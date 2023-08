Continúan las repercusiones sobre las medidas económicas anunciadas el domingo para el sector público y privado de los trabajadores porque hay provincias y municipios que no están en condiciones de afrontar estos gastos.



Para hablar de la posición de las pymes con respecto al bono de 60 mil pesos, Canal E se comunicó con Camilo Kahale, presidente de FEBA e integrante de CAME, quien expresó que, “estando en paritarias, como estamos, esta imposición del ministro de Economía de la Nación que tengamos que pagar dos bonos de 30 mil pesos cada uno, aunque la podemos descontar nos parece que no es el momento”.

Paritarias del sector

“La paritaria está permanentemente abierta, así que es que cuando lleguemos al fin de estos 3 meses va a ser muy difícil poder descontar estos 60 mil pesos”, explicó Kahale. Y agregó: “No estamos de acuerdo y nos hubiese gustado que Sergio Massa nos consultara porque nuestras bases no están en condiciones de pagar y menos en el interior del interior”.



“A las Pymes hay que cuidarlas, porque a diferencia de las grandes empresas que son las que podrían pagar los 60 mil pesos, en plena pandemia cuando tuvieron que suspender, suspendieron o echaron y las pymes, no”, expresó el presidente de FEBA.

Y aclaró: “No tenemos nada en contra del ministro de Economía, lo apoyamos porque sabemos que el estar en los zapatos de él, hoy es muy difícil por el momento que está pasando nuestra querida República Argentina, pero estamos convencidos que las pymes vamos a ayudar a sacar adelante”.



Con respecto a las paritarias, Kahale sostuvo que, “en comercio y en producciones intensivas están muy conforme y cuando el empleado está seguro que no lo van a despedir soporta y nos comprende porque ellos saben que no estamos en el mejor momento y nos venimos recuperando”. Y agregó: “Nosotros seguimos apostando a la producción y a la defensa de nuestros colaboradores”.

Reunión con Sergio Massa para analizar la situación de las Pymes

Al momento de ser consultado por una posible reunión con el ministro de Economía, Kahale explicó que, “nos comprometimos a pedir una audiencia porque ya nos visitó en CAME , sabe lo que pensamos y entiende lo que es una pyme”. Y continuó: “Nos tiene que comprender que no es contra él, es por la situación que hoy estamos atravesando porque las ventas en julio no fueron buenas y en agosto tampoco”.



Para finalizar expresó: “Ojalá nos escuche porque en estos momentos es imposible por la difícil situación que están pasando los comerciantes de calles y avenidas y los pequeños y medianos industriales”.