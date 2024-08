Cómo se maneja el Gobierno argentino ante una caída de la bolsa a nivel mundial

La fuerte caída de los mercados a nivel mundial, identificado como lunes negro, fue determinante para el sector bursátil del mundo, sin embargo, en Argentina no se vio un impacto tan considerable, más allá de que alguna acción en Wall Street haya bajado. En este contexto, este medio se comunicó con el CEO de la Gerenciadora de Patrimonios, Mariano Sardans.

“De tanto en tanto tenemos una corrección de los mercados, Estados Unidos viene manteniendo esta tasa tan alta durante 2 años, esta alta tasa que se mantiene parecería estar surtiendo efecto”, comentó Mariano Sardans. “Esto quiere decir que ajusta el mercado, el mercado laboral, las expectativas del consumidor y empieza a enfriarse la economía”, agregó.

Volatilidad y recuperación: 2 variables que conviven dentro del mercado

Posteriormente, Sardans planteó que una caída del mercado “viene producto de un serrucho al igual que las recuperaciones, por eso el que está en un mercado accionario tiene