Tras el sorpresivo triunfo de La Libertad Avanza como primera fuerza nacional en las elecciones Primerias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, se refirió al ganador de la jornada, Javier Milei, y aseguró que en caso de ganar en las generales sería "un peligro para la democracia".

“Las PASO están destinadas a elegir los candidatos de los espacios pero también definen posicionamientos políticos”, comenzó diciendo el compañero de fórmula de Sergio Massa. “A mi criterio, lo que está en peligro, si Milei gana las elecciones, es el sistema democrático”, indicó Rossi este lunes 14 de agosto en declaraciones El Destape Sin Fin.

“Nosotros lo veníamos viendo al enojo y la bronca de muchos argentinos pero, con todo respeto, el vehículo que eligieron, es un vehículo que les va a aumentar la bronca porque no va a resolver los problemas de trabajo”, añadió Rossi acerca de la victoria del dirigente de La Libertad Avanza, que fue el candidato más votado de las PASO, superando el 30%.

En ese sentido, Rossi consideró que Unión por la Patria tiene que "buscar votos por todos lados" ya que es "la primera vez en la Argentina que la ultraderecha es competitiva" y está en condiciones de ganar una elección.

Javier Milei.

“Tenemos que convocar a todos los ciudadanos para evitar que la antidemocracia se quede con el país. Milei es un peligro para la democracia argentina”, insistió el jefe de Gabinete de Alberto Fernández, al mismo tiempo que afirmó: “No se convoca para una elección, se convoca para un modelo de vida”.

Además, el candidato a vicepresidente sostuvo que el desafío del oficialismo en la campaña de cara a las elecciones generales de octubre es "transmitir a los argentinos y dar señales que ese camino es absolutamente equivocado".

“¿Qué hubiese pasado con Milei en la pandemia? ¿Hubiésemos tenido vacunas? ¿Qué hubiese pasado con el que no tenía trabajo en la pandemia?”, cuestionó al recordar la gestión de la pandemia de coronavirus.

Un gobierno "pro dictadura"

En otro tramo del reportaje, el candidato a presidente de Unión por la Patria, espacio que quedó tercero y obtuvo 27,2% de los votos, consideró que un eventual triunfo de Milei en las elecciones nacionales sobrevendrá en "un gobierno prodictadura" que defenderá las ideas de Jorge Rafael Videla, primer presidente de facto de la última dictadura.

"No es solo un número el de 30.000 detenidos-desaparecidos. Fueron siete años de persecución, en los que salías de tu casa y no sabías si volvías, donde no tenías posibilidades de decir nada", aseveró Rossi.

"Sé que pasó hace muchos años y que muchos de los pibes que votaron a Milei quizá no recuerden quién fue Videla, pero yo voy a tratar de hacérselo recordar. Ese es el desafío: que la ultraderecha no gobierne la Argentina", concluyó.

