¿El cepo fue el escudo que salvó a la Argentina del "lunes negro"?

“Argentina no sintió el mismo golpe como en el desplome abrupto que impactó a otras Bolsas del mundo, precisamente por la existencia del cepo, así como el cepo no permite que los dólares salgan del país, también funciona de la misma forma y a la inversa como ‘una cerca’ para ponerle freno al flujo al momento que las divisas tienen que ingresar”. No obstante, el consultor financiero Gastón Lentini, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), advirtió que es el mismo cepo el que genera incertidumbre a los inversores que se alejan del país.

“Si los capitales quisieran irse pronto de Argentina, no pueden hacerlo a consecuencia del cepo”, enfatizó el analista. Y ahondó en su explicación: “No me atrevo a decir que sea una buena medida y que podemos festejar tener cepo. La pregunta que debemos hacernos en este caso es ¿Cuántos negocios nos evitó hacer el cepo como país? y por ende ¿Cuántos negocios nos llevó a perder?”, remarcó Lentini.

Fue un real “lunes negro”

“El tecnicismo del ‘lunes negro’ viene de las crisis de la historia de los mercados financieros. Aquí hay que considerar que esta es la segunda mayor baja en la historia de Japón, por lo cual fue una baja fuerte. Por otra parte, el martes hubo un rebote pronunciado que representó una leve recuperación, pero la gran incógnita y que genera incertidumbre y volatilidad es si esto es solo un problema coyuntural de Japón o si se trata de un cambio de tendencia de largo plazo”, analizó sobre el panorama a futuro según las expectativas.

“Pensar que todo el caos empezó porque el Banco de Japón subió la tasa desde el 0,1% a "alrededor de 0,25%. Los 0,15 puntos porcentuales más relevantes de los últimos 20 años”, dijo el magister en Economía, Iván Carrino.

“La caída se genera por dos situaciones que confluyen: el mal dato de Estados Unidos respecto a los niveles de desempleo que resultaron superiores a los proyectados. Eso se dio conjuntamente, con el cambio en la política monetaria de Japón que veía en cero desde el 2009. Sumado eso a que tenemos mercados en máximos históricos y que vienen subiendo sin parar desde el 2020 en época de la pandemia, estimo que eso también una excusa para buscar un catalizador o punto de corrección”, remarcó Lentino a Modo Fontevecchia.

Que se espera haga la FED con la tasa

El especialista en mercados financieros señaló: “Es fácil hacer una crítica a Estados Unidos por no bajar la tasa de interés prontamente, pero algo parecido hacía Lula con el Banco Central de Brasil cuando llegó al poder, que estaba a favor de bajar los niveles de la tasa contrariamente a la política que se estaba aplicando”.

¿Dónde está el riesgo de una baja acelerada de las tasas? Lentini señala que bajar las tasas más rápido de lo necesario conlleva sus peligros. “Si la inflación repunta, tenemos un problema enorme, un rebrote inflacionario y eso algo que nadie quiere ni por cerca. Tampoco me atrevo a decir que tengamos varias diferencias o que cambien fuertemente las expectativas para la Argentina porque acá nuestro ‘huerto’ tiene que verse regado por RIGI, por inversiones del extranjero, por blanqueo de capitales y por el levantamiento del cepo o normalización de la economía”.

“Hoy nuestros bonos rinden como los de un país como Zambia y recién si la Argentina pasara a tener rendimientos como los de Nigeria, llegaríamos a rendir un 12%. Nuestros bonos tenían una suba fenomenal todavía, por eso atento a esto, como analista me mantengo constructivo respecto al precio de los bonos de nuestro país a la vez que prudente”, apuntó Lentini sobre el panorama que se espera para los próximos días.

Realidades con prioridades distintas

Respecto al análisis entre las coyunturas respecto de la cantidad de empleo/desempleo en los Estados Unidos y la situación en Argentina reflexionó con cautela: “Tal vez son ciclos que tienen tiempos distintos. A los argentinos nos apremia solucionar el problema de acá a dos meses, por ello los blanqueos tienen fechas a tan corto plazo. En el caso de la FED, si quisiera claro que puede bajar la tasa 0,25 puntos, lo que equivale a un cuarto de punto porcentual, pero es muy poco si se tiene en cuanta que Argentina está pensando en tomar deuda hoy y los bonos argentinos rinden más del 25%”.

Por lo tanto, “un movimiento de tasas de estas dimensiones y magnitud en los Estados Unidos al final del día es una modificación muy pequeña frente a la situación de Argentina”, explicó el experto en mercados y finanzas.

“Para comprender el riesgo país hay que comprender la situación de los bonos argentinos. Básicamente el riesgo país bajará en la medida que Argentina normalice su situación, levante el cepo y libere el flujo de capitales y el mercado de cambio y en lo posible obtenga dólares”, explicó Lentini a Modo Fontevecchia. Y agregó: “ya sea que el ingreso de dólares sea por exportación, o porque el blanqueo resulte ser un éxito, o bien por la llegada de inversiones del exterior”.

“No hay dudas, es irrefutable que se necesitan dólares que ingresen, eso al margen del ahorro (recorte por “licuadora” y “motosierra”) que está haciendo este Gobierno para finalmente poder ver una baja sustancial y fuerte en el riesgo país y en consecuencia una suba fuerte de los bonos”, concluyó Lentini.

El cepo como “corazaantimisil”

“Para los economistas: Imaginen lo que sería un lunes negro como hoy si el Ministro Caputo hubiera levantado el cepo con alto sobrante de pesos!!! La ibamos a buscar al fondo de la red. Los procesos de reacomodamiento llevan tiempo y trabajo! Y aclaro: estoy en contra del Cepo!”, señaló en un posteo en X, Darío Epstein, quien ocupó un rol clave como uno de los miembros del Consejo de Asesores Económicos durante la candidatura de Milei.

“El día después del ‘lunes negro’ además de mirar que estaba pasando con Japón que era muy fuerte, también había que ver que estaba pasando con Brasil con el precio del real porque el ‘vuelo hacia la calidad’ significa que los capitales se van de los mercados emergentes hacia los más seguros. Esto genera una devaluación y presión devaluatoria en las monedas de la región.

A la Argentina no le pega tanto porque tiene un cepo que en definitiva hace las veces de una ‘coraza antimisil’ protegiéndola de la salida de capitales. Tal como sucedió en el 2018 en Argentina, cuando Estados Unidos comenzó a subir la tasa de interés y se fueron rápidamente los capitales con una gran devaluación en el ámbito local”, remarcó Matias Battista, Contador Público y Experto Universitario en Mercado de Capitales.

