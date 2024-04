Gerardo Milman puso en duda que el atentado contra Cristina haya sido real

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, sostuvo que todo el aparato del Estado trabajó para "involucrarlo en la causa del magnicidio contra la Cristina Kirchner sin pruebas concretas". "Encuentro similitudes en los móviles y motivaciones detrás de mi caso y el de Nisman", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gerardo Milman es diputado nacional de Juntos por el Cambio elegido en 2021 hasta 2025. Del 2009 al 2013 fue vicepresidente del bloque PRO de la Cámara Baja. También fue secretario de Seguridad de la Nación entre el año 2016 y 2018.

¿Cómo ve este primer cuatrimestre del gobierno de La Libertad Avanza?

La percepción es que hemos estado bajo este Gobierno durante mucho más tiempo del que realmente ha pasado. Parece que han transcurrido años en lugar de solo meses. Esta sensación se debe a la acumulación de problemas no resueltos en áreas como seguridad, inflación, economía y educación. Cada día nos enfrentamos a nuevos desafíos, lo que hace que estos pocos meses parezcan una eternidad.

Lo escucho y me viene a la memoria la idea de que el inconsciente es atemporal, que en experiencias traumáticas la sensación que tienen quienes atravesaron esa situación particular es que pasó un año o más. Entonces, hay una directa relación en el sentido de la intensidad y la duración. No depende solo de la propia velocidad que imprime el Presidente sino de la vertiginosidad que tiene el país con todos sus problemas. ¿Pero está conforme con esta gestión hasta ahora? ¿Satisfizo sus expectativas?

Como ciudadano argentino, siento que la insatisfacción es inherente a nuestra naturaleza. Siempre esperamos resultados casi mágicos de cada gobierno, pero la realidad es que los problemas persisten: la inflación, la pobreza y otras dificultades aún están presentes.

Aunque algunos aspectos pueden haber mejorado ligeramente, la sensación general es de insatisfacción. Sin embargo, aún mantenemos una chispa de esperanza, deseando un futuro mejor para nuestro país y resistiendo los desafíos económicos y sociales que enfrentamos. Siento insatisfacción pero con esperanza.

Juntos por el Cambio, que había ganado ampliamente las elecciones de medio término en 2021, dos años después terminó tercero en las generales. ¿Cómo debería ser el futuro del PRO, que era el primus inter pares dentro de esta coalición? ¿Un éxito o un fracaso de LLA puede modificar para bien o para mal su futuro? ¿Cómo debería ser el vínculo entre el PRO y LLA?

En Argentina, nos enfrentamos a una peculiaridad política: el presidencialismo de coalición. A diferencia de otros países con sistemas parlamentarios, donde las coaliciones se generan después de las elecciones, aquí tenemos la tendencia a formar coaliciones previas al resultado electoral. Este fenómeno no es nuevo y ha sido una constante durante varias décadas en nuestra historia política.

En las últimas elecciones, esta dinámica quedó claramente reflejada. En la segunda vuelta, el candidato que había salido segundo en la primera vuelta, con un poco más del 29% de los votos, logró ganar con más del 56% de los votos al unirse con el tercer partido. Esto muestra cómo, a pesar de las posiciones de dirigentes destacados de diversos partidos de la coalición que han optado por el voto en blanco, los votantes optaron por la opción de cambio que representa el presidente Milei.

Ahora nos encontramos en un momento crucial, con una expectativa generalizada de que el Presidente tenga éxito en su intento de implementar un conjunto de herramientas fiscales y legales para impulsar la economía argentina. Este debate ya está en marcha en el Parlamento y pronto veremos los resultados, tanto en la votación como en las acciones futuras en la Cámara de Senadores.

En este contexto, el PRO ha entendido el pedido de los votantes de acompañar el cambio, otorgando a Milei el apoyo necesario para llevar a cabo su programa de gobierno. Sin embargo, el futuro político sigue siendo incierto.

Lo natural sería que hubiera una convivencia legítima entre los factores de cambio y una oposición que también formara su propia coalición. Pero, en Argentina, las cosas rara vez son tan simples. Como bien recordamos, hace apenas dos años, la coalición "Juntos por Cambio" estaba en la cúspide, ganando en todo el país y desafiando al peronismo después de 40 años de peronismo. Sin embargo, en poco tiempo, nos encontramos ocupando el tercer lugar en las preferencias electorales.

Alejandro Gomel (AG): Han pasado muchos meses pero ¿se arrepiente de algo de lo sucedido cuando lo vincularon al atentado a Cristina? ¿O cuando se alejó de la campaña de Patricia Bullrich?

