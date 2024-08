Otro dolor de cabeza para el Gobierno: el precio de la soja cae y compromete el plan Caputo

En medio de la dificultad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para acumular reservas internacionales, la baja del precio de la soja suma otro desafío para el gobierno de Javier Milei y profundiza la incertidumbre respecto a cómo se obtendrán los dólares para hacer frente al ajustado cronograma de deuda hasta fin de año.

La oleaginosa está cerca de perforar los US$370 en el mercado de Chicago y se sitúa en su nivel más bajo desde 2016. La merma cristalizaría una pérdida de aproximadamente US$5.500 millones de divisas anuales, según cálculos de especialistas.

El fenómeno ocurre por las mejoras climáticas en Estados Unidos y complica al sector externo argentino en un momento en el que el BCRA bracea para comprar moneda extranjera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Tanto en junio como en julio cerró con posiciones vendedoras y en los primeros días de agosto totaliza compras por US$206 millones.

El mes pasado, la autoridad monetaria perdió más de US$ 2.600 millones en reservas por el pago de deuda a bonistas privados, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otros organismos multilaterales. Hasta fin de año, el Gobierno deberá hacer frente a vencimientos por US$5.000 millones en un contexto desafiante en materia de atesoramiento de divisas.

El precio de la soja tensiona el plan Caputo

Un informe de Econviews, la consultora de Miguel Kiguel, destacó que el promedio de 2024 es de US$420 mientras que en 2023 había ascendido a US$510. A la vez, la media de los últimos 20 años es de US$530, por lo que el precio actual está 30% por debajo del histórico.

"Si miramos otros cultivos los resultados no cambian. El trigo casi 30% debajo de su promedio histórico y el maíz 35%. Lógicamente no es el único factor en juego, pero, aunque el sector agro si liquidó divisas en julio, no alcanzó para evitar que caigan las reservas en la Argentina. La caída de los precios internacionales también complica la acumulación de dólares", advierte el reporte.

A eso se suman los ruidos en los mercados internacionales que derivaron en devaluaciones de las monedas emergentes. La economía nacional se ve afectada en particular por la depreciación del real brasileño, que se ubica en 5,51 cuando hasta mediados de marzo no superaba la barrera del 5. El país vecino es el principal socio comercial de la Argentina y destino de las manufacturas industriales, y la apreciación del peso encarece los productos que se exportan desde territorio argentino.

"Esto complica el tipo de cambio real multilateral de la Argentina más allá del diferencial entre inflación y devaluación del dólar. Otras monedas emergentes no tuvieron el mal desempeño de se devaluaron contra el dólar. Al 15% de suba del dólar en Brasil, sumamos 13% en México, 6% en Colombia o 4% en Uruguay", alertó Econviews.

Por otra parte, un reporte de GMA Capital planteó que el declive del valor de la tonelada de soja jaquea la sustentabilidad de dos frentes de extrema sensibilidad para el programa económico implementado por Luis Caputo y Santiago Bausili: el externo y el fiscal.

"En primer lugar, baja el techo a exportaciones y, por lo tanto, compromete la acumulación de reservas. En simultáneo, la debilidad del valor internacional quita incentivos para que los productores liquiden. El efecto dominó podría impactar en menores ventas vía CCL por el esquema blend y, así, reducir la oferta financiera y ponerle presión a la brecha. En segunda instancia, podría haber un impacto sobre la recaudación del Gobierno, que ha sido el pilar esencial e indiscutible para lograr la confianza del mercado. Este shock con múltiples aristas quita al mismo tiempo sostenibilidad externa y fiscal, dos aspectos cruciales para garantizar la capacidad de repago de los bonos en dólares", consignaron los analistas.

Soja con menos retenciones: el pedido a cambio de dólares frescos

Durante el cierre de Experiencia IDEA Rosario, el titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, deslizó que si el equipo económico aplica un recorte de las retenciones a la soja de 33% al 25%, “en seis meses podemos sumar US$5.000 millones de dólares”.

De acuerdo a los datos de CIARA, entre enero y julio de 2024, el sector agroexportador ingresó divisas por US$13.640 millones. Se trata una cifra levemente superior a los US$12.957 millones del primer semestre de 2023, a pesar de la sequía que golpeó de lleno al complejo rural. El número se explica a los menores precios de este año y al alto porcentaje de contratos de venta que aún restan fijar.

Asimismo, en julio se liquidaron US$2.616 millones, un salto considerable desde los US$1.978 millones de mayo. Aunque refleja el monto mensual más alto en lo que va del año, el Banco Central terminó el mes con saldo vendedor en el MULC. En otras palabras, los dólares del campo no alcanzaron para contrarrestar el incremento de la demanda por mayor estacionalidad y los compromisos de deuda nominados en moneda extranjera.

Cuarto día de paro de aceiteros en los puertos rosarinos: la industria responsabiliza a los líderes sindicales

A propósito de estos dilemas, el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay consideró necesario "bajar ya las retenciones" debido a que "la combinación de atraso cambiario y fuerte caída de los precios internacionales amenaza las cuentas externas y las reservas".

"Equilibrio macroeconómico no es solo déficit fiscal cero, como lo descubrió Macri al final de su mandato Defender el superávit externo y la producción es tanto o más importante para asegurar el equilibrio macroeconómico que nos lleve al desarrollo. Sin crecimiento es insostenible el equilibrio fiscal que tanto sacrificio ha demandado en estos meses.", sumó.

En tal sentido, Prat-Gay propuso una reducción de 10 puntos al complejo sojero "más un reintegro del 100% de las retenciones al resto de las exportaciones de granos a través de un bono del Tesoro en dólares con vencimiento en diciembre de 2026 (equivale a eliminarlas en un plazo máximo de 2 años)".

Para sostener sus argumentaciones, el economista remarcó que la medida traería un alivio inmediato para las reservas y mostró una tabla que da cuenta de las caídas reales de los granos argentinos en lo que va de 2024: -43,4% la soja; -44,6% el maíz; y -32,2% el trigo.

