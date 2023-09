Cristina, Comodoro Py y el cambio de época

La Cámara de Casación pondrá fecha en las próximas semanas a las audiencias preliminar y oral previas a su decisión sobre la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

Los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal del país, Gustavo Hornos y Mariano Borinsk, más Diego Barroetaveña, evalúan fijar las fechas para noviembre próximo, después de un eventual ballottage, o bien para marzo de 2024, según pudo saber PERFIL. En la hipótesis de máxima –marzo–, la Cámara podría estar definiendo en mayo siguiente si confirma la pena que el Tribunal le impuso a la expresidenta.

Cristina Kirchner fue condenada por el delito de administración fraudulenta en diciembre último por el Tribunal Oral Federal II en el marco del juicio por la causa conocida como Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz durante su gobierno. Entre otros exfuncionarios, fueron condenados a seis años de prisión el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

La vicepresidenta recibió la máxima pena para el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Cristina Kirchner no ignoraba entonces que sería condenada y de hecho lo anticipó en su alegato. No hubo sorpresa pero sin duda sí hubo en la expresidenta una conmoción. En su descargo, lanzó un desafío ya no solo a los jueces, sino al interior del peronismo: “No voy a ser candidata a nada”. Cumplió, cualesquiera fueran las razones.

La condena de la vicepresidenta en ejercicio ha sido un episodio sin antecedentes en la Argentina. Hemos visto condenado y preso a Amado Boudou –quien acompañó a CFK entre 2011 y 2015– aunque ya alejado del cargo. Podría estar hablándonos de un buen funcionamiento de las instituciones en la Argentina; consideremos que los jueces que condenaron a la expresidenta fueron nombrados por el Ejecutivo durante su gobierno. Pero es difícil no advertir que aquel fallo, que estrecha el futuro de la vicepresidenta, fue una manifestación de la lenta pero inexorable declinación de su liderazgo político.

En Comodoro Py advierten eso y se preparan para un cambio de época. Lo que viene será sin Cristina Kirchner y sin Mauricio Macri, aseguran, polos del antagonismo político en la Argentina al menos de los últimos 15 años.

A un año de haber sido víctima de un intento de asesinato, el panorama para Cristina Kirchner es incierto. En diciembre perderá su condición de titular del Senado y volverá al llano, el mismo que conoció entre 2016 y 2017, años en los que terminó de configurarse un frente judicial extremadamente complejo para ella.

El episodio en torno a la jueza Ana María Figueroa es un anticipo de esos nuevos tiempos. Integrante de la Sala I de la Cámara de Casación, que debe pronunciarse sobre el sobreseimiento de la expresidenta en la causa Hotesur-Los Sauces por presunto lavado de dinero, Figueroa espera que el Senado de la Nación extienda por otros cinco años sus funciones tras haber llegado al límite de edad (75 años) que marca el retiro.

La vicepresidenta fracasó en dos intentos por reunir quórum y aprobar su continuidad en el cargo. Figueroa, presidenta de la Cámara de Casación para el año 2023, había decidido que seguirá integrando la sala I del tribunal mientras aguarda acuerdo del Senado, aunque sin intervenir en las causas en trámite. Delegó además la presidencia del tribunal en el juez Borinsky.

La situación de Figueroa extraña, por decir lo menos: en un pronunciamiento inusual, los presidentes de la Cámara de Casación pidieron el 10 de agosto a la Corte Suprema que apartara a la jueza. El secretario de Justicia Juan Martín Mena reclamó en paralelo al Consejo de la Magistratura que postergara cualquier decisión sobre su continuidad. El destinatario de ambos pedidos fue Horacio Rosatti, en su doble condición de titular de la Corte y del Consejo. Otra curiosidad.

Con el final del año legislativo se agota el tiempo de Figueroa. Este viernes 1°, con todo, le fue liquidado su sueldo. Absoluta normalidad.