¿Qué pasará con el dólar en agosto?

Las principales consultoras del mercado que participan del Relevamiento de Expectativas (REM) que publica el Banco Central de la República Argentina pronosticaron que el tipo de cambio nominal se ubica en $942,5 por dólar para el promedio de agosto lo que implicaría una suba mensual promedio de 2,0% de la paridad cambiaria, siguiendo el esquema de crawling peg definido por la administración de Javier Milei.

A diciembre de este año, el valor del tipo de cambio nominal estará en $1088,2 por dólar.

Volviendo a agosto, el panorama presenta algunas particularidades. Según el economista Ignacio Morales "se puede prever que esta tendencia a la baja continúe producto de una caída constante de la inflación, del blanqueo y de las acciones del Gobierno dentro de la llamada “fase 2” de su plan económico".

Sin embargo, al mismo tiempo, el CIO de Wise Capital estimó que "la amenaza de un nuevo repunte de la cotización del dólar informal se basa en una continua pérdida de reservas por parte del BCRA y una posible dolarización de carteras ante un escenario económico inestable".

Según las proyecciones de Wise Capital, los dólares paralelos van a estar calmados durante el mes agosto, con la brecha manteniéndose en el nivel actual o incluso bajando levemente. "El principal factor es la intervención del BCRA en el CCL para esterilizar los pesos emitidos por emisión para la compra de reservas. El poder de fuego del Central es de $2,5 billones (alrededor de USD1.500 millones, de los cuales USD250 millones se estiman que fueron utilizados) y creemos que seguirá presente en el mercado para evitar que se dispare la brecha, manteniéndola en los niveles actuales”, indicaron.

¿Sin saltos bruscos para el dólar en agosto?

En tanto, el analista financiero de Rudolph, Nicolás Olivé Durand, señaló a PERFIL que lo que hoy muestra el mercado es un movimiento de flujos que se mueven desde los activos en dólares y acciones, a pesos.

"Durante el último mes vimos que los niveles del dólar parecen indicar que $1250 es una zona de piso para el mercado mientras que la zona de 1350 ha sido la zona de máximos (post intervención)".

El 3 de julio pasado el gobierno presentó el presupuesto donde espera un dólar de $1016 a diciembre del 2024, información que para el mercado no tuvo mucho efecto, según Olivé Durand. "Esa información se reforzó con el aviso de Luis Caputo de que se intervendría en el mercado de bonos vendiendo via MEP/CCL los dólares comprados vía MULC. Eso envió algunas señales muy claras al mercado, entre ellas que la brecha del 60% no es algo deseable para el gobierno".

Como otra de las señales que envió el gobierno al mercado, el analista señaló que "el ritmo de acumulación de reservas que venía teniendo el BCRA vía compra de dólares iba a disminuir, primero porque en el tercer trimestre el BCRA es generalmente vendedor neto, y en segunda instancia como consecuencia directa de la venta de dólares, previamente comprados en el MULC".

En este marco, para el analista financiero los inversores se posicionaron vendiendo activos en dólares, futuros de Rofex, y comprando Lecaps que ofrecen tasas en torno al 50/60% de TNA a diciembre / marzo del 2025.

"La baja de los bonos es esperable en este escenario y con la baja del precio de los bonos, sube el riesgo país, pero para el gobierno es importante, pero lo prioritario e es mantener la base monetaria estable, limitada, y eliminar la inflación", aseguró el analista.

Respecto al tipo de cambio, este viernes 9 de agosto opera en $1.335 para la compra y a $1.365 para la venta, con lo cual acumula una caída de $20 en cinco días y marca su cuarta semana en baja.

En tanto, el dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se encuentra a $1303,60 para la compra, $1306,40 para la venta y el dólar contado con liquidación (CCL) se ubica en las pizarras a $1301,90 para la compra y $1303,80 para la venta.

En la rueda de ayer, el Banco Central compró otros USD 43 millones netos, alcanzando un total de USD 204 millones en compras netas desde el inicio del mes y un saldo positivo de USD 17.190 millones desde la devaluación de diciembre.

En cuanto a los activos argentinos en en Nueva York subieron un 0,9%, y el S&P Merval destacó con un impresionante aumento del 6,6% en dólares, especialmente las acciones bancarias y energéticas.

