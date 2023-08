"Después no lloremos, eh": Pablo Moyano criticó el silencio de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, criticó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por estar en silencio de cara a las elecciones de octubre. Además exigió que todo Unión por la Patria realice una gran convocatoria y “salga a militar”.

“Veo que no hay una reacción de los integrantes de Unión por la Patria”, dijo Moyano y mencionó puntualmente a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, junto a “gobernadores e intendentes”. “Habría que preguntarles a los compañeros por qué no hablan, no se expresan. Ojalá que haya una gran convocatoria del PJ nacional y provincial y hagamos una autocrítica porque quedan menos de dos meses”, adelantó el dirigente sindical.

Además, Moyano expresó: “Yo no me resigno, creo que el peronismo está competitivo y hago un llamado a todos los integrantes de Unión por la Patria: a los movimientos sociales, al movimiento obrero y a la clase política que también: viejo, salgan a militar. Es preocupante que nadie salga a hablar. El ministro toma medidas y no hay un respaldo político importante”, recriminó.

En comunicación con AM 530, Moyano informó que “desde Camioneros estamos haciendo plenarios en fábricas, empresas, barrios para concientizar a los trabajadores” y agregó: “Muchachos, después no lloremos eh, si ganan estos tipos te sacan la indemnización o te quedás sin laburo. Hay que concientizar a la gente, estos tipos están todos los días en los medios de comunicación, tienen el 98% de los periodistas pegándole al gobierno todo el día. Por eso fue el voto bronca y el 60% votó a la derecha”, analizó.

A pesar del resultado de las PASO, en las que Javier Milei de La Libertad Avanza se posicionó como primera fuerza nacional, el dirigente de la CGT exclamó: “Estoy convencido de que vamos a entrar al balotaje y después el peronismo se va a recomponer y podemos dar vuelta esta historia que, lamentablemente, nada tiene que ver con defender la soberanía nacional”.

En este sentido, Moyano postuló que las elecciones de agosto fueron “un palazo para el peronismo, tenemos que escuchar lo que expresó la sociedad y aprender”, y sumó: “Que se pongan las pilas los muchachos y a laburar, después no nos lamentemos, porque aquellos que jugaron a medias tintas no es que si gana Milei o Bullrich, se van a salvar. Esto va a arrasar con las conquistas de los trabajadores, el CONICET, Télam”, enumeró.

“Hoy no sobra nadie, tenemos que sumar a los compañeros. Acá hay millones de argentinos que hemos votado a Massa y a Axel y necesitamos que desde la conducción nacional hagan una gran convocatoria para seguir convenciendo a quienes no fueron a votar y a quienes votaron a la derecha”, solicitó el referente de Camioneros.

Por último, el sindicalista opinó sobre el ministro de Economía y sus medidas anunciadas esta semana: “Yo a la suma fija la vengo pidiendo desde hace tiempo. Lo ideal sería que continúe, pero el gobierno tiene un presupuesto, está complicado el tema del FMI y el ministro ha hecho un esfuerzo para que aquellos sectores que no llegan a empatar la inflación y los jubilados tengan un beneficio. Por supuesto que no alcanza, uno siempre quiere más, pero por lo menos es un avance”, concluyó.

La opinión de Moyano sobre Javier Milei

En la misma entrevista, el cosecretario general de la CGT analizó las propuestas del candidato a presidente Javier Milei y dijo: “Es medio raro, uno a veces no sabe si es un showman o es verdad lo que va a llevar adelante. Anuncia medidas que son más para la tribuna que posibles de ser efectivas. Hay economistas de la propia derecha que dicen que sus medidas no se pueden llevar adelante”.

“Creo que cuando habla de una reforma laboral salvaje, de borrar ministerios sensibles para los trabajadores, cerrar el CONICET, privatizar Aerolíneas e YPF, son medidas que no resistirían”, estableció Moyano, quien también afirmó que tanto el libertario como la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, “son lo mismo en definitiva”. “Para ellos los problemas de Argentina son los derechos de los laburantes. Creen que provocando permanentemente en televisión no va a haber una reacción, cuando sería inmediata”, consideró el sindicalista.

En línea con su reclamo hacia el peronismo, Moyano dijo que es necesario que el oficialismo gane las elecciones porque, de otra forma, “lamentablemente es repetir lo mismo, van a sacar todos los derechos: vacaciones, aguinaldo, todo lo que se consiguió con lucha y compañeros desaparecidos”.

