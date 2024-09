Expectativa en el mercado por los detalles del Presupuesto 2025 que presenta Javier Milei en el Congreso

El presidente Javier Milei se prepara para presentar un Presupuesto 2025 atípico en varios sentidos, el primero de todos es que en su figura de primer mandatario sea quien defienda el presupuesto. En segundo lugar, el hermetismo con el que se ha avanzado estos días.

Mientras, el mercado mantiene la expectativa por conocer qué implica esta nueva modalidad de déficit cero en las cuentas públicas desde el armado de los gastos proyectados, pero es un paso más en la dirección en la que viene avanzando el gobierno libertario, el de no ceder el lugar conquistado de superávit fiscal.

Desde el atril y por cadena nacional, Milei presenta el Presupuesto

Algunos analistas consultados por PERFIL no esperan grandes disrupciones en el discurso, sino más que nada, la confirmación de que se mantendrán las cuentas públicas sanas para recuperar el financiamiento de los mercados.

Por caso, Elena Alonso, CEO de Emerald Capital indicó a PERFIL que todo dependerá de lo que tiene preparado para decir el presidente, pero si se mantiene en las líneas en las que viene trabajando el Gobierno, mañana las repercusiones en los mercados serían positivas. "A no ser que tire un anuncio inesperado para el mercado, no creo que vayan a generar muchas alteraciones", sopesó.

En esa sintonía, detalló: "en el caso que no hubiera alguna novedad con el tipo de cambio, si va a seguir al 2% el año que viene, si avanza con quitar o reducir más impuestos o algo por el estilo, creo que mañana impacta de manera positiva", adelantó.

En el mercado se anticipa que el presidente se referirá a una nueva reducción de impuestos, atento a que el próximo año habrá una recuperación importante de la actividad económica, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de entre el 3% y el 5%.

De todos modos, la analista también espera escuchar el discurso, aunque asegura que ve "más probabilidad de que no haya tanto cambio, porque no creo que anuncie algo que en el mercado ya no se esté dando", explicó.

Por su parte, Adrián Ravier de UCEMA tiene confianza en lo que va a escuchar hoy el mercado. “El gasto público está bajando y esa tendencia va a continuar, es muy importante los anuncios que el Presidente va a dar el domingo con el nuevo presupuesto 2025”, dijo a Canal E. Luego, manifestó que, “el mercado va a recibir muy bien el presupuesto 2025, ahora se puede proyectar un poco mejor con los niveles de inflación más bajos y el Gobierno va a seguir este camino tratando de alcanzar sustentabilidad macroeconómica”, dijo.

Por otro lado, el economista también se refirió al posible anuncio de la baja de más impuestos: “Este domingo, Milei va a empezar a anunciar alguna baja de impuestos adicional, porque está proyectando que el año 2025 va a ser un año de recuperación económica importante, 3 a un 5% del PBI”. A su vez, remarcó que, “esa recuperación económica mejorará la recaudación, eso mejorará el resultado fiscal y con eso vendrá la eliminación de impuestos”.

Mercados para arriba, riesgo país para abajo

Estas últimas semanas, el mercado se mantiene con tendencia positiva. Por caso, en la última rueda del viernes el índice S&P Merval subió un 1,7% en pesos y 2,2% en dólares para tocar los 1.455 puntos, una cifra récord que alivia el índice del riesgo país.

En lo que va del año y cursando el segundo semestre, el índice acumula una suba de 53,1% en dólares, mientras que los bonos soberanos un 34,9%.

Del déficit cero a la emisión cero

Entre las empresas que salieron favorecidas con los comportamientos del mercado, algunas como Edenor tuvieron subas de +6,2%; el Grupo Financiero Galicia registró un alza de +3,5%, y el BBVA un ascenso de +3,1%.

En el caso de los ADR's que cotizan en Wall Street también se registraron alzas, lideradas por: Edenor con +5,9%, el Grupo Financiero Galicia +3,6%, el Banco Macro una suba de +3,5%. En cuanto a la industria, Ternium +3,1% y Central Puerto +2,5%.

Los analistas de mercado han marcado como detonante de la suba en gran medida a la salida del jefe de del Departamento Occidental del FMI, Rodrigo Valdés.

De hecho, tras anunciarse su desplazamiento la tasa de riesgo país bajó a 1,4% para quedar en los 1.422 puntos, muy cerca de su mínimo desde junio.

