Ricardo López Murphy habló de su pelea con Javier Milei y dijo que la crisis actual es más grave que la de 2001

El diputado Ricardo López Murphy habló sobre las complicaciones que enfrenta la Argentina en referencia a la crisis económica, y aseguró que la situación es más grave que lo que se vivió en 2001.

"Hace muchos años que la Argentina no crece, vive a los bandazos, con una altísima inflación, con una situación de mucha dificultad para generar inversión y empleo", analizó en A Dos Voces por Todo Noticias (TN) y ratificó: "La pobreza es un problema muy delicado que viene de muchos años de no crecer".

Al respecto, señaló que "en 2001 estábamos con una situación compleja, nunca tan grave como la que tenemos ahora" y comparó: "Cuando era ministro de Hacienda había 2 millones de empleados públicos, 4 millones de jubilados y prácticamente no había planes sociales. Hoy usted tiene 4 millones de empleados públicos, 10 millones de jubilados y 4 o 5 millones de planes, sobre la misma base de empleo".

"Argentina no tiene que engañarse sobre la gravedad de la catástrofe de estos últimos 20 años. Argentina ha sido demolida", enfatizó el legislador por Hacemos Coalición Federal.

López Murphy también tomó en consideración el país que recibió la administración libertaria. "La situación que heredó el nuevo gobierno era catastrófica", remarcó.

"El riesgo de que esa situación se descontrolara era muy grande, teníamos 12 mil millones de dólares de reservas negativas. Como en todas las cosas, hay cuestiones que han sido abordadas y han tenido más éxito, y también se está pagando un precio muy grande en materia de actividad", profundizó.

El economista sostuvo que "el proceso no es perfecto", considerando la "fragilidad" del sistema económico argentino y concluyó: "Tenemos que tratar de hacer frente a una situación extraordinariamente difícil para cualquier economía en el mundo con una pobreza en medio muy grande".

En enero, los salarios volvieron a crecer por debajo de la inflación

Finalmente, al ser consultado sobre su cruce con MJavier Milei hace aproximadamente un mes, luego de que el mandatario lo tratara de ser un "traidor a las ideas de la libertad", el legislador optó por mantenerse al margen.

"Yo trato de mantener la templanza y la altura. He sido nominado presidente de la Comisión de Defensa Nacional, he trabajado y aún en este problema, hemos logrado normalizar la Comisión de Relaciones Exteriores, de Seguridad Interior y de Defensa. En lo que puedo, hago mi tarea", cerró.

Sobre el cruce entre Milei y Petro

El legislador también se pronunció sobre el quiebre que se produjo entre el presidente Javier Milei y su par colombiano, Gustavo Petro, y aseguró que desde su perspectiva hubiera seguido "otra estrategia" y apuntaría a resolver el "problema doméstico".

"Mi concentración de esfuerzos estaría más en resolver el problema doméstico. Tenemos un problema doméstico muy serio, en materia económica, de pobreza y seguridad. Ese problema conllevaría mi mayor atención y es lo que he tratado de hacer desde mi posición en el Congreso de la Nación", expresó.

"Probablemente es como es el presidente", añadió luego, negando que las agresiones del mandatario argentino sean algún tipo de exageración o "acting" destinado a sus seguidores y añadió: "Supongo que él tiene una opinión muy negativa del presidente de Colombia, como el presidente de Colombia la tiene del presidente argentino".

Luego, insistió: "No nos engañemos. No es que ellos se refieran en términos elogiosos al presidente argentino. Yo hubiera seguido otra estrategia, pero no nos engañemos porque los cruces son mutuos".



