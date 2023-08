Los resultados de las elecciones primarias generaron incertidumbre sobre los mercados, que leyeron en la victoria de los candidatos que representan más fielmente el “voto bronca” y “antisistema” una luz de alarma sobre las posiciones en pesos. La expectativa se concentrará en la apertura de la rueda del lunes, pero algunos analistas y traders se prepararon para una renovada y más contundente presión para que el Gobierno ponga en marcha una devaluación que descomprima las expectativas de una crisis rupturista que se dilate hasta la asunción de una nueva administración nacional.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, preparó durante el fin de semana una batería de medidas y señales para intentar aquietar los ánimos postelectorales, ante un escenario desfavorable. Pero los resultados que rompieron las previsiones provocarían que el paquete anticrisis “se quedaría corto”. Según fuentes del mercado, consultadas por PERFIL, los reclamos devaluatorios se impondrán en las primeras horas de la semana cambiaria.

Elecciones PASO 2023: la victoria de Milei disparó el dólar cripto

“Creo que la noticia de tercios, donde la bronca le gana a la política tradicional, no va a ser una buena noticia para el mercado”, afirmó el director asociado de Eco Go, Sebastián Menescaldi. Lo que se espera, como atenuante, es que los discursos postelectorales moderen la postura antisistema de los candidatos más votados, de modo de evitar una corrida cambiaria que genere una fuerte inestabilidad, que ponga en riesgo a todo el clima de negocios e inversiones.

Massa espera los desembolsos y piensa en intervenir para evitar la devaluación

La principal preocupación estará en la disponibilidad de los desembolsos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había comprometido con la aprobación de la quinta revisión del acuerdo de repago de la deuda externa. La ratificación de Massa de utilizar el poder de fuego del Banco Central para intervenir en el mercado e intentar desairar una nueva corrida cambiaria podría ser un impedimento para que el FMI gire los fondos, ante el temor de que se utilicen para ponerlos en el mercado.

Javier Milei eufórico tras ganar las PASO: "Estamos frente al fin del modelo de la casta"

De hecho, Massa mandó un mensaje al mercado y también al Fondo, para convencer de que volverá al plan del ajuste fiscal que había iniciado el año pasado, desde que asumió en el Palacio de Hacienda. “Dada la necesidad de continuar –en 2024 - con una administración fiscal ordenada, resultaría oportuno proponer al Honorable Congreso de la Nación la aprobación de una Ley de Presupuesto para el año 2024 cuyo resultado sea déficit primario cero”, señaló un paper que circuló entre los propios.

El desafío de la competitividad electoral ante la inflación

“Dato peligroso para su supervivencia. Va a estar más condicionado frente al FMI y frente al kirchnerismo que le van a pedir cosas opuestas. Habrá que ver cómo lo logra manejar”, sostuvo Menescaldi, ante los resultados. De hecho, su pronóstico es desafiante para el oficialismo: “Veo difícil que logre Massa mantenerse competitivo en un contexto donde la brecha y la inflación se van a acelerar”. Ese pensamiento cruzó a los analistas financieros y económicos, luego de los sorprendentes números de las elecciones PASO.

Un operador de bolsa admitió, ante la consulta de PERFIL, que “la pérdida de poder de Massa lo dejará indefenso ante los reclamos de devaluación, debido a la insostenible posibilidad de mantener atrasado el tipo de cambio”. “Ya no da para más. Sólo lo podés patear si tenés poder político, pero si salís tercero, es imposible enfrentar la presión para sincerar el verdadero valor del dólar”, analizó.

Noche negra: duro revés para Sergio Massa y el peronismo obtuvo una derrota histórica

Con este escenario, se espera que el Gobierno ponga en marcha desde temprano acciones en la calle para contener la estampida del dólar. Durante la mañana del lunes habrá operativos conjuntos entre la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y fuerzas de seguridad en distintos puntos de ventas de dólares y en Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs). La semana pasada, hubo visitas a esos puntos de ventas de dólares ilegales, en donde les adelantaron medidas. En esta oportunidad, los funcionarios prometieron poner en marcha denuncias por lavado de dinero, entre otras.

¿Se dispara la brecha entre los financieros y el oficial?

Aun así, los operadores consideraron que las presiones sobre el dólar estarán en los financieros y existe un fuerte temor en un aumento extraordinario de la brecha entre el oficial y el MEP. “El resultado es sorpresivo. Seguramente, en los próximos días y semanas tengamos mucha presión sobre el valor del dólar y en todo lo que tiene que ver en el mercado en pesos. Gente organizándose para presionar al dólar oficial y al MEP, porque obviamente el candidato que va primero prevé un plan de dolarización. Los bonos en dólares pueden arrancar para abajo, pero en el largo plazo van a seguir subiendo, porque vienen reformas pro mercados, porque posiblemente gane la oposición, tanto sea (Javier) Milei como Juntos por el Cambio, y eso los inversores de afuera lo van a ver como un buen signo”, afirmó el presidente y socio de la Alyc Patentes y Valores, Santiago López Alfaro.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler admitió que “el mercado, en los precios, tenía varias opciones, pero no era éste”. “Se hablaba que Milei se había caído. Y no solamente terminó siendo el candidato más votado, sino la fuerza más votada, dejando en tercer lugar al oficialismo. Y también Bullrich ganándole a Larreta. Cuando uno habla con distintos operadores, no hay posición común y yo tampoco me atrevo a decir para dónde puede ir”, afirmó a PERFIL.

Sergio Massa: "Vamos a dejar hasta la última gota de transpiración para ganar en octubre"

En principio, Massa deberá enfrentar una semana clave, en donde tendrá que negociar la renovación de Precios Justos, en medio de una presión inflacionaria que podría quitarle competitividad electoral.

AM / ED