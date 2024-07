Atentado a Cristina Kirchner: un testigo declaró que un custodio presidencial le pidió que borrara el video del ataque

En el marco del juicio oral por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, varios testigos y simpatizantes de la expresidenta brindaron testimonios clave que revelan la complejidad y las presuntas presiones ocurridas tras el ataque del 1 de septiembre de 2022.

En la audiencia de este miércoles, cuatro testigos desfilaron ante el Tribunal Oral Federal 6, en la Ciudad de Buenos Aires, para dar cuenta de su participación directa e indirecta en el momento exacto en que presuntamente Fernando Sabag Montiel gatilló fallidamente en dirección al rostro de la entonces vicepresidenta en ejercicio, con la complicidad de Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los otros acusados en el juicio por el intento de homicidio.

Más allá de la descripción de una de las escenas de mayor gravedad institucional desde el retorno a la democracia, el testimonio de un estudiante de medicina llamó particularmente la atención de los magistrados: indicó que un custodio de Cristina Kirchner le pidió que borrara el video que había grabado retratando el ataque, pero que después desistió ya que "las imágenes estaban en todos lados".

Fernando Sabag Montiel es uno de los tres acusados por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, un juicio que comenzó en junio y podría extenderse un año.

El desfile de testigos clave del ataque a Cristina Kirchner

Se trata de Cristóbal Elgueta, de 28 años, que al igual que los otros testigos que declararon en la jornada de hoy se mostró como partidario de Cristina Kirchner. Según su relato, aquel día se dirigió hacia la casa de la expresidenta, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, para "apoyarla" en el marco del revuelo por el juicio en su contra conocido como Causa Vialidad. De esta forma, terminó como testigo ocular clave del ataque.

"Cuando comencé a grabar, Cristina bajó del auto, cruzó la calle y empezó a saludar a la gente en la vereda", describió Elgueta, quien agregó que a medida que la expresidenta se dirigía hacia donde ellos estaban, pudo ver a través de la pantalla de mi celular "toda la secuencia" que implicó el ataque.

Luego de describir los eventos como "confusos", el estudiante de Medicina declaró que después del incidente, la custodia de la expresidenta -"Un hombre canoso con saco negro", precisó- le solicitó que borrara el video del ataque de su celular. "Me pareció raro, claramente. Igual tenía en mente que no se iba a eliminar", comentó Elgueta ante el tribunal. También mencionó que recibió una petición similar para su amiga Sofía Manusovich, a quien le había compartido el video.

Declaró Sabag Montiel en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner: "Yo la quería matar"

En tanto, se conoció que en ese intento de "controlar" las imágenes del atentado entre los presentes, el testigo fue de alguna forma retenido en las inmediaciones del edificio. Pero finalmente el escolta de Cristina Kirchner desistió del pedido. "Después me dijeron que las imágenes del atentado ya estaban en todos lados, a pesar del intento de borrarlas", añadió Elgueta.

El incidente de solicitud de borrado de video no pasó desapercibido. La presidenta del tribunal, Sabrina Namer, se mostró intrigada por el testimonio, y solicitó mayores detalles sobre este episodio particular, interesada en entender las circunstancias y motivos detrás del pedido de la custodia presidencial.

A tal fin, le pidió al testigo que especule sobre los motivos del pedido del custodio de Fernández de Kirchner, a lo que éste respondió que podría haber intentado "resguardarse un poco" frente a semejante hecho, en línea con su obligación de proteger a la entonces vicepresidenta.

"Quizás el custodio pensó que era más prudente que ellos tuvieran acceso a la información", sugirió, en un segundo intento. Sin embargo, enfatizó que estas eran solo conjeturas.

Cristóbal Elgueta, estudiante de medicina

La descripción del momento del ataque a Cristina Kirchner

Otro de los momentos más destacados fue la declaración de Tomás Federico García, concejal del Frente de Todos y testigo directo del intento de magnicidio de la entonces vicepresidenta, quien contó ante el tribunal el rol que cumplió antes, durante y después el ataque. Mencionó que estuvo presente en la puerta del edificio donde vive la expresidenta días antes del incidente para "cuidarla".

García, de 41 años, describió cómo logró reducir a Fernando Sabag Montiel, el agresor, quien durante el incidente repetía "soy compañero" para intentar "zafar" y así pasar desapercibido. "Empecé a escuchar gritos a unos cinco, seis metros y a otra persona decir puntualmente 'Tiene un fierro'. Corrí, le puse la mano debajo del cuello, lo levanté, por así decir, y me lo llevé a la vuelta", recordó.

El concejal respondió de esta forma a la serie de preguntas formuladas por Namer, la querella y la fiscal del juico, Gabriela Baigún. Según su testimonio, una vez que la Policía se hizo cargo de la detención de Sabag Montiel, regresó al lugar del ataque donde otro militante le indicó la ubicación del arma aún en el suelo. García colocó su pie sobre la pistola utilizada por el agresor y se la entregó a la custodia de Cristina Kirchner.

Guillermo Federico García, militante kirchnerista y concejal.

"Lo primero que se me ocurrió fue llamar a la custodia", explicó. Luego, añadió que la Policía Federal tomó el control. "Nos pidieron que nos retiráramos del lugar", detalló.

La fiscal del juicio le preguntó sobre la rigurosidad de la custodia de la exvicepresidenta y si permitían que los simpatizantes se acercaran y tocaran a Cristina Kirchner. García respondió afirmativamente y añadió: "Hacían su trabajo cuando llegaba Cristina". También mencionó que los cordones de seguridad improvisados por los militantes no estaban "coordinados" con la custodia de la expresidenta.

El tercer testigo presente en la escena, Javier Alberto Chanis, describió el caos y la confusión del momento del ataque. "Vi la silueta de un arma pero no lo relacioné tanto", dijo Chanis. Detalló cómo él y otros presentes lograron inmovilizar a Sabag Montiel y asegurar el arma. "Escucho ese ruido (por el disparo fallido). No era muy claro. Fue todo muy confuso. Me doy vuelta y lo agarro al muchacho”, dijo, sobre Sabag Montiel.

Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: Brenda Uliarte comenzó a declarar y luego se arrepintió

Cómo sigue el juicio

Por otro lado, la audiencia también estuvo marcado por denuncias de presiones y amenazas a testigos. García reveló que recibió amenazas después de su declaración en el juzgado de Servini. "Tras declarar personalmente, a los días recibe vía messenger una amenaza", afirmó el concejal, quien luego radicó la denuncia correspondiente.

Anteriormente también prestaron declaración como imputados Fernando Sabag Montiel, señalado como autor material del atentado; Brenda Uliarte, presente durante el día del ataque y acusada como presunta partícipe necesaria; y Nicolás Carrizo, quien era el superior de ambos en el negocio de venta de copos de azúcar y está implicado como partícipe secundario en el incidente.

El juicio, que se reanudará después de la feria judicial en dos semanas, continuará con más testimonios -que podrían llegar a los 250- y pruebas en un esfuerzo por esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los acusados en el intento de homicidio contra la expresidenta.

