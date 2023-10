Delfina Wagner: “No me hubiera dolido si salía la bala contra Cristina Kirchner”

Delfina Wagner participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil en la que se refirió al supuesto vínculo con la Banda de los Copitos y al principal asesor de Patricia Bullrich, relacionados con la investigación del atentado contra Cristina Kirchner. “A Gerardo Milman no lo conozco. A Brenda Uliarte la vi una vez en mi vida y quizás hemos coincidido en alguna marcha”, sostuvo..

La influencer liberal también negó su relación con los integrantes d eRevolución Federal, aunque demostró inquietud por su detención. “Jonathan Morel y diez personas estuvieron detenidos ilegalmente, estaban prácticamente desaparecidos. Ahí sí estaba muy preocupada”, señaló Wagner en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación

—¿Qué sintió cuando ocurrió el atentado contra Cristina Kirchner en 2022?

—No me voy a olvidar nunca porque fue lo que más me afectó en mi vida laboral. Al principio no lo podía creer. Pensé como todo el mundo que estaban exagerando, no había visto el video. Llegué a mi casa, me puse a investigar y vi que no era joda, realmente era una cuestión que no pensé iba a desatar todo lo que pasó después. Nunca imaginé que podían vincularme siendo que no tenía nada que ver, ni mucho menos la repercusión que iba a tener en mi vida después. No pensé que iba a llevar a que me censuren en muchos lugares.

—Si la bala contra Cristina Kirchner hubiera salido, ¿usted qué hubiese sentido?

—Jamás me lo he planteado así realmente. Cristina me parece una de las personas que más daño le hizo a nuestro país. Ahora bien, soy liberal y creo que en el respeto a la vida, creo en la justicia, en los jueces y no creo que haya que dejar pasar la muerte de nadie. Sin embargo, no me hubiera dolido, no voy a mentir. También soy católica, con lo cuál creo que ella va a tener su castigo divino en algún momento. Ya recibió uno, tiene la condena que tenía que tener.

—¿Y qué cree que hubiese pasado en el país?

—La inmortalizaban. Cristina se convertiría en la Santa Evita, en una prócer. Mucho más santificada de lo que está Néstor por los fanáticos del kirchnerismo, que no son todos pero son muchos. Para nuestra historia se iba a morir como una mártir y nadie se iba acordar de lo malo que cometió. También hubiera generado disturbios. No me puedo arriesgar a decir que hubiera habido una guerra civil, pero tampoco creo que sea descabellado, por la forma que tienen las marchas y el poder de convocatoria innegable que ella tiene. No creo que sea posible que ella vaya presa por el problema social que engendrará y la cantidad de disturbios que provocaría. Ni siquiera domiciliaria, está por cumplir 70 años, si es que no los cumplió, entonces nunca va a ir presa. Creo en los castigos divinos, pero es una cuestión de fe. Para mi la gente buena tiene la vida eterna y la que hace daño, o se arrepiente en vida o la va a pagar.

—Dice que es muy religiosa pero que no le hubiese molestado que Cristina Kirchner muera. ¿No hay una contradicción en ese análisis?

—No tiene que dolerme algo para que yo sepa que ese algo está mal. Hay personas que son muy malas, que no las conozco y no sé si sufriría realmente su muerte. Hay situaciones que por una cuestión moral me desapegado emocionalmente de otras personas. Tal es el caso de Cristina, yo la veo y veo una persona que me hizo mucho daño directamente a mi, sabiendo que no tenía nada que ver con la situación. Es absolutamente imposible que Cristina piense realmente que yo tengo algo que ver con el atentado, que somos un grupo de chicos de 20 años que nos juntamos a tratar de matarla. No es así. Creo en la sinceridad como instrumento político y también en la responsabilidad republicana cuando uno quiere dar una opinión, entonces no puedo mentir y decir que realmente me afecta cuando no, para mi es una persona que es mala y que hace daño.

—¿Cree que el atentado a Cristina fue armado?

—No. Respeto mucho a la gente que piensa que estaba orquestado por el kirchnerismo, que es más de la mitad del país. Es preocupante que un gobierno pueda planificar eso. Pero para mi es real, simplemente que no tiene la magnitud que se le quiere dar. Creo que hay un grupo de gente marginal que realmente intentó matarla con lo que tenía a mano.

Delfina Wagner en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Periodismo de Perfil.

—¿Qué es lo que la víncula con Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gerardo Milman?

