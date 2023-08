Tras el batacazo que dio Javier Milei en las PASO, que lo posicionó como el candidato y la fuerza con mayor apoyo, el Gobierno dirige y ordena su estrategia luego de quedar tres puntos por debajo del libertario. A raíz de este resultado, distintos referentes del oficialismo se refirieron al escenario actual, alertando que el diputado "es un peligro para la democracia" y que "hay que evitar que gobierne".

En silencio ante los resultados oficiales, ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Kirchner hicieron referencia a los comicios en los que Unión por la Patria (27,27%) quedó tercero, a casi un punto de Juntos por el Cambio (28,27%) y a tres de La Libertad Avanza (30,04%).

En el Gobierno leyeron la abultada elección del diputado libertario como "un castigo a la clase política tradicional" y consideraron que pueden revertirlo explicando el fenómeno y focalizando en un sector de los electores. En esa línea, desde la administración del ex Frente de Todos aseguraron que hace falta ir en búsqueda de más sectores que permitan impulsar una próxima gestión de unidad nacional y apuntaron a seducir los dos tercios que no votaron a Milei y a las casi once millones de personas que no asistieron a las urnas.

Incluso, desde el entorno de un funcionario con despachos en Casa Rosada, consideraron que hay que apuntar a los votantes "lastimados de Horacio Rodríguez Larreta", a los que no consideran fieles electores de la titular del PRO en uso de licencia Patricia Bullrich, ganadora de la interna.

Alberto Fernández: "Hemos oído la voz de nuestro pueblo"

Desde Casa Rosada, pero sin agenda pública, en medio de la devaluación y en la previa de su viaje a Paraguay con motivo de la asunción de Santiago Peña, Alberto Fernández se limitó a publicar una serie de tuits en los que saludó formalmente a los candidatos de su espacio y subrayó que su Gobierno oyó "la voz del pueblo" respecto a los números del libertario.

"Hemos oído la voz de nuestro pueblo. Ahora empieza la verdadera campaña en favor de la democracia y los derechos de la gente. Vamos a continuar unidos, defendiendo la patria y el trabajo, cuidando los derechos de la gente", expresó el jefe de Estado durante la madrugada del lunes.

Por su parte, sin declaraciones, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti retuiteó en su cuenta de Twitter un video en el que Milei, en febrero pasado, explicaba su voto negativo en el Congreso contra la ley de cardiopatías congénitas.

Sergio Massa: "Hoy empieza otra elección y vamos a pelear hasta el último minuto"

Sergio Massa aseguró que "tenemos 60 días para dar vuelta" los resultados de las PASO.

El candidato presidencial del oficialismo Sergio Massa afirmó desde el búnker de UxP tras conocer los resultados de las PASO que "terminó el primer tiempo, falta el segundo tiempo, el alargue y los penales. Hoy empieza otra elección y vamos a pelear hasta el último minuto". En ese sentido, llamó a convocar "a todos aquellos que representan una idea de país mucho más amplia y comprometida a que el próximo gobierno no sea sólo unidad de una coalición sino de unidad nacional".

"Tenemos 60 días para darlo vuelta. Quiero decirle a todos los simpatizantes, pero a cada argentino que vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre", sostuvo el ministro de Economía, a la par que señaló la necesidad de comenzar "la construcción de una nueva mayoría".

"Así como Néstor (Kirchner) planteó la necesidad de abrazar a radicales, a los sectores del campo popular, convocar a todos aquellos que representan una idea de país mucho mas amplia y comprometernos a que no solo sea de coalición, sino de unidad nacional", expresó.

Luego de considerar el surgimiento de "un nuevo escenario de la política que ha dividido el escenario en tercios", el candidato indicó que este lunes comienza una nueva etapa donde el objetivo será "ganarle a aquellos que, convocando desde el odio, construyeron un principio de nueva mayoría".

"Empieza a discutirse qué país vamos a construir los próximos años, empieza la discusión sobre si vamos a un mercado con más o menos derechos, si se eliminan o no las vacaciones pagas, empieza a definirse si va haber trabajadores o vamos a empezar a ser esclavos", agregó.

Agustín Rossi: "Milei es un peligro para la democracia argentina"

Agustín Rossi advirtió que "hay que evitar que Milei gobierne la Argentina".

