El presidente Javier Milei presentó este domingo por la noche el Presupuesto 2025 ante un Congreso semivacío y sostuvo que el objetivo principal del plan de gastos es "ponerle un cepo al Estado", además de adelantar que seguirá vetando proyectos que atenten contra el equilibrio "fiscal", llamando “ratas miserables” a los legisladores. La oposición, prácticamente ausente en el recinto, reaccionó a través de redes sociales al discurso, con múltiples críticas a la falta de contenido.

Cecilia Moreau, diputada de Unión por la Patria, publicó en X (antes Twitter): “Por si no pudiste ver el show del presidente en el Congreso de la Nación: Fue acompañado de Bullrich, Sturzenegger y todos los que hicieron pelota el país en el 2001. El presupuesto que "presentó" (y cuyo detalle brilló por su ausencia) lo diseñó Caputo, el máximo responsable de la deuda que dejó el macrismo después de pedir 45.000 millones al FMI. No nombró a los jubilados, a los trabajadores, a las universidades públicas. Anunció que va a cerrar el Congreso si salen leyes que no le gustan. Nada nuevo…”.

“Presupuesto 2025. No dio un solo dato. El único, muy poco rating”, publicó Leandro Santoro y luego remarcó: “El aumento de gastos reservados para los espías de la SIDE que salió por decreto, no decía de donde salían los fondos”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Empresarios, entre el respaldo al “cepo al Estado” y las dudas por las proyecciones de un plan “raro”

También retuiteó al diputado Juan Marino, quien analizó: “Fue un discurso electoral, no una presentación de Presupuesto. Milei está más preocupado por las legislativas de 2025 y por su interna con Macri que en explicar seriamente cómo va a evitar el default”.

La diputada Victoria Tolosa Paz opinó: “Acabamos de asistir a otro discurso más de un megalómano. Se tiene que quedar tranquilo el presidente, su Gobierno será uno de los más recordados de la historia argentina… pero por el nivel de desastre y de caos que está generando en la sociedad. Es preocupante y va a chocar contra una pared. Lamentablemente, en el choque vamos a sufrir los argentinos y las argentinas. Ya que es tan adepto a ese Imperio, deseo de verdad que, con tal de tener razón, no se le ocurra incendiar Roma…”, dijo en referencia a la cita con la que concluyó el mandatario, falsamente atribuida a Cicerón.

La exdiputada y actual intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, tuiteó: “Cuánta sobreestima de sí mismo tiene Javier Milei para, después de 9 meses de un pésimo gobierno, intentar dar una clase sobre qué es gobernar... ¡MA-MI-TA! Es simple, Milei: GOBERNAR es lo que hizo CFK. Vos, junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Mauricio Macri están destruyendo el país”.

“Dato mata relato: A diciembre de 2015 (luego de 3 gobiernos kirchneristas): Salario mínimo u$s600 (hoy, u$s278); reservas prácticamente en el mismo nivel (pero antes sin deuda y ahora con deuda impagable); Riesgo País de 600 a 1475; deuda: de 10% del PBI a más de 100%; pobreza: de 25% y en descenso, a 52% y en ascenso acelerado; dólar a $9,76 (hoy 980,50); desempleo: de 5,9% a 7,7%; ⁠PBI: de u$s650 mil millones a menos de u$s400 mil millones. El déficit cero que ya anunciaron en su momento De La Rúa y Macri no es ninguna novedad y ya conocemos su final. Sos más de lo mismo, Milei: otro capítulo en la historia de la derecha destruyendo al pueblo argentino”, dijo Mendoza.

Margarita Stolbizer, del partido “dialoguista” Encuentro Federal, aportó: Es cierto que nos mintieron tanto durante tantos años al tiempo que empobrecían a la gente y llenaban los bolsillos propios, que este circo ya no duele. Una vergüenza las barras con gente que grita, como hacían los K. Pero lo que sí es tan novedoso como bizarro es la novia del presidente en el balcón del recinto en la oportunidad de presentación del Presupuesto Nacional”. “Media hora. Del contenido del Presupuesto no habló!!!! Y eso que trae todo escrito para leer. Pura frase hecha para el aplauso”, añadió y finalizó llamando “show” a la cadena nacional.

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, aportó: “Un gran déficit del Gobierno es ni siquiera mencionar a los jubilados, la educación, el campo o las pymes. Claramente no hay interés en temas relacionados con el costado humano de llevar adelante un país. Las columnas de esta gestión son, claramente, las de un Excel”. Luego, recriminó que la exposición “no contempló medidas que esperan todos los argentinos”, entre las que mencionó una solución para los jubilados, el financiamiento universitario, “dejar en paz al campo” y reducir el gasto tributario, “eliminando regímenes fiscales de privilegio”.

“Nada. Solo circo sin pan”, fue la crítica lacónica del senador Martín Lousteau. La izquierda también participó de la ola de respuestas en redes. Myriam Bregman narró el acto a través de breves publicaciones: “Adentro, semivacío. Afuera, Gendarmería”. “¿Ya dijo que todo ese chamuyo es para pagarle al FMI?”. “¿Y el presupuesto?”. “Disco rayado. Total” y una última ironía sobre la baja audiencia de la transmisión: “No lo vio ni Conan”. El diputado Nicolás del Caño subrayó: “El déficit cero de Milei es con más impuestos a los trabajadores (Ganancias a la cuarta categoría) y exenciones y subsidios a los empresarios y millonarios, como Galperín”.

El cruce de Milei con Germán Martínez

El discurso del presidente estuvo cargado de críticas a la gestión kirchnerista y chicanas a los diputados opositores, a quienes incluso cruzó afirmando que “cuanto más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad". “Los invito a volver por un minuto a despejar la X conmigo para entender de qué se trata”, convocó Milei mientras adelantaba que habría un nuevo esquema para la elaboración del Presupuesto. “Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad”, lanzó, mirando a la bancada de Unión por la Patria.

“Andate” y “callate”, le gritaron al libertario y Germán Martínez, presidente del bloque, lo desafió: “Hacelo sin leer, dale”. “Mirá, que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultades, Martínez”, respondió el presidente. La tribuna militante aplaudió y gritó durante todo el discurso, pero en el cruce con Martínez estalló con el cántico “la casta tiene miedo”. "Ustedes de eso no aprendieron nada", lanzó después Milei, mirando al mismo lugar, al referirse al equilibrio fiscal, la cultura del trabajo y la no intervención estatal.

De los diputados kirchneristas solamente estuvieron 18 de los 99, en una decisión política que apuntaba no prestarse al juego de agresiones del presidente. Marcaron presencia solamente los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Se mantuvieron serios, incómodos, sin moverse de sus bancas durante los 42 minutos y 41 segundos que duró el mensaje de Milei, y solamente cambiaron el semblante en pocas ocasiones cuando lo que escuchaban de boca del presidente les parecía demasiado inverosímil como para fingir normalidad.

ML