe el Ministerio de Economía es consolidada y remitida al Congreso de la Nación”, detalló el comunicado.

“Durante el Gobierno del Ing. Macri, el Estado Nacional impulsó numerosos convenios de cooperación técnica con nuestra Universidad. La decisión de su Gobierno de solicitar dicha asistencia a esta casa de estudios, como también lo hacen empresas, la Justicia Federal o el Congreso de la Nación, son indicativos del prestigio y la transparencia de nuestra institución. Queremos una universidad pública a la altura de la formación e investigación que nuestra sociedad necesita y expresidentes que estén a la altura de lo que el debate público necesita: que no falten a la verdad, que no desconozcan lo que administraron”, concluyó duramente Ricardo Gelpi.

Las críticas de Mauricio Macri a la UBA: "La defensa de la universidad pública requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios"

El titular del PRO, Mauricio Macri, publicó una reflexión respecto al uso de recursos en las universidades que puede leerse en sintonía con la postura del Gobierno tras el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. "La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios", planteó este domingo por la mañana por medio de su cuenta de X, a días de la reunión que mantuvo con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Pese al mensaje, el fundador de Juntos por el Cambio evitó precisar la postura que adoptará el espacio que lidera en la sesión que tratará el veto. En las vísperas del intercambio que protagonizará el bloque amarillo previsto para el próximo martes, donde debatirán si acompañarán o rechazarán la voluntad del Poder Ejecutivo sobre la actualización de financiamiento universitario, Macri cuestionó el uso de los recursos por parte de las altas casas de estudio.

Mauricio Macri opinó que "para el populismo, todas las instituciones son herramientas para acumular poder"

"En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura. Lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento", inició su mensaje. En la misma línea, afirmó: "Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política. La necesidad urgente de conocer el destino del dinero que reciben las universidades y su uso no se limita solo a la UBA, sino que abarca también a la red de universidades que, durante el kirchnerismo, fueron utilizadas con fines políticos".

"Algunas de estas instituciones han estado involucradas en escándalos de sobreprecios en la compra de equipamiento a gran escala e incluso en la producción de telenovelas que nunca fueron emitidas. Para el populismo, todas las instituciones son herramientas para acumular poder", opinó el expresidente. Luego agregó: "Por eso, cuando estuvieron en el Gobierno, intentaron apoderarse de la justicia, silenciar a los medios y corromper a las universidades mediante la manipulación de los presupuestos".

Para Macri, "las consecuencias de esa manipulación siguen hasta hoy", y lo que definió como "el manejo del dinero" sigue siendo "opaco" en muchas universidades. Ante ese panorama, pidió "aspirar a universidades que formen los recursos humanos que el país necesita para enfrentar los inmensos desafíos que tenemos por delante". "Es crucial fortalecer las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que son verdaderamente estratégicas", reclamó y concluyó: "La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios".