Durante mucho tiempo he mantenido un prudente silencio frente a acusaciones muy graves y creo que todo el aparato del Estado trabajó para involucrarme en la causa del magnicidio sin que haya pruebas concretas en mi contra.

No estoy denunciado, imputado, procesado ni mucho menos condenado en dicha causa. He luchado para que se me permita designar un abogado y participar en el proceso judicial, ya que en varias ocasiones se me negó esa posibilidad.

Asimismo, he reflexionado mucho sobre los motivos detrás de estas acusaciones y, sinceramente, no logro comprender completamente por qué se me ha señalado. De hecho, no ocupaba una posición central en la campaña electoral, sino que era un colaborador más de la doctora Patricia Bullrich.

Intento de magnicidio a Cristina Kirchner.

Si fuera Messi y me dan un patadón para desequilibrar el partido, lo entiendo, pero yo no soy Messi. Me he mantenido al margen para evitar que la campaña se centre en estos temas. Considero que esto ha sido un daño colateral injusto.

Es posible que haya cometido errores en el pasado, como cualquier persona, pero no veo razón para ser señalado en esta causa sin fundamentos sólidos. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier proceso legal que se inicie en mi contra, pero hasta el momento, no he sido formalmente denunciado ni acusado en relación con este asunto.

AG: Entonces, ¿cuál fue la causa que encontró para hallarle una explicación a las acusaciones en su contra?

Tuve una participación muy activa en un asunto delicado que implicaba un avión venezolano iraní que había atravesado los cielos argentinos. De hecho, hace poco este avión fue cortado en partes y llevado a Estados Unidos por solicitud del Tesoro de dicho país en colaboración con Argentina.

Durante este incidente, se descubrió la presencia de agentes de inteligencia iraníes y venezolanos en Argentina, quienes permanecieron retenidos durante varios días. Este es un tema sumamente complejo, especialmente considerando que la última persona que se involucró en asuntos similares fue encontrada muerta en su departamento de Puerto Madero. Recibí advertencias de que podría enfrentar represalias por mi participación en este asunto, lo cual, ingenuamente, no pensé que podía pasar.

¿O sea que esta organización de servicios de inteligencia se puede comparar con el caso Nisman?

No me comparo con Nisman, cuyo trágico final es conocido por todos, pero sí encuentro similitudes en los móviles y motivaciones detrás de ciertos eventos. He sido víctima de espionaje ilegal, al igual que mi hija, y he enfrentado inspecciones de la AFIP, la IGJ, la UIF, así como denuncias simultáneas con abogados vinculados al gobierno anterior. Estas acciones coordinadas son demasiado llamativas para atribuirse simplemente a un intento de perjudicar a Patricia Bullrich.

Claudio Mardones (CM): En su momento hubo una serie de cuestionamientos a la cantidad de asesores que se le adjudicaban a su despacho, cerca de 32 contratados. ¿En qué quedaron las actuaciones, especialmente dentro de Diputados? ¿Finalmente con cuántos asesores quedó dentro de su despacho?

Se han divulgado muchas informaciones falsas respecto a la supuesta contratación de 33 asesores. Sin embargo, estas alegaciones carecen de fundamento y ni siquiera se me dio la oportunidad de presentar un descargo ante las comisiones que pretendían investigarme.

La realidad es que, en el ámbito legislativo, los diputados contamos con un número limitado de asesores, y las calificaciones de estos son determinadas por la Cámara, no por mí. Además, el número depende de si somos autoridad de algún bloque, pero nunca se excede los 10, en general.

Se tomaron medidas judiciales al respecto, incluso se intercambiaron las llamadas que comprometían a los supuestos perpetradores materiales, Revolución Federal. Pero la mía es una causa que durará toda la vida. Quisiera resaltar mi compromiso con la integridad y la justicia, reflejado en el repudio que redactamos y votamos junto a las autoridades de mi bloque contra el intento de atentado hacia la entonces vicepresidenta. En ese entonces pensé que fue un intento de magnicidio real, entre tanto desorganización.

CM: Un repudio donde usted menciona la posibilidad, precisamente, de un atentado, ¿no?

No, ya había ocurrido. El descargo fue al día siguiente.

CM: Se lo menciono porque también usted había presentado un proyecto donde mencionaba esa posibilidad con anticipación. Y además, el testimonio de quien dice haberlo escuchado, diciendo que usted iba a estar lejos de Buenos Aires cuando sucediera una cosa así. Finalmente, ¿cuál es su descargo ante eso?

La persona que atestiguó contra mí, y que denuncié por falso testimonio, dice que en un bar, a dos metros de donde él estaba, yo con dos personas que trabajan para mí, dije que cuando la maten voy a estar camino a la costa. Y, aunque yo no dije ni siquiera esa frase, es una frase que ni siquiera tiene nombre propio.