—A Gerardo Milman no lo conozco, nunca hablé con él ni con nadie que lo asesore. Nunca entendí porque se me pudo haber vinculado con eso, más que por ser una mujer joven con alguna característica de las pibas que lo asesoran. Fuera de eso, a Brenda Uliarte la vi una vez en mi vida cuando la invitaron a Crónica, yo era una panelista bastante nueva con lo cuál no podía gestionar invitados, ni la conocía tampoco. Quizás hemos coincidido en alguna marcha. Es bastante extraño porque yo la vi en el canal y nunca vi que se juzgue a la gente que la invitó, que no sé por qué la invitaron y cuál fue el vínculo que tuvieron antes o después de que estén ahí. Se que hay gente que se la investigó y que ellos no están escrachados en los medios. Por otro lado, Brenda Uliarte y Sabag Montiel se veían como una pareja muy disfuncional, parecía que él era violento con ella. En un programa que la producción la había invitado a ella el tipo trató de meterse y protagonizar, decía que si él no salía Brenda no iba a salir. Tenía el control sobre ella. Entonces, cuando sucede el atentado, inmediatamente le escribo “¿Estás Bien?, ¿Qué te pasó” por mensaje directo de Instagram. Ese mensaje lo hice público al momento, porque para eso le escribí, no porque tenía ningún afecto sobre su persona porque no la conozco, más que por una eventual sonoridad, sino también para hacer periodismo. A raíz de eso se dijo que yo tenía contacto con ella o que la conocía previamente. Eso es mentira, esa es la única realidad.

—¿Qué piensa de la Revolución Federal? Porque también se la vincula a todo ese espacio.

—Sé que coincidimos en dos o tres marchas, no más que eso. Yo no tengo nada que ver con ellos, no formo parte de la agrupación. Creo en la libertad de expresión, porque soy liberal, pero también como liberal creo en un principio de no agresión. Sí reivindico que vayan a marchas, que se expresen en contra de los políticos y que se expresen en sus redes sociales. Sé que muchos chicos de ahí tuvieron declaraciones desafortunadas en espacios de Twitter y en debates públicos, declaraciones que yo no las tengo y no las tendría porque por supuesto que trato de cuidar lo que digo como comunicadora, pero ellos son gente militante de clase trabajadora, porque ninguno era muy adinerado. Entrevistamos a Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, antes de que los detengan. A él y a otras diez personas más o menos los tuvieron detenidos ilegalmente, o sea, no sabíamos en qué penal estaban. Estaban prácticamente desaparecidos. Ahí sí estaba muy preocupada.

—¿Y qué piensa de la guillotina que usaban ene esas marchas?

—Para mí es una performance. No sé si haría algo tan fuerte como la guillotina, pero me parece que es mucho más violencia la que está ejerciendo el gobierno sobre nosotros.

—¿Cómo le afectó que se la vincule a Revolución Federal?

—Me afectó porque, si bien a mi no se me notificó nada de forma judicial, hubo mucho escrache mediático en distintos canales y portales. El escrache fue muy grande y masivo, al punto que me llamó el director de Crónica y me dijo “Delfina vos no podes salir más en la pantalla, no podemos saber tu situación”. No me podían echar del canal y no había nada que me vincule realmente. Esa fue la primera vez que recibí censura y escrache. Me complicó bastante en lo laboral y en lo personal, porque de repente yo quería invitar a una amiga a casa o quería hacer una fiesta y no podía. Hice una el 4 de noviembre del año pasado, eso fue más de un mes después del atentado, y C5N puso “Nueva provocación contra Cristina”, simplemente porque yo hice una fiesta en mi casa en la cual no hubo ningún problema.

—¿En el departamento donde vive ahora con Ximena de Tezanos Pinto, conocida como “la vecina de Cristina”?

—Exacto, eso pasó cuando yo me fui a vivir a Uruguay y Juncal, en un piso arriba de donde vive Cristina.

—¿Fue a un mes del atentado?

—Sí. Yo termine ahí porque después del atentado, me enteré que Ximena, que es la famosa vecina de Cristina, estaba alquilando habitaciones y fui ahí. Los pisos son muy grandes y tiene muchas habitaciones muy lindas. Ella me dijo que sí y hoy en día el vínculo es más como si ella fuera mi madrina.

—¿Qué estaba celebrando?

—Mi llegada a Buenos Aires. Yo me mudé el 3 de noviembre del otro año. Soy de Santa Fé y cuando cumplí 18 años vine para acá.

—Habiendo sido vinculada con esta participación en la marcha de la Revolución Federal, ¿le pareció atinado ir a vivir al departamento que está encima de la casa de Cristina Kirchner después del atentado?

—Cuando vos vivís en un hotel de Once, porque no te alcanza para pagar otra cosa, porque recién venís de Santa Fe, porque tenés 19 años, porque sos mujer, porque sufriste un montón de violencias, y salís y entras de ahí todos los días con vergüenza, cualquier lado te viene bien. Mucho más si sabes que hay una persona que desinteresadamente te va a abrir la puerta en otro lado. Que es una mujer, una madre, y que tiene una hija de tu edad que vive en otro lado y que realmente te entiende y te puede acompañar.