A un día de los comicios, uno de los primeros funcionarios en pronunciarse al respecto fue Agustín Rossi, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de UxP, quien planteó que está en juego el sistema democrático argentino de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

"Milei es un peligro para la democracia argentina, tenemos que convocar a todos, a una gran gesta para evitar que la antidemocracia se quede con el país", subrayó en declaraciones a Radio 10. Sumado a esto, consideró que "el camino de Milei es absolutamente equivocado" y que un eventual gobierno del líder de libertario "aumentaría los niveles de insatisfacción", los cuales consideró que fueron los que lo llevaron a su victoria.

"Hay que evitar que este señor gobierne la Argentina porque no sabemos hacia dónde va a ir al otro día", indicó, al tiempo que se mostró en sintonía con el discurso que Massa emitió en el bunker tras la oficialización de los resultados.

Axel Kicillof: "No es con motosierra, ajuste o dinamita como se construye un futuro mejor"

Axel Kicillof precisó que "no tomamos este resultado con euforia".

Desde el búnker de UxP, Axel Kifillof, gobernador bonaerense que apunta a lograr la reelección, criticó las propuestas del candidato libertario al afirmar que "no es con motosierra, ajuste o dinamita como se construye un futuro mejor". "Cuando dicen menos Estado, dicen menos derechos", agregó.

De cara a las generales, el gobernador advirtió que hay que ser "prudentes a la hora de interpretar los resultados". Asimismo, afirmó que "no tomamos este resultado con euforia" y que "no podemos sentirnos satisfechos".

"Entendemos el malestar de un amplio sector de la sociedad, pero tenemos la convicción que los problemas de la vida cotidiana no se solucionan con las propuestas de la derecha. Las oportunidades que nos faltan no se van a construir privatizando escuelas", subrayó.

Y agregó: "La oposición viene proponiendo menos inversión, menos Estado, menos derechos… ¿Pero fue acaso la mano invisible del mercado la que vacunó en la pandemia? No, fue la mano del Estado".

Carlos Bianco: "Milei es un refrito de la derecha"

Carlos Bianco reconoció que "la ventaja que sacó Milei es inesperada".

Por su parte, el jefe de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se expidió al respecto y pidió concentrar las fuerzas en el voto bronca a Milei y en el sector moderado de Juntos por el Cambio. "Tenemos que reforzar sobre la idea de explicarle a la población las consecuencias de votar a la derecha", manifestó el dirigente en diálogo con Radio Urbana.

Asimismo, reconoció que "la ventaja que sacó Milei es inesperada", a la par que consideró que "los votos de La Libertad Avanza fue de muchos indecisos o de quienes se decidieron en el último minuto". "Hay un fenómeno de voto bronca (que favoreció a Milei) y se junta con que su espacio es lo más novedoso. No creo que sea un voto ideológico o que estén de acuerdo con sus propuestas económicas", puntualizó.

"Mucha gente dijo ‘con el gobierno de Juntos por el Cambio empeoré muchísimo mi situación y este gobierno (el de Alberto Fernández) no me devolvió a los índices económicos que teníamos en 2015′, por ello considero que hay mucho de este voto castigo-bronca", analizó el jefe de asesores.

"Milei es un refrito de la derecha con formas más violentas de políticas del pasado que no han dado buenos resultados", agregó, y concluyó: "Hay un voto bronca a Milei y voto moderado a Larreta que tenemos que salir a buscar".

Andrés "El Cuervo" Larroque: "No se logró calibrar el voto a Milei"

"El Cuervo" Larroque consideró que el voto a Milei es "una expresión de disconformidad frente al sistema político".

Otro de los que hizo público su postura fue el camporista Andrés "El Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, quien remarcó que "no se logró calibrar correctamente y a tiempo el voto a Milei", y lo atribuyó al descontento y angustia generada por las condiciones económicas.

"Hay que saber interpretar ese voto, no creo que sea una adhesión al programa de Milei, sino una expresión de disconformidad frente al sistema político", sostuvo. Optimista, Larroque consideró que se abre una nueva etapa de la elección camino a octubre, con "la capacidad de revertir y llegar al balotaje", aunque reconoció que el país vive "una crisis económica, social y política".

"Tenemos que poder hablarle a la gente y no a los dirigentes", aseguró el funcionario a Futurock, a la par que afirmó que la victoria del libertario "es una expresión de descontento" que tienen que "saber canalizar".

