El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, analizó el resultado de las PASO 2023 donde el oficialismo fue el tercer espacio más votado, detrás de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, e insistió en la necesidad de aplicar medidas "urgentes", al mismo tiempo que llamó la atención por la "inacción" de Unión por la Patria.

"Veo que todavía hay una inacción, no sé qué están esperando las máximas autoridades y sectores de Unión por la Patria para convocar urgente e ir a buscar a aquellos argentinos que no nos han votado o que no han ido a votar", manifestó el secretario general adjunto del Sindicato de Camiones en diálogo con Radio 10.

"Vemos que hay una inacción de nuestro espacio para salir a buscar esos votos que no han llegado al espacio", reiteró Moyano y amplió: "El tiempo pasa, vemos cómo siguen instalando estas propuestas alocadas de estos dos representantes de la derecha, donde hablan de eliminar los derechos de los trabajadores y no hay reacción".

En este sentido, apuntó contras las principales figuras del oficialismo y reclamó: "La vicepresidenta no habla, el presidente no habla, la mayoría de los gobernadores no habla. Como militante y peronista me llama la atención el silencio de muchos funcionarios que hoy tendrían que estar al frente de la campaña".

"Estoy sorprendido y preocupado por lo que está pasando estos últimos días, como un personaje que parecía pintoresco hace uno o dos años y que se fue construyendo a través de los medios, hoy puede conducir los destinos de nuestro país, es complicado", manifestó.

El sindicalista expresó su deseo de que Sergio Massa anuncie nuevas medidas una vez que finalice sus reuniones con el FMI.

En este contexto, insistió en la necesidad de tomar medidas urgentes y advirtió: "Tiene que haber ya una movilización, sino lamentablemente vamos a llegar al 22 de octubre con una derecha cada vez más instalada, cada vez más fuerte".

De todas formas, rescató: "A pesar de esa inacción, creo que si el gobierno llega a tomar y anunciar las medidas que se están nombrando estos últimos días, también sería importante".

"Ojala que luego de su regreso Sergio Massa haga esos anuncios porque es imperioso que los sectores más bajos tengan un mango más para poder comer", señaló el cosecretario general de la CGT y recordó que él "hace más de un año" está solicitando una suma fija para quienes perciben ingresos bajos.

A su vez, afirmó que el ministro de Economía "está siendo muy atacado" y sostuvo: "Hay un plan de desgaste de los grandes medios de comunicación. Creo que está haciendo todo lo posible para bajar la inflación, lo veo con todas las pilas, está tratando de sacarse esta porquería que hoy representa el Fondo Monetario Internacional".

"Una vez que pueda alcanzar ese acuerdo va a poder empezar a tomar de forma libre esas medidas que son urgentes, no podemos esperar más", insistió.

Para concluir, Moyano volvió a reiterar la falta de acción por parte del oficialismo y advirtió: "Si no nos ponemos las pilas y no reaccionan también nos van a llevar puestos. Nuestro espacio tiene que salir a militar ya, no puedo entender esa inacción que hay todavía".

