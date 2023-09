Los movimientos de la vice: entre la elección, la economía y el traspaso de la conducción

La gripe y congestión nasal que se perciben apenas saluda no le impidieron esta semana seguir recibiendo dirigentes del espacio que llegan a su despacho en busca de orientación en el camino hacia las elecciones generales. Cristina Kirchner escucha, diagnostica y hace equilibrio entre los distintos sectores internos al tiempo que ve cómo el traspaso en la conducción se extiende más de lo que ella misma pensaba. La vicepresidenta está encima de todos los temas, pero no le incomoda comenzar a tener otro rol. Incluso ironiza cuando algunos se quejan ahora de que no está presente en la campaña.

Sergio Massa asegura que Cristina Kirchner supo de la devaluación que deberían hacer pos-PASO por pedido del Fondo Monetario Internacional un mes atrás. La primera vez que hablaron de esto, el ministro de Economía le prometió un plan de medidas para reforzar los ingresos y ayudar a los distintos sectores de la economía. El titular del Palacio de Hacienda sabe que debe tenerla al tanto de cada avance, algo que sucedió hasta este último domingo, cuando ya se habían hecho públicos todos los anuncios y hablaron por teléfono.

Sergio Massa y Cristina Kirchner. Foto: NA

La titular del Senado apoyó las medidas y escuchó al ministro prometer algunos estímulos más. Cristina Kirchner sigue destacando que Massa “da pelea” al mismo tiempo que reconoce su “laburo” y “compromiso”. Pero en su entorno más íntimo aclaran: “Obviamente que tienen algunas miradas distintas y que no haría todo de la misma manera si ella estuviese al 100 por 100 en la conducción”.

Aunque en público pareciera estar desentendida de la campaña, CFK sigue de cerca los movimientos electorales. “Si aparezco es porque quiero desdibujar a Sergio y si no aparezco es porque no lo apoyo”, dice la vicepresidenta sobre su rol en la pelea electoral. ¿Reaparecerá en escena? Responde que no lo tiene definido, pero si lo hace, será porque cree que es necesario para consolidar su voto. Deberá ser quirúrgico para no espantar otros.

La expresidenta admite que Unión por la Patria no la tiene fácil, pero están en carrera. Por el contrario, ve a Juntos por el Cambio “muy golpeado”. Sabe que hay que llegar al ballottage y para esa pelea no solo dependerán de la estrategia electoral y de los armados políticos: también cree en los milagros.

CFK sigue respaldando a Sergio Massa y elogia que el ministro “dé pelea”

Desde hace semanas, la vice también tiene que mediar ante los cruces que se vienen produciendo en su propio espacio. Muchos dirigentes llegan a su despacho con quejas por las oscilaciones del diputado y presidente del Partido Justicialista, Máximo Kirchner. Los reclamos no son solo por el armado electoral, ya que las discusiones internas llegaron mucho antes y escalaron a un nivel que es más fácil enumerar con qué dirigente no está distanciado MK que con quienes mantiene cruces. Si CFK pensó en algún momento en el diputado para que la suceda en la conducción, eso ya no es posible.

En la actualidad, el legislador ni siquiera reúne consenso dentro de su agrupación y, dos semanas atrás, las quejas también se escucharon por el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Ley de Alquileres. “Fijate los nombres de los ausentes y una abstención, no controla ni ordena a sus diputados”, se queja un dirigente. CFK escucha, hace equilibrio e intenta mediar.

La disputa en la provincia de Buenos Aires es un capítulo aparte. Axel Kicillof se ganó el lugar después del resultado electoral del 13 de agosto, pero MK aún no lo reconoce. De todos modos, el gobernador solo admite a CFK como jefa. La pelea promete una nueva temporada si se pierde la elección nacional y el territorio bonaerense se convierte en un posible refugio para este sector.

La vice habla desde hace tiempo sobre el traspaso de la conducción y la necesidad de dejar las decisiones políticas en manos de otra generación. Pero aún no lo logró con los propios y tampoco con Sergio Massa. El ministro de Economía entró tarde a la campaña (se anotó un día antes del cierre de lista como candidato), se debió ocupar del acuerdo con el FMI, ir a la elección y avanzar con la devaluación. “Sergio recién está construyendo esa jefatura y quizás recién se va a consolidar si gana la elección”, evalúan en su entorno.