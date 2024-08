Con las reservas en alerta, el Gobierno debe pagar US$ 840 millones al FMI

Este jueves el Gobierno afronta un nuevo pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 840 millones en concepto de intereses y sobrecargos dentro del programa vigente y que impactarán en las reservas del Banco Central (BCRA) en medio de la sangría de divisas de la entidad monetaria.

De esta manera, en lo que resta del año a la Argentina solo le queda enfrentar un último pago el primero de noviembre por US$ 825 millones, también por intereses y sobrecargos. Sin embargo, para esa fecha el Gobierno contaría con desembolsos por parte del organismo internacional previstos en el acuerdo actual y que se concretaría en el marco de la próxima revisión trimestral prevista para septiembre.

El panorama con el Fondo luce más complicado de cara al año que viene cuando el país tenga que afrontar un pago neto por US$ 3.200 millones, debido a que se deberán realizar sin el sostén de un desembolso previo, salvo que se llegue a un nuevo acuerdo que indique lo contrario.

Para Milei, "seguramente" este año habrá acuerdo con el FMI

En medio, el Gobierno reflotó las discusiones sobre los sobrecargos del Fondo Monetario Internacional, algo que inició en su momento el exministro de Economía, Martin Guzmán.

En su encuentro con la secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, el ministro de Economía Luis Caputo “hizo hincapié en continuar avanzando en las discusiones sobre la revisión de la política de sobrecargos en el Directorio del FMI”. "En esta, Luis Caputo sí está defendiendo los intereses de los argentinos", celebró en redes Guzmán.

En ese sentido, la vocera del FMI, Julie Kozack, reconoció el mes pasado que se "están estudiando los sobrecargos" y que este tema “está en curso ahora en el directorio”. La importancia del tema recae en que pondría un alivio sobre la carga financiera de los países que se encuentran alcanzados por estos intereses adicionales, en el caso de Argentina implicaría un ahorro en torno a los US$ 1.000 millones.

Cuántos dólares sacrificó el Gobierno para reducir la brecha cambiaria

En este contexto, el Gobierno se muestra optimista en poder cerrar un nuevo programa con el Fondo antes que culmine el año que le permita conseguir otro desembolso y, con esos fondos frescos para engrosar las arcas del Central que continua con la perdida de divisas, ayer vendió reservas en el MULC por sexta jornada al hilo, al desprenderse de US$ 81 millones.

Así, culminó con un saldo neto vendedor en el mercado de cambios oficial por US$ 181 millones, el valor más alto desde octubre del 2023 con un salo negativo por US$ 227y tras ventas netas por US$ 47 millones en junio.

Reservas en tensión

Por su parte, las reservas internacionales brutas de la máxima autoridad monetaria más de US$ 2.600 millones en reservas durante julio. Pasó de US$ 29.022 millones cuando empezó el mes y retrocedió hasta US$ 26.399 millones, rompiendo así la barrera psicológica de los US$ 27.000 millones.

La causa de la merma se debió a la primera cuota de los Bropeales y a la intervención del BCRA en el mercado de los dólares financieros.

Esta caída será parcialmente compensada por el ingreso de US$ 647 millones de un crédito que desembolsará el BID en los primeros días de agosto, según informó el Ministerio de Economía.

La semana pasada el presidente Javier Milei fue consutlado por Bloomberg News sobre el arribo de un nuevo acuerdo con el organismo multilateral y a lo que el mandatario argentino indicó que “seguramente”, tras su salida de la reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de su visita a París para participar de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos.

A su vez, también se celebró la cumbre de ministros de Economía y banqueros centrales del G20 en Brasil donde Caputo se trajo una foto con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Georgieva aseguró que se trató de una “reunión constructiva” y destacó “el sólido desempeño en la lucha contra la inflación y la consolidación fiscal”. “Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos del gobierno para revertir la economía”, sostuvo la Directora del Fondo.

Todo esto busca bajar las tensiones entre ambas partes a raíz de los dichos de Javier Milei sobre el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Rodrigo Valdés, al cual acusó de jugar para el anterior gobierno y dijo que Valdés “no quiere que a la Argentina le vaya bien, tiene mala intención”.

El silencio del FMI

El Fondo se mantuvo callado en relación con Argentina en el último tiempo antes de las reuniones que mantuvieron en Brasil. En especial no hizo mención alguna sobre la decisión del Gobierno de intervenir el mercado contado con liquidación, cuando es sabido no le gustan esas clases de medidas al organismo internacional.

Por lo pronto, no se vislumbra que las negociaciones se hayan destrabado, incluso la vocera del organismo, Julie Kozack, se encargó de aclararlo en su momento y dijo que era “prematuro” hablar de un nuevo programa.

Milei espera que una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones en Estado Unidos facilite la renegociación con el FMI.

