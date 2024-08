Javier Casabal: “Milei ofrece su convicción fiscal como alternativa para el campo”

El estratega de renta fija Arcap Grupo Financiero, Javier Casabal, hizo foco en la posibilidad de mayor financiamiento externo para la Argentina: "Si las tasas se mantienen muy altas por mucho tiempo, va a ser un problema para el país". Además, analizó las inversiones que podrían llegar a partir del RIGI: "El blanqueo de alguna manera pone ciertas fechas, da pistas", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Javier Casabal es economista y estratega de renta fija Arcap Grupo Financiero, además es especialista en bonos soberanos y operaciones relativas y optimización de cartera.

Alejandro Gomel (AG): El mundo se vio convulsionado ayer por los movimientos en los mercados. ¿Es para preocuparse? ¿Es momentáneo?

Ayer lo que se vio fue una corrección muy grande. Ya veníamos de la semana pasada con un jueves complicado, un viernes complicado y un fin de semana que ya te anunciaba que venía una corrección fuerte. De todos modos, terminó rebotando muy bien durante el día y anoche el Nikkei volvió a rebotar, entonces lo que se vio es que hubo un pánico muy grande, pero que se resolvió también muy rápido.

¿Cómo se resolvió? Tal vez por ahora son mensajes de tranquilidad de los bancos centrales, del lado de Powell y del Banco Central japonés también. Me parece que lo más relevante de todo es tener en cuenta que estamos en máximos del S&P. O sea, cuando miramos los mercados en general, normalmente mirás el S&P y decís, bueno, estamos viendo una corrección mayúscula, pero no, ni por casualidad, al contrario, estamos en los máximos del mercado.

Y en todo caso, lo que sí hay que preocuparse es por aquellas compañías que, de alguna manera, se alinean con la frase esa que se suele decir: “Cuando se corre la marea, los que están nadando desnudos quedan expuestos”. Ahí los más riesgosos son los que van a tener problemas. En cuanto aparece una amenaza chica de un cambio en las tasas, los que estaban financiados por tasas artificialmente bajas van a estar en problemas.

AG: ¿Y en la Argentina como repercute esto? ¿Somos de los que quedamos desnudos o, como dice el Gobierno, como se mantuvo el cepo no impacta tanto?

Es una excelente pregunta y creo que todavía no tenemos la respuesta, pero vale recordar lo que pasó en 2018 cuando entra Powell en la Reserva Federal, que ya la sola amenaza de que podía venir un ciclo de tasas alcistas, tuvo una repercusión enorme en dos países emergentes que venían con déficit fiscal y déficit de cuenta corriente, que era Turquía y Argentina.

Yo te diría desde ese punto de vista, que Argentina hoy luce mejor haciendo los deberes y por ahí las preguntas más de fondo es qué tan sostenible es el proceso político de Milei y estas políticas que nos llevaron a un superávit fiscal. Es crucial saber si se van a sostener en el tiempo y si son el resultado de un consenso de todo el país o si de repente en tres meses termina cayendo muy fuerte la imagen de Milei y te empieza a traer dudas sobre su sostenibilidad gubernamental.

Eso fue lo que pasó a partir de mayo de 2018 con el gobierno de Macri. Entonces, finalmente se vio que el gobierno tenía algunos problemas del lado de la política y ahí tuvo que salir el Fondo a financiar porque el mercado no estaba más dispuesto a financiar a Argentina.

Las nuevas negociaciones con el FMI

AG: ¿Y hoy la relación con el Fondo cómo impacta en esto?

Me parece que el FMI en este momento va a apoyar a Argentina porque, de alguna manera, las metas con el Fondo están sobre cumplidas, falta por ahí alguna cosa respecto de las reservas.

Elizabeth Peger (EP): Perdón, pero estamos lejos de cumplir con las metas de las reservas, es una situación compleja que advierten todos los analistas. De hecho, esto acentúa una situación con el riesgo país muy difícil, teniendo en cuenta la expectativa del ministro Caputo de renegociar este repo con el consorcio de bancos internacionales. ¿No ves difícil el acceso de la Argentina a los mercados?

Por supuesto que ese es el talón de Aquiles en el corto plazo. Creo que el gobierno tiene algunas herramientas que no se han usado, por ejemplo, alguna negociación con el campo. Además,de alguna manera, el Gobierno ha mostrado bastante pragmatismo. Vale recordar a Sergio Massa, que de alguna manera llega al gobierno en una situación bastante compleja y consigue casi de un día para el otro juntar 8.000 millones de dólares con el dólar soja 1.

EP: Sí, pero bueno, no entiendo a qué te referís con una negociación con el campo, y citás el ejemplo de Massa, ¿vos decís que el Gobierno puede redefinir el dólar blend?

Mirá, yo creo que hay algunas herramientas que el Gobierno tiene, no estoy diciendo cómo las va a usar pero, por ejemplo, vos podrías poner una fecha final al dólar blend, y entonces asegurarte de que una parte de lo que está acopiado del agro se liquide antes de esa fecha.

Me parece que la estrategia del Gobierno pasa más por otro lado, Milei ofrece su convicción fiscal como alternativa para el campo dándole la visibilidad sobre que efectivamente se van a empezar a bajar los impuestos en el futuro.

EP: Vuelvo con lo mismo: hasta ahora también era la única alternativa que le ofrecía al campo. De hecho, respecto a la baja de retenciones, lo ratificó en la apertura de la Expo Rural. Pero Milei también fue muy claro respecto de cuándo se iba a producir esa medida y hasta ahora el campo no reaccionó a eso con la expectativa que vos estás planteando como salida. ¿Qué pensás de eso?

