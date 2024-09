“Vos seguís sumando con dificultad, Martínez”: el cruce de Javier Milei con la oposición en el Congreso

“Que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez”, le dijo Javier Milei al jefe del bloque Unión por la Patria durante la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso. Unos minutos más tarde, el presidente volvió a salirse del discurso que había preparado para chicanear al kircherismo: “Ustedes no saben nada”, les dijo. Los invitados de La Libertad Avanza, ubicados en los palcos, aplaudieron cada ocurrencia del economista, pero en el recinto lo que más se destacó fue el faltazo masivo de legisladores.

Es la primera vez que un presidente se presenta en el Congreso para dar a conocer el presupuesto anual. Sin embargo, el foco de su discurso, que duró poco más de 40 minutos, giró alrededor de un balance de su gestión y de la repetición de sus frases de cabecera (“la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, fue una de las tantas).

Una vez que terminó el discurso, los legisladores de Unión por la Patria lo cuestionaron: “¿Habrá fondos reservados?, ¿qué va a pasar con los jubilados? Me quedé con ganas de saber sobre el presupuesto”, se quejó Eduardo Valdés. Germán Martínez estaba a su lado. Cuando le consultaron sobre las palabras que le había dirigido Milei, se sonrió e insistió sobre los detalles del proyecto oficialista, que acaba de ingresar formalmente a la Cámara baja.

Problemas de organización e invitados especiales

Las quejas fueron una constante durante toda la jornada: los periodistas que están acreditados de forma permanente cuestionaron que se hayan cerrado los palcos desde donde siempre siguen las sesiones. “Fue una decisión de Presidencia, no de la Cámara. Ellos organizaron todo”, respondieron fuentes del Congreso. Hasta último momento, la mano derecha de Karina Milei, Mara Gorini, caminó por los pasillos del edificio, teléfono en mano, atendiendo reclamos.

Pero la prensa no fue la única que se quejó. Una diputada del oficialismo reclamó que los asesores no hayan podido ingresar. “Cada legislador podía acreditar a tres invitados, más allá del personal que trabaja acá todos los días. Entonces, ingresaron mis invitados, pero no las personas que trabajan en la diaria conmigo”, se lamentó.

La mayoría de los palcos se completaron con militantes de La Libertad Avanza. Un hombre fue el que más se hizo escuchar. La persona aprovechó cada silencio de Milei para gritar frases como “sos un orgullo para la patria, león” y “gracias por lo que hiciste por Rosario”. En un momento, con el grupo que lo acompañaba, comenzaron a cantar: “En Santa Fe, en Santa Fe, Romina Diez”.

La diputada confirmó que el grupo era de militantes “suyos” de La Libertad Avanza. Ella, que suele ser presentada como una de las mujeres de máxima confianza de Karina Milei, está trabajando en el armado provincial del partido.

Entre los invitados también estuvieron, tal y como se había anunciado, los padres de Javier Milei, Norberto Milei y Alicia Lucich, y compartieron palco con la nueva novia del presidente, Amalia “Yuyito” González.

Amigos y aliados "bancando" el discurso de Javier Mieli

Hubo una invitación que no pasó desapercibida: la de Victoria Villarruel. Aunque en "on" insisten en que se trata de una de las internas del oficialismo “inventadas” por la prensa, desde hace meses en los entornos del presidente y la vice reconocen que la distancia y la tensión es muy grande. Sin embargo, la jornada de hoy incluyó foto con abrazo y sonrisa para la prensa.

“La invitación fue solo porque corresponde”, sostuvo una diputada oficialista con gesto de resignación. Villarruel llegó al Congreso acompañada por su equipo de máxima confianza y se sentó justo detrás de Milei, en la misma línea que el diputado Ezequiel Atauche, el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el diputado José Luis Espert.

También estuvo presente todo el Gabinete y dirigentes de distintos sectores como Nicolás Scioli, Waldo Wolf o Diego Valenzuela.

La pregunta obligada a los dirigentes del PRO fue por la posible conformación de un interbloque: “Está todo muy frío, ¿para qué?”, respondió un legislador macrista que contó entre risas que una colega había tomado nota durante todo el discurso de Milei con la expectativa de poder decir o preguntar algo. Las preguntas y los detalles sobre el presupuesto no estaban contemplados en esta jornada y aún no está claro el cronograma de las reuniones en las que se debatirá el proyecto.

Cuando terminó su discurso, Milei le entregó una copia de sus palabras a Cristian Ritondo, el presidente del bloque PRO. Desde el macrismo se sentaron en su banca a escuchar al presidente 28 diputados. "A priori, el único condicionamiento del PRO al Presupuesto es que esté incluida la Coparticipación de la Ciudad, conforme lo establecido con el fallo de la Corte Suprema", comentaron.

Todas las miradas estaban puestas en los radicales, cuyo rol acaba de ser fundamental en el veto presidencial de la ley que disponía un aumento para las jubilaciones. De la UCR se sentaron a escuchar a Milei unos 15 diputados. Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque, llegó al lugar alrededor de las 20.30 e ingresó rápido al recinto mientras que esquivaba a un grupo de periodistas que intentó consultarlo.

Hacemos Coalición Federal también escuchó a Milei. Miguel Ángel Pichetto, el presidente del bloque, se mantuvo atento durante las palabras del presidente, pero fue la actitud de uno de sus compañeros la que más llamó la atención. Florencio Randazzo sonrió durante buena parte del tiempo y dio un golpecito en su banca cunado el economista gritó "Viva la libertad, carajo".

Como sucede cada vez que Milei encabeza alguna presentación, los jóvenes influencers del mundo libertario estuvieron presentes: Tomás Jurado (“El peluca Milei”), Mariano Pérez (de “Break Point”) y Ezequiel Acuña (de La Derecha Diario) ocuparon su propio palco.

También estuvo presente el nuevo presidente del bloque oficialista en la legislatura bonaerense, Agustín Romo, que asumió luego de que Nahuel Sotelo, que también acompañó estuvo en el Congreso, fuera designado como secretario de Culto y Civilización.

