Silencio en LLA y meditan "qué decir" ante el feroz "¿nos toman por tontos?" de Villarruel por Malvinas

La interna en La Libertad Avanza es un secreto a voces. Han sido varios los temas que enfrentaron a Javier Milei y Victoria Villarruel, pero pocos con la explosiva virulencia de la reacción de la vicepresidenta, atacando este viernes a los vuelos a Malvinas, acordados por la canciller Diana Mondiino y su par inglés David Lammy.

Villarruel usó dos frases letales, preguntó si "¿nos toman por tontos?", en obvia alusión a lo que ve como concesiones hechas por su Gobierno al Reino Unido, pero además remarcó "saben que Malvinas es mi límite", una advertencia de enorme impacto puertas adentro de LLA, y se aguardaba si habría "respuestas" ordenadas sobre ese punto el propio Milei, o su hermana Karina Milei, en la disyuntiva de escalar el asunto o tratar de enfriarlo.

Todo, además, ocurre con un acto público pautado esta noche en Parque Lezama, en el que por lógica el "festejo" de LLA por su ascenso al poder debería contar, lógicamente, con Villarruel en el palco. Y si eso se produce, y no hay motivos de ausencia de última hora, las cámaras seguirán cada gesto del Mandatario y su vice.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las explosivas declaraciones de Villarruel sobre el acuerdo por los vuelos a Malvinas, que la canciller Mondino acordó con su par inglés David Lammy, amagan dividir aguas en un verdadero terremoto político en LLA. Desde el Palacio San Martín guardaron también un silencio absoluto, y en el oficialismo el desafío es no quebrarse por diferencias que ya salieron a la superficie en ocasiones en la campaña 2023.

El acuerdo que desató esta controversia se refiere a los vuelos a las Islas Malvinas, un tema que desde siempre ha generado tensiones en la política argentina. Mondino, en su rol de canciller, celebró este acuerdo como un avance en las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, subrayando la importancia de "generar puentes para el diálogo". Sin embargo, Villarruel, conocida por su visión estricta sobre la cuestión Malvinas, vio en este pacto una concesión inaceptable y publicó en su cuenta de la red social X: “¿Nos toman por tontos?"

Detrás del 52,9% de pobreza en la era Milei: los menores y los jubilados, los más golpeados

Desde el entorno de Villarruel, una figura emblemática dentro de la coalición por su postura intransigente en temas de soberanía, señalan que la vicepresidenta no se detuvo a consultar antes de emitir su opinión. "Sabían que no estaba de acuerdo. Y cuando es Malvinas, no pide permiso, ella sola se da vía libre para opinar", afirmaron fuentes cercanas a la vicepresidenta, dejando en claro que su postura es firme e inamovible.

¿Cómo responderá LLA?

En el seno de la militancia de La Libertad Avanza, las reacciones no se han hecho esperar. Aunque algunos sectores se alinean con Mondino, y defienden la necesidad de un pragmatismo en las relaciones exteriores, otros ven en Villarruel una guardiana de los principios más duros de la soberanía nacional. Esta división interna refleja la tensión ideológica que recorre el movimiento, en un momento clave para la consolidación del partido y de su liderazgo.

La única referente de LLA que se pronuncia, tibiamente, fue la diputada Lilia Lemoine, quien reposteó una publicación de un usuario de X que planteaba: “Mudarse, asentarse, votar, son 3500, con 4000 personas alcanza. Y esta probado en el mismísimo corazón de Inglaterra que funciona”

Mientras tanto, en el entorno de Javier Milei, líder de la coalición, reina la cautela. La alta exposición mediática de Villarruel y el impacto de sus palabras generan la necesidad de una respuesta calculada. La duda en las filas libertarias es si defender la postura más conciliadora de Mondino o abrazar el discurso beligerante de Villarruel, que resuena en el sector más radicalizado de su base.

El legítimo derecho a la resistencia

Lo cierto es que el tema Malvinas sigue siendo una herida abierta, en la sociedad argentina y en La Libertad Avanza, y la discordancia entre los principales referentes de la coalición sólo profundiza las divisiones dentro del espacio. Mondino y Villarruel representan dos visiones contrapuestas: una más pragmática y conciliadora, y otra marcada por el nacionalismo irrestricto.

La atención está en el acto de Parque Lezama

Pese a la interna generada por este tema, los ojos de Javier Milei y La Libertad Avanza están hoy puestos en otro evento crucial: la presentación del partido a nivel nacional, que tendrá lugar en Parque Lezama a las 19 horas. Este acto podría marcar un hito importante en el fortalecimiento de la estructura partidaria, donde Milei buscará consolidar el apoyo de sus seguidores y proyectar una imagen de unidad en medio de la creciente tensión mediática e interna.

Con todos los esfuerzos concentrados en este acto, la estrategia dentro del espacio parece ser contener las diferencias internas y mantener el foco en su consolidación política. La gran incógnita es si, una vez superado este evento, La Libertad Avanza logrará manejar las tensiones generadas por el cruce entre Mondino y Villarruel, o si estas terminarán erosionando la cohesión del partido en el futuro cercano.

NG/HB