Cuando lo pienso desde el mercado, estamos metidos en un rango de trading donde los precios de los bonos, por poner un ejemplo, el Gd35, en un piso en 40 dólares y un techo en 45 dólares. Y por debajo de eso están los que no creen que vayan a venir ningunos dólares de ningún lado. Por encima de eso, los que creen que van a venir dólares de todos lados.

Yo creo que, en definitiva, el mercado se va a terminar resolviendo de esta manera que vos decís, que es en función de lo que vayamos viendo, pero en el fondo, la pregunta que se está haciendo el mercado es respecto de la confianza. Cuando nos preguntamos por el blanqueo, nos preguntamos por las liquidaciones del campo, nos preguntamos por el RIGI y lo que hace el propio sector privado de sacar dólares de Argentina o entrarlos, que es un número muy relevante, decimos que los argentinos nos llevamos alrededor de 20 mil millones de dólares todos los años cuando no hay cepo.

Entonces, si no hay confianza, todas las respuestas van a ser negativas, y si hay confianza, todas van a ser positivas. Tal vez las respuestas sean todas afirmativas, el problema me parece que es el timing. De alguna manera, hace poco Ricardo López Murphy recordaba lo que había pasado en la crisis del 2001, que me pareció un excelente recuerdo para entender dónde estamos parados.

Murphy decía que él tenía una discusión con Cavallo respecto de si ir por el superávit fiscal o ir por una devaluación, y Cavallo decía que un auge de los commodities iba a terminar sosteniendo o salvando a la compartibilidad. Y Ricardo López Murphy dice que Cavallo tuvo razón, pero ese auge de los commodities llegó después.

EP: Claro, el tema es que si no tenemos alguna señal concreta del Gobierno o del equipo económico, me parece difícil que en este contexto vayan a aparecer todas las inversiones cuando el cepo está vigente, es un escenario difícil. ¿No lo cree?

Creo que es una pregunta un poco circular, si todos blanquean, yo blanqueo, si vienen las inversiones, entonces todos entramos. Es un razonamiento medio circular, me da la sensación que el blanqueo de alguna manera pone ciertas fechas, entonces nos empiezan a poner algunas pistas de cómo va. Y respecto del blanqueo en sí, tenés números fantásticos o muy pesimistas, y lo vamos a terminar sabiendo bastante pronto, antes del 30 de septiembre.

El blanqueo de capitales y la confianza externa

Rocío Kalenok (RK): En torno a lo que sucedió ayer con el riesgo país, ¿en qué nivel considerás que debería estar para que Argentina pueda oportunamente pedir financiamiento externo? Respecto a la salida del cepo, ¿de dónde van a llegar esos dólares también para que eso efectivamente pueda hacerse conforme a los planes que tiene el Gobierno?

Bueno, mirá, en general se suele hablar del 10% como un nivel aceptable de los países que están dentro del mercado con acceso, por ejemplo, Egipto o ese tipo de países que tienen niveles de riesgo que no son tan diferentes de Argentina pero vienen de una tradición mucho mejor, mucho más saludable.

El problema que se puso de manifiesto ayer es durante cuánto tiempo tenemos altas tasas en Estados Unidos, ayer las tasas bajaron pero el spread seguramente no haya bajado para Argentina. Entonces, tenemos unas tasas en torno al 4% o 5% en Estados Unidos y el spread que paga un país para acceder a ese crédito es de, por ejemplo, 5 puntos más. Bueno, hoy estamos bastante por encima de eso, estamos 15 puntos por arriba de eso, entonces todavía parece bastante lejos pero no es independiente de lo que pase en el resto del mundo.

Está esto de Higher for Longer que dice Powell, o sea, si las tasas se mantienen muy altas por mucho tiempo, va a ser un problema para Argentina y para todos los países similares en términos de riesgo. Pero, bueno, en Argentina se empiezan a exhibir de alguna manera más sus fragilidades, que yo diría que son más políticas que financieras.

RK: Y sobre esto que mencionaban recién del blanqueo, algunos economistas dicen que hay dos cuestiones. Si es un blanqueo fiscalista o busca incentivar esa remonetización de la economía, de la que viene hablando también el Gobierno. ¿Qué opinás vos?

El blanqueo este tiene una diferencia muy grande con respecto al blanqueo de Macri, que buscó mejorar los números fiscales sin tener demasiada entrada efectiva de capitales a la Argentina. Entonces fue una exteriorización de los 117 mil millones de dólares blanqueados en 2017, más de 100 quedaron afuera de Argentina. O sea, no tuviste una entrada de capitales, pero sí mejoró el impuesto a los bienes personales, por ejemplo.

Este blanqueo tiene mejores incentivos fiscales, o sea, no busca tanto mejorar la recaudación, ya que, de alguna manera, eso viene del lado del compromiso de gastar menos del Gobierno, pero a la vez el incentivo está en traer los dólares.

Fíjense que, por ejemplo, Carlos Meconian, en Juntos por el Cambio, ya hablaba de un micro blanqueo que hacía referencia a todos aquellos que habían preferido salirse del sistema financiero, desde las PASO e incluso de mucho antes. O sea, los argentinos sacamos cerca de 3.000 millones de dólares todos los meses del sistema financiero y tenemos la costumbre de hacerlo siempre.

Bueno, en estos meses no estuvo pasando eso, son montos chicos, pero te habla de algún cambio de comportamiento, lo que pasa es que no es suficiente, tiene que ser mucho más grande, pero el monto ese de dólares existe y está respaldado en las cuentas nacionales, son casi 300.000 millones de dólares. Entonces, volvemos al tema de la confianza y la cuestión circular.

