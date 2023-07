Máximo Kirchner defendió este martes 4 de julio al ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, en el contexto de las actuales negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También, atribuyó la ausencia de su madre, Cristina Kirchner, como candidata presidencial en las próximas elecciones a la responsabilidad de la oposición. Por último, lanzó en contra del macrismo: “Es preocupante la poca formación que tienen en materia humana”.

Durante el acto de lanzamiento de Julián Álvarez como candidato a la intendencia de Lanús, Kirchner, expresó su preocupación sobre los acuerdos para la renegociación de la deuda: "Esto tiene tomado por el cuello a un país".

Durante un acto como primer precandidato a diputado por Unión por la Patria, el referente de La Cámpora respaldó la labor de Massa frente al FMI: “Las amenazas (del FMI) no se ciernen sobre nuestro ministro de Economía, sino sobre nuestro pueblo, la educación de nuestro pueblo, sobre el derecho a la vivienda de nuestro pueblo y sobre el trabajo de nuestro pueblo”, enfatizó.

Críticas a la oposición

Máximo Kirchner fue duro contra la herencia económica del mandato de Mauricio Macri: “Lo que ha hecho el macrismo en la Argentina es una vergüenza, vergonzoso, la forma en que algunos quisieron resolverlo tampoco ha sido la correcta”.

“Quiero decir, la poca formación que tienen en materia política, en materia económica”, comentó y agregó que lo importante sería “conocer aquello que se desea gobernar: a los argentinos y a las argentinas más allá de un focus group. De saber lo que quieren de cuáles son problemas y de cuáles son sus deseos”.

Por ese motivo, destacó la importancia de los próximos comicios para el oficialismo. “Necesitamos reconstruir y pelear por la soberanía de nuestro país. Esta elección es la que va a empoderar al próximo presidente para poder defender los porotos de las argentinas y los argentinos”, remarcó.

El pedido de Máximo Kirchner a Cristina: "Que nos dé una mano la compañera, la necesitamos"

“Tenemos que dar todas las batallas, somos una generación que va a gobernar la Argentina tarde o temprano pero la va a gobernar, hay que tenerlo en claro. Porque queremos a nuestra patria, porque queremos a nuestro país y porque tenemos la firme convicción también que en agosto y que en octubre el peronismo debe ganar las elecciones para evitar más tragedias en la Argentina”, agregó, sobre el papel en la política nacional de La Cámpora.

En su intervención, el diputado Máximo Kirchner criticó a aquellos que en 2019 creían que las causas judiciales y la persecución política marcarían el fin de Cristina Kirchner y del kircherismo. "Creían que ya estaba con las causas judiciales, con la persecución, y se las ganó con la gente", comentó.

"Esta vez decidieron no correr riesgo y ya la sacaron porque vienen anunciando finales que no ocurren", señaló en relación a la proscripción de la vicepresidenta en el marco de la condena a prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Para Máximo, "esta vez, para no tener una sorpresa en las elecciones, a la persona que se presentó en tres fórmulas presidenciales y ganó en las tres no la podemos votar".

Durante su intervención, Máximo Kirchner no dejó pasar la oportunidad de criticar a Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio. "Dice que las provincias no producen nada y que si el pueblo no hace lo que ella quiere va a haber represión”

“Cuando te votan para presidente no es para hacer lo que vos quieras o rompo todo; es para gobernar tu Patria, conducirla a un buen destino”, consideró quien aspira a renovar su banca en la Cámara baja.

La Cámara de Casación rechazó un recurso de Cristina Kirchner para apartar a los jueces Borinsky y Hornos

El hijo de la vicepresidenta sostuvo además que Bullrich tiene “discursos oportunistas que apuntan a lo peor que tenemos como personas” porque “todos tenemos miserias, virtudes y miedos”.

Por último, Máximo realizó una autocrítica sobre el gobierno que actualmente integra su madre como vicepresidenta y que preside Alberto Fernández. “No hemos podido hacer todo lo que nos propusimos”. “No hemos podido estar, como queríamos, a la altura de las circunstancias”, admitió.

