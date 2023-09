Desde Uruguay y Juncal, Bruno Ghiso se comunicó con la periodista Delfina Wagner, en el móvil exclusivo de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), en el marco del aniversario por el atentado a CFK y la causa que implicaría a la panelista.

Bruno Ghiso (BG): Se cumple exactamente un año del atentado a la Vicepresidenta y vimos que en tus redes publicaste un posteo en el cual comunicabas que te sentías perseguida políticamente. ¿Qué conclusiones puedes hacer?

En mi opinión, se utiliza el intento de atentado a Cristina Kirchner para perseguir a personas que difundimos nuestras ideas y hacemos un periodismo que tiene una postura política.

Una repercusión en torno a mí y a las personas que están en mi situación. Yo estoy bien asegurada, pero entiendo que hay gente que no tiene esa realidad para estar enfrentándonos a un gigante, como es Cristina Fernández de Kirchner.

BG: Los abogados hablan de ciertos nexos tuyos con la Revolución Federal, ¿qué tenes para decir sobre eso?

A la gente de Revolución Federal la crucé en marchas a las que asistí, donde había gente de LLA y JxC. Me la crucé como cualquier cronista que fue a hacer cobertura política.

Por supuesto que voy a priorizar mostrar a la gente que tiene mi postura política, incluso al ir a manifestar, es completamente lícito. Yo no me puedo hacer cargo si alguna persona se vio involucrada.

BG: Tengo entendido que hace ya un tiempo vivís con la famosa vecina de Cristina, Ximena de Tezanos Pinto. ¿Cómo es tu relación con ella?

Es una madrina para mí, yo ya la conocía en redes, conocía los famosos carteles en el balcón y la verdad que la admiraba un montón. Me encontraba en una situación vulnerable, vivía en una pensión, con 18 años.

Me enteré que ella estaba alquilando y le comenté mi situación. Ella me abrió las puertas de su casa y yo estoy extremadamente agradecida.

BG: ¿Ella tiene la misma sensación que vos? ¿Se siente perseguida por la justicia?

Sí, claro. Esto es una especie de advertencia para todos los que expresamos nuestras ideas, para pensarlo dos veces antes de atreverse a criticar al Gobierno.

BG: ¿Qué esperas para la continuación de este juicio?

Quien me asesora ahora mismo es el doctor Fernando Burlando y hasta que no se me notifique vamos a ver cómo avanzamos.

Yo confío en la Justicia en este momento, vivimos en una democracia, no se pueden atropellar los derechos de los demás por un marco de persecución política. Estoy esperanzada con la Justicia y con el panorama político después de diciembre.