"La elección de Milei debe haber sorprendido a los propios votantes: una cosa es expresar descontento y otra es llevar a la presidencia a un candidato de estas características”, analizó Larroque y pidió no subestimar "la necesidad de una sociedad que pretende ser escuchada, el sistema político tiende a un funcionamiento endogámico". En ese sentido, indicó que "lo económico es central", lamentándose por las condiciones en que UxP llegó a las PASO.

Aníbal Fernández: "Van a tener muertos, van a tener sangre"

Aníbal Fernández repitió las advertencias que realizó el pasado abril.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a advertir que una eventual victoria de Milei en octubre terminará con "muertos y sangre". "Si lo que dicen es lo que van a hacer, esto solo cierra con represión. Van a tener muertos, van a tener sangre", afirmó en declaraciones a Cadena 3.

Asimismo, pidió al oficialismo "volver a la carga y volver a proponerle lo que sentimos", y vaticinó que UxP ingresará a la segunda vuelta en noviembre: "¿Cómo no va a estar el peronismo en el balotaje?", se preguntó.

Sobre lo que viene, agregó: "Si por el camino que se inició, no se conquistó ese pensamiento, hay que mirarlo con mucho detenimiento para volver a la carga y volver a proponerle lo que realmente sentimos y esperar que nos responda de la manera adecuada para acompañar".

El ministro había pronunciado casi las mismas declaraciones en abril pasado, aunque en esa oportunidad no mencionó a Milei y lo había planteado más en general, incluyendo a la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich. En aquel momento, Milei salió a responderle a Fernández y dijo que estaba tratando de "asustar a la sociedad" y advirtió que la gente "se cansó de ellos".

Mario Secco: "Milei es un personaje que aparece y desaparece de un día para el otro"

Mario Secco indicó que Milei "le sirve" al votante para expresar "su enojo".

El intendente cristinista de Ensenada Mario Secco señaló en diálogo con Radio 10 que la figura de Milei "le sirve ahora al votante para que exprese su enojo", pero aseguró que "es un personaje que aparece y desaparece de un día para el otro". "Hay una parte de la sociedad que se divide en dos maneras de demostrar su enojo. Uno, votando un personaje como Milei, que son personajes que aparecen y desaparecen de un día para el otro", indicó.

Y agregó: "Son personajes armados y ya sabemos cómo terminan. Ahora sirve para que el votante que está enojado exprese su enojo a través de un personaje como Milei".

Sumado a esto, aseguró que "otra parte" de la población demostró su enojo faltando a las urnas, lo cual atribuyó que lo hicieron "porque no votarían nunca a Milei". Sin embargo, reconoció que "no estaba dentro de las reglas del juego que terminara Milei arriba". "Hay un mensaje de enojo con las fuerzas políticas, no solo la nuestra, porque Juntos por el Cambio se llevó un cachetazo igual", precisó.

Además, planteó que la caída del oficialismo "se revierte en un peronismo unido": "Cuando el peronismo se une, es muy competitivo, no tenga duda que es muy competitivo".

"¿Cómo revertimos esto? Primero, ordenar la campaña, porque llegamos con nuestra lista de unidad cuando estaban tocando la campana para cerrar, no tuvimos tiempo, no veníamos con una campaña, vamos a decir, sobre el candidato que ganó las primarias, no tuvimos tiempo para desarrollarlo", indicó.

Jorge D'Onofrio: "Un sector de la población se expresó por el desencanto y las frustraciones"

Jorge D'Onofrio consideró que algunos votantes de Milei no "esté consciente de las políticas que está proponiendo".

Por su parte, el referente massista y ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, consideró en declaraciones a Radio 10 que la derrota del oficialismo fue por "la expresión de un sector de la población que se expresó por el desencanto, se expresó por frustraciones". Asimismo, expresó su preocupación por "aquellos que dejan que otros decidan, que no fueron a votar".

En ese sentido, el funcionario consideró que la victoria de Milei "seguramente tendrá que ver con la comunicación", al plantear que no cree "que dentro de ese 30% que sacó la gente esté acompañando, esté consciente de las políticas que está proponiendo".

Sin embargo, se mostró optimista respecto a una posible victoria de Massa en octubre, ante lo cual destacó la campaña con "100% militancia, barrio por barrio, casa por casa, no hay otra forma, en el mano a mano explicar cuál es el futuro que nos queda sin universidades, sin educación, sin salud, en la ley de la selva, donde alguien desde un trono con los leones, dejan que el más fuerte le pise la cabeza al madero". "Acá nadie se rinde, estamos para darlo vuelta", afirmó.

