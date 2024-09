Uno de los escasos números que Javier Milei mencionó en la presentación del Presupuesto 2025 el domingo preocupó de sobremanera a los gobernadores. El ajuste que deberán hacer las provincias, exigió el Presidente, deberá ser de US$ 60.000 millones. Esto equivale a casi la totalidad del presupuesto de todas las jurisdicciones sumadas.

Para calmar las aguas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió el lunes en su despacho a 20 de los 24 jefes provinciales. A su lado, el encargado de redactar la ley de leyes, Luis Caputo. Aceptaron la invitación presencial Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones), mientras que el resto se conectó por teleconferencia.

Se conectaron vía remota Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asistió el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Néstor Grindetti, por Córdoba, la vicegobernadora, Myrian Prunotto, de Corrientes el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas, y por Neuquén, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

El grito en el cielo lo puso más de un responsable de territorio. "Sería presupuesto cero, no déficit cero", respondieron a PERFIL desde Buenos Aires, el distrito que más aporta a la actividad y recaudación nacional. "El ajuste de 60 mil millones que le pide a las provincias equivaldría a un ajuste en la PBA de todo su presupuesto. El 40% de ese ajuste es todo el presupuesto de la Provincia. Así de irreal es lo que pretende Milei", graficaron en la gobernación que encabeza Axel Kicillof, a quien no se le acercó el convite para el encuentro.

"Supuestamente las obras quieren que las provincias prioricen. O sea, que después seamos todos responsables de lo que Nación decidió no hacer. El mantenimiento de las rutas nacionales está totalmente abandonado. Nosotros no vamos a ser responsables de esa deserción", esgrimieron desde la Casa de Gobierno ubicada en la calle 5 platense.

No se les extendió invitación a la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego. Desde el Ejecutivo nacional argumentaron a este medio que eso se debió a que "no estamos teniendo conversaciones conducentes con ellos. Se concentran en la crítica del manejo macroeconómico y son diálogos que no llegan a ningún lado".

Por qué Milei habló de US$ 60.000 millones

“A los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes”, había reclamado el jefe de Estado por cadena nacional. Por la mañana, el diputado libertario José Luis Espert salió a aclarar que, el gasto público que incluye a la Nación, las provincias y los municipios, alcanza al 33% del Producto Bruto Interno, estimado en US$D 600.000 millones. De ese total, la Nación gasta un 16% y las provincias un 14%, lo que representa unos 64.000 millones de dólares. "Ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser 20.000 millones de dólares”, rectificó.

"Los US$ 60.000 millones que mencionó el presidente es un objetivo del Gobierno a largo plazo, pero no es lo que se pretende recorten este año. Es a lo que aspiramos. Y eso fue transmitido el lunes", explicó a PERFIL una fuente de la Casa Rosada. Evaluaron el encuentro como "positivo porque pudimos profundizar sobre todas las temáticas que tenían interés en abordar".

El resto de la reunión la dedicaron a analizar el presupuesto. Los gobernadores reclamaron por los convenios de obras ejecutados, pero no cumplidos, incluidos quienes coinciden con el objetivo de eliminar el déficit, como el mendocino Alfredo Cornejo, pudo recopilar PERFIL en diálogo con varios mandatarios locales.

La deuda de Nación con las provincias

"Nosotros estamos de acuerdo en que no haya déficit fiscal. De hecho, La Pampa hace años que no tiene déficit ni deuda. Lo que sí queremos es que Nación nos pague lo que nos deben y nos corresponde por ley, pero el Gobierno no envía. Para eso asistimos a la reunión", explicaron a PERFIL desde la gobernación pampeana. "Nos recortaron el FONID, la caja jubilatoria, el subsidio de transporte, casi paralizaron las obras, con envíos de recursos a un ritmo demasiado lento", enumeraron. "Cada vez que me invitan, estoy presente. Saben bien que estoy dispuesto al diálogo, pero es consenso y no imposición", aclaró por su parte Sergio Ziliotto en la Televisión Pública Pampeana.

Para La Rioja el desfinanciamiento nacional implicó el parate del Plan Angelelli, que lleva adelante Ricardo Quintela para la construcción y entrega de casas de tres dormitorios para que vivan las familias humildes. A su vez, se encuentra frenado el desarrollo del nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CEDITET) riojano y la obra del gasoducto, ambas de vital importancia para los habitantes. Esto sin sumar las rutas, el plan de asfaltado provincial, la intervención del casco céntrico y la construcción de un nuevo distribuidor en la rotonda del Chacho Peñaloza, de acuerdo al listado acercado por la provincia a este medio.

También se debe sumar la deuda por los fondos el artículo 83 de la ley de Presupuesto 2023 reconducido para el ejercicio de este año, que a la fecha asciende a $ 40.632 millones a valores históricos más actualizaciones por inflación e intereses. Esto llevó a Quintela a manifestar el mes pasado que “La Rioja no está en default, el que está en default es el Estado nacional con La Rioja y por una cuestión de transitiva, La Rioja no puede cumplir con sus compromisos”.

Qué pasó con la provincia de Buenos Aires

Desde Casa Rosada plantean que habían tenido encuentros productivos con el gobierno de Kicillof, donde incluso habían quedado en el traspaso de obra pública, pero que luego el Ejecutivo bonaerense no firmó el traspaso de responsabilidades de estas. En Buenos Aires explican que el Gobierno nacional cobró y cobra impuestos a los ciudadanos de la provincia para realizar obras que en diciembre de 2023 eran casi mil en todo el territorio provincial.

A lo largo de 2024 cobró impuestos, también, con el Fondo Hídrico, el SISVIAL y el Impuesto PAIS. A esta altura, esa cifra suma 1,3 billones de pesos y la ejecución no llega al 10%, precisaron fuentes del Ministerio de Infraestructura de la PBA.

"Quieren transferir las obras que estaban en cabeza de Nación y que nuestro gobierno las finalice con fondos propios. Recaudan impuestos, paralizan la obra pública, dibujan un superávit trucho y buscan sacarse las responsabilidades de encima. Háganse cargo, gestionen, inviertan los impuestos que paga la gente y finalicen las obras", reclamaron desde la cartera que conduce Gabriel Katopodis.

Si se suman los saldos de obras públicas comprometidas en PBA con deudas directas del Gobierno con la jurisdicción, el pasivo por la discontinuación o retraso de programas nacionales y otros reclamos, a abril Kicillof tenía en sus manos un saldo de $ 6,3 billones que no recibió, de acuerdo a los cálculos bonaerenses.