—La dueña del departamento de Juncal y Uruguay alquilaba habitaciones. ¿Está alquilando todo el departamento o la habitación?

—No, ella no está alquilando habitaciones. Tuvo alquileres eventuales en su momento, le alquiló a una abogada. Así fue como yo me enteré y luego fui. Si ella alquila o no, es tema de ella. No tengo nada que ver con eso y como les conté al principio, hoy en día es mi madrina, tenemos otro tipo de acuerdo.

—¿No está alquilando?

—Sí, pero si hay un día que no le pago, ella no me va a echar. Obviamente no te voy a decir cuanto pago el alquiler, pero dispongo de toda la casa. Si quiero organizar una fiesta, lo puedo hacer. Si quieren quedarse a dormir mis amigos, también, es mi casa. Es el vínculo que podes tener con tu tía.

—¿Cree que el kirchnerismo está atravesando su final político?

—En cuanto a lo electoral sí. No se si va a ser Juntos por el Cambio o por La Libertad Avanza, pero realmente creo que si. Hay mucho voto bronca y voto castigo. Lo que sucede es que al poner el voto joven, no se daban cuenta que nos estaban hablando a los pibes jóvenes que nacimos durante su gobierno y padecimos todas sus crisis. Yo creo que es una revolución desde las urnas que está protagonizada por la juventud, porque es lo que están buscando todos, principalmente los opositores. Creo que es el fin del kirchnerismo, por lo menos por ahora, no sé si del populismo porque Argentina lo tiene bastante arraigado. Cristina ya está grande y no se si hay alguien que esté en condiciones de sucederla políticamente, ni siquiera Massa.

—En un posible balotaje entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, ¿a quien votaría?

—Yo creo que va a ganar La Libertad Avanza. Por el resultado de las PASO, por la publicidad no oficial que está llevando adelante la gente. Veo chicos de nuestra edad haciendo videos desde su casa y esos videos tienen millones de reproducciones. A veces mucho más que lo que hacen los equipos oficiales de Juntos por el Cambio, que no están logrando llegar a la gente.

—Mencionó que Cristina le hizo mucho daño y que ella no debería creer que tiene alguna implicación en el hecho. ¿Por qué considera que la pudo haber seleccionado específicamente a usted, sin justificación y sin que tenga una relación directa?

—Es que yo no creo que realmente sea ella la que selecciona a la gente. Tiene un montón de equipos, un montón de asesores, un montón de abogados. También tiene y tuvo a disposición todos los organismos del Estado, a la AFI, cualquier investigación a disposición. Es fácil encontrar un chivo expiatorio cuando hablamos de gente que tiene 20 años. Nunca le toca a los que tienen muchos recursos económicos, siempre a la gente que tiene que ir a laburar. Si a mí no me afectara, yo no iría a esas marchas. Para mí ella ni siquiera se pone a pensar en a quién va a tocar. Mataron a un fiscal, entonces no creo que les duela mucho ir culpabilizando a gente que saben que quizá no tienen los recursos para defenderse, ni mucho menos para hacerle frente a un gigante como lo son ellos.

—Dijo que la censuraron en Crónica, ¿De qué está trabajando ahora? ¿Cuáles son tus ingresos?

—Trabajo con redes sociales. Tanto con mis redes como asesorías privadas, que trato de destinarlas más a lo político, pero las puedo vender a cualquier empresa, a cualquier emprendimiento. Por otro lado, ahora mismo cuento con la ayuda de mis padres de Santa Fe.

—¿Asesoría en qué?

—En comunicación y en estrategias de marketing, principalmente para Instagram y para Twitter.

—¿Se puede saber algún cliente con el que esté trabajando ahora?

—No, son privados.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Periodismo de Perfil Educación y como hacemos siempre, le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Me alegra mucho ver voces jóvenes alzándose tanto desde el periodismo como desde la militancia política. Yo creo, como liberal, que hay posibilidad, independientemente de quién gane ahora las elecciones, de una convivencia política entre todos los espacios. No reivindico el atentado, tampoco tuve nada que ver. No creo que la gente de Revolución Federal sea el diablo, si bien han comunicado mal todos sus objetivos. Creo que es motivo de celebrar el hecho de que vaya a cambiar un gobierno que tuvo actitudes tan totalitarias hacia todos, hacia los opositores, pero más que nada hacia la juventud y que disparándose a sí mismos le salió el tiro por la culata, porque dando el voto joven lograron que seamos nosotros los que los padecimos desde que nacimos quienes los vamos a cerrar y ojalá que sea para siempre.

—Nunca hacemos otra pregunta luego del comentario final. Pero ¿no le parece poco atinado hablar de disparos? ¿Quiere decir algo después de ello?

—No, creo que es un chiste y que entra en el marco de la libertad de expresión.

Por Julieta Morales, Fernando Revilla y Romina Veloso

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación del Grupo Perfil