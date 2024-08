Germán Martínez: "Comodoro Py no quiso investigar la causa de Cristina"

El diputado Germán Martínez, en el marco del juicio a “Los Copitos” por el intento de magnicidio a la expresidenta y vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, expresó su escepticismo en cuanto al accionar de la justicia federal, como la demora en el análisis del celular del Sabag Montiel. Además, consideró que el rol de Patricia Bullrich y Gerardo Milman es "algo que deberá investigarse". “Me da la sensación de que, desde la Justicia, nunca quisieron tener todos los elementos para llegar a la verdad sobre los acontecimientos”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Cruz Soqueira: Se congregan hoy acá a acompañar a la ex vicepresidenta, ¿con qué expectativa?

Con la misma del primer día, de estar al lado de Cristina, como aquel primero de septiembre. En este caso, ya casi a dos años, prácticamente reiterando las mismas preguntas que nos hacíamos en aquel momento y que las distintas instancias de Comodoro Py no han querido investigar.

Nosotros venimos planteando con claridad que no solamente hacía falta llegar a los autores materiales del intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, sino que hay que llegar a los autores intelectuales, a los financiadores, hay que reconstruir el camino de construcción de un discurso de odio que llegó a que alguien le ponga un revólver en la cabeza. Todas preguntas que no han sido parte de la investigación de Comodoro Py, primero con un rol bochornoso del fiscal Rívolo y de la jueza Capuchetti, y ahora desguazando la causa de tal manera que no permiten atarse los distintos cabos.

Así que venimos a pedir una investigación integral que llegue hasta las últimas consecuencias y obviamente a brindar todo el acompañamiento a Cristina Fernández de Kirchner.

Alejandro Gomel: ¿Confían en lo que pueda hacer esta justicia federal?

Uno tiene, en términos institucionales, la obligación de tener la mayor expectativa. Ahora yo miro el camino que hicieron y me da la sensación de que nunca quisieron tener todos los elementos para llegar a la verdad sobre los acontecimientos.

Cuando uno analiza lo que pasó y ve la fragmentación de la investigación de la causa. Fíjate que, hoy está en todos lados este tema, se pidió que el estudio del celular de Sabag Montiel se postergue. La querella presentó en enero el pedido para que ese celular se estudie con una tecnología israelí. Y obviamente para eso hay que hacer la solicitud vía Cancillería, que hizo el trámite en julio. Y acordate todo lo que sucedió alrededor del rol de Gerardo Millman y la limpieza de los celulares en cuestión. Me parece que nunca hubo una voluntad política decidida de avanzar en la investigación. Por un lado, desguazando la causa, y por el otro lado no yendo a fondo en las preguntas que uno se tiene que hacer.

Mira, cuando uno tiene un tema de tal envergadura, insisto con que es el hecho de violencia política más dramático que vivió la Argentina desde la recuperación de la democracia, lo que tiene que hacerse primero son las preguntas más de fondo para que nada se escape de la investigación. Eso fue lo que no hicieron ni Rívolo ni Capuchetti.

Ahora el Tribunal Oral Federal 6 tendría la oportunidad de corregir el rumbo de la investigación. Por ahora no lo está haciendo, y por eso Cristina tiene que hacer esta pregunta en voz alta y por eso vinimos a acompañarla.

AG: Hay un dato curioso, o adrede, y es que la hayan convocado para el mismo día y casi a la misma hora a la que en ese momento era presidenta del PRO y que se negó a repudiar el hecho. Estamos hablando de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Es una provocación?

Mira todo el rol ejercido por Patricia Bullrich ha tenido esas características.

Si te pones a pensar, ella en ese momento era la presidenta del principal partido opositor, el PRO, y puso una gran cantidad de excusas para no repudiar los hechos. Alrededor de ella satelitaba Gerardo Milman, con todo el rol que tuvo alrededor de todo esto. Donde todo el mundo habla de vinculaciones políticas, determinados sectores de Comodoro Py, de Capuchetti, por ejemplo, con sectores del PRO.

Me parece que ahí hay algo que también se va a tener que investigar.

Claudio Mardones: A partir de las 9:30 empiezan las definiciones para la primera sesión. Hay tres sesiones convocadas en la Cámara de Diputados, una a las 11 por el PRO y La Libertad Avanza, otra a las 16 por el radicalismo, y para mañana también está convocada la tercera para tratar el DNU 6/56. ¿Qué va a hacer Unión por la Patria? ¿A cuál va a dar quórum?

A las 9:30 tenemos labor parlamentaria y no quiero mezclar los temas.

Sabes que desde hace mucho tiempo venimos peleando para que las universidades públicas tengan mayor nivel de presupuesto. Sabes perfectamente que nosotros venimos planteando el rechazo tanto del DNU que incrementa en 100 mil millones de pesos los gastos reservados de la ex AFI y actual SIDE, y también venimos reclamando el rechazo del DNU que modifica la estructura de los organismos de inteligencia. Así que seguramente alrededor de eso estará nuestra predisposición a asociar.