Y el fiscal se sentó en la misma mesa que el testigo que dijo eso y no pudo comprobar que se escuchara absolutamente nada por el bullicio del bar. Junto a ese testigo estaba sentado su cuñado, quien fue llamado a atestiguar y dijo que no escuchó lo que su cuñado decía.

En la mesa contigua al testigo había un diputado del Frente de Todos que cuando fue llamado a atestiguar, afirmó que no escuchó lo que este señor decía. Por supuesto, también estaban las dos personas que estaban conmigo, que dijeron que no habían escuchado la frase que el testigo me adjudicaba. No sé a quién más queremos llamar porque eran los más cercanos. No existió la frase y tampoco estaba en la costa, la única costa que tenía más cercana era la del riachuelo.

CM: ¿Y qué lo llevó a haber presentado un proyecto, antes de este intento de magnicidio, en donde mencionaba esa posibilidad?

Antes del atentado, había un clima enrarecido que promovía la situación de violencia en la sociedad. Ante este contexto tenso y amenazante que rodeaba el desarrollo del alegato en la causa de vialidad contra la vicepresidenta y otros acusados, tomé la iniciativa de solicitar públicamente la revisión de la custodia de varias figuras importantes. Esta solicitud abarcaba no solo a la vicepresidenta y al fiscal Mola, sino también al segundo fiscal, los jueces y hasta a periodistas que también estaban recibiendo amenazas.

Con mi formación académica y experiencia previa como licenciado en seguridad y ex secretario de seguridad interior de la Nación, pude visualizar los riesgos potenciales y la importancia de la prevención en situaciones de alta tensión como esta. Mi intención no fue otra que prevenir cualquier eventualidad que pudiera derivar en un incidente violento, tomando medidas proactivas en lugar de esperar a que ocurriera algo para actuar.

¿Usted dijo que cuando estaba en su casa viendo todo lo que había pasado con el atentado, inmediatamente pensó que quizá fue en serio? ¿Está diciendo que el atentado fue armado o un simulacro?

No estoy diciendo que no lo sea. Estoy diciendo que yo tenía la convicción de que era un hecho real. Ahora, después del accionar sobre mí, sobre la cantidad de cuentos, inventos, mentiras, falsedades, la verdad es que me entró la duda. Dejé de tener la convicción y no puedo afirmar lo contrario.

Milman fue jefe de campaña de Patricia Bullrich.

Entonces entendí bien, le quedó la duda de que haya sido un simulacro armado con un fin político.

Es asombroso cómo se han tejido tantas fantasías y falsedades en torno a mi persona. Desde ser mencionado en debates presidenciales por Massa hasta acusaciones de participación en un presunto asesinato sin cuerpo del delito, todo sin una denuncia formal en mi contra.

Resulta difícil de creer la cantidad de figuras prominentes que han contribuido a difundir estas acusaciones infundadas, lo que me lleva a cuestionar cada aspecto de mi situación. Si alguien realmente cree que tengo responsabilidad en un crimen, lo lógico sería presentar pruebas y formular una denuncia. Pero ante la ausencia de tal denuncia, empiezo a dudar de todo, aun de mi propia convicción.

Esta actual vorágine de información, muchas veces carente de sustento sólido, puede desencadenar una cascada de acusaciones y falacias capaces de dañar la reputación de cualquier individuo en cuestión de segundos. Observo cómo se focalizan intensamente ciertos temas, a menudo sin una correspondencia adecuada con la evidencia disponible. Es una lucha donde la verdad queda eclipsada por el deseo de desacreditar al oponente y obtener ventaja política. Sin embargo, cuestionar la autenticidad de un atentado es un paso más allá, una frontera que trasciende lo simbólico para adentrarse en lo real. Una pregunta final que acá me quedó de la producción que no le hicimos. ¿Habla con cierta regularidad con Patricia Bullrich o cómo quedó su relación con ella?

Sí, habló muy asiduamente, por supuesto. Ahora, quiero aclararle algo de lo que dijo anteriormente. Yo no es que dudo de que el atentado haya sido real, lo que me pasa es que no tengo la misma convicción que tenía el primer día.

Entonces duda. El sólo hecho de creer que puede no ser real es lo que fomenta esa duda. ¿No?Si uno no tiene la convicción, quizás entramos en un tema de discusión de grado de adjetivación, pero el hecho concreto es que su convicción quedó fracturada.

Si usted me pregunta, ¿cree que fue falso el atentado? El hecho concreto es que no lo sé.

