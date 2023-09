Ataque a CFK: El abogado Aldazabal cuestionó a la Justicia por "reticencia a investigar" vínculos con la política

A un año del intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, su abogado Marcos Aldazabal advirtió que "la Justicia es muy reticente a investigar" las líneas que establecerían vínculos entre la política y el atentado a la titular del Senado.

El letrado cuestionó el "nivel de obstrucción de la Justicia que tuvo la jueza (María Eugenia Capuchetti) en todo este proceso" y remarcó: "En relación con la pista política pedimos que se investiguen de verdad muchísimos indicios que hay de que podría haber habido gente atrás, en relación con (Gerardo) Milman en particular. Hay varios indicios, varias pruebas".

Sin embargo, Aldazabal se quejó de que a la hora de pedir medidas de pruebas "siempre hay una demora y parálisis de parte de la jueza y el fiscal que complican todo". "Con esas obstrucciones, es muy difícil", lamentó el letrado, quien reiteró su reclamo para que "se investigue como hay que investigar".

A un año del ataque a Cristina Kirchner: quiénes fueron detenidos y cuáles son los reclamos de la vice a la Justicia

Sobre Milman, ex jefe de campaña de Patricia Bullrich y diputado de JxC, a quien acusan de decirle a dos de sus asesoras que "cuando la maten voy a estar camino a la costa", hay un nuevo capítulo que podría sumarse tras una reciente declaración periodística de Telleldín, abogado de Brenda Uliarte, una de las acusadas de ser autora material del ataque, que generó expectativas en torno a lo que pueda aportar su defendida en la causa en la que se investiga el atentado.

"Dentro de unos quince días Brenda Uliarte hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie sino para que vayan a provocar", anunció el abogado, según publicó el diario Página/12 en su última edición dominical.

En declaraciones radiales, el integrante del equipo legal de Cristina Kirchner consideró que "la Justicia es muy reticente a investigar" ciertas líneas que establecerían vínculos entre dirigentes políticos y el intento de magnicidio.

Movilizaciones y actos a un año del atentado contra Cristina Kirchner

"Si esa bala hubiera salido, habría cambiado nuestra historia para muy mal. Hubiera sido realmente dramático para nuestra democracia", aseguró Aldazabal.

Al ser consultado sobre el impacto del atentado en la población, el abogado indicó que "con un Poder Judicial que ante un hecho que puso en riesgo la democracia no investigó nada y trata de bajarle el precio todo el tiempo, eso no ayuda en la concientización".

"A Cristina nunca la quieren tratar como víctima: siempre como imputada", agregó.

Finalmente, el letrado también criticó la decisión de no unificar la investigación al grupo Revolución Federal con la del atentado: "Esto de dividir las causas es algo muy típico de Comodoro Py para no investigar. No tiene ningún sentido. Nosotros siempre dijimos que todo se tiene que investigar en conjunto".

Cristina Kirchner dejó su piso en Recoleta: agenda hermética en el Senado y silencio stampa

Revolución Federal, la vecina de CFK y los vínculos con la política

Otro de los indicios que quiere profundizar la querella tiene que ver con el rol de Delfina Wagner, periodista de Crónica TV a la quien señalan por vivir en el mismo edificio donde la vicepresidenta tiene su departamento en Recoleta y por tener presuntamente vínculos con la "banda de los copitos" y Revolución Federal.

En el caso de Revolución Federal, el oficialismo también apuntó a su líder Jonatan Morel, por haber realizado trabajos de carpintería contra la empresa familiar de Luis Caputo, ex ministro de Macri.

Por otro lado, también pusieron sospechas en los motivos por los que el reconocido abogado Gastón Marano aceptara defender al autor material del ataque, Fernando Sabag Montiel, un joven que no tiene recursos para pagar un servicio tan costoso del letrado que asesora a miembros del PRO del Congreso Nacional.

