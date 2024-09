La norma de Europa que busca trabar y multar exportaciones de zonas deforestadas genera fuertes quejas y dudas de productores y exportadore

La Cámara de Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) consideró hoy necesario que Europa revea los plazos de entrada en vigencia de su normativa que propone limitar o sancionar el ingreso de soja y carne vacuna que no sean “libres de desforestación” a los mercados del Viejo Continente, cuya certificación sería reclamada por los importadores desde el próximo 1 de enero de 2025 para evitar severas multas.

En diálogo con el programa “Aire de Campo”, que se emite por Radio Perfil, Gustavo Idígoras, titular de Ciara-CEC, advirtió que desde Argentina “estamos tratando de ver cómo damos una respuesta para posicionarnos en este mercado. Si no lo hacemos es una enorme amenaza y si lo hacemos bien puede ser una enorme oportunidad”.

Allí, Idígoras consignó que “estamos a 15 de septiembre y el 1 de enero es pasado mañana, y recién se van a publicar el sistema de información europeo el 15 de diciembre. Es decir, que las autoridades europeas ponen en riesgo el comercio exterior europeo porque están retrasados”.

“Hay un debate donde los importadores europeos tratan de ver cómo dan una garantía para evitar multas que llegan al 4% de la facturación total de la empresa realizada en el año anterior. Mientras, las autoridades de cada país europeo están viendo de qué manera publican sus propias normas de control. Por ello, hoy por hoy, el mercado está paralizado en Europa”, dijo Idígoras.

Gustavo Idígoras

En el caso puntual de Argentina, el dirigente empresario ponderó la oportunidad de promover esquemas de trazabilidad en un país en el cual “no tenemos prácticas de deforestación, salvo aquellas que son autorizadas legalmente por las provincias, con un sistema productivo basado en prácticas conservacionistas y con documentos estatales que brindan garantías. Allí se podrá mostrar por embarque de carne, harina o aceite que cumplimos con el 100% de esas condiciones”.

“Ahora, ¿qué va a pasar el 2 de enero de 2025 cuando entren en vigor las normas europeas? Nadie lo sabe -expresó el titular de CIARA-CEC-. Hoy los importadores piden mucha información y la Comisión Europea dijo que no van a otorgar una prórroga cuando incluso Alemania, un líder europeo, la está pidiendo”. Asimismo, aclaró que el reglamento europeo es una ley aprobada por el Parlamento de dicho continente y darla de baja es un proceso largo. Por ello, Idígoras, comentó que "si para el 15 de octubre no hay una indicación de que se va a reprogramar, hay que contar con el 100% de la trazabilidad para programar embarques de carne, harina y aceite”.

Pedido de postergación de Brasil y queja de CRA

Idígoras comentó que “no es de esperar cambios en el campo diplomático” en Europa tras una petición realizada por Brasil para prorrogar la norma. “Me parece que no habrá cambios en ese sentido, ya que hay unos 67 países que vienen pidiendo esto y la Comisión Europea aún no se ha movido. Lo que muchos dicen es que Europa dirá en el último minuto, lo voy a implementar (desde enero) aunque no voy a fiscalizar durante un tiempo determinado, quizás seis meses o un año para dar tiempo a la adaptación”.

Carlos Castagnani

También Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) anunció esta semana a través de un comunicado su decisión de retirarse del VISEC, plataforma que certifica que los productos en cuestión son "libres de deforestación" en la Argentina. La decisión fue adoptada por su Consejo Directivo, presidido por Carlos Castagnani, como respuesta al malestar que reina en el sector productivo local por las restricciones que impondría Europa a través de la Normativa 1115.

También en declaraciones a Radio Perfil, Castagnani dijo a “Aire de Campo” que “no coincidimos con las reglamentaciones europeas, aunque esto no quiere decir que debemos cortar el diálogo y no avanzar en un consenso. Y allí, creímos que no podíamos estar en contra de la resolución y a la vez participar de la plataforma VISEC, que busca cumplir con todos los requisitos que pide la Unión Europea”.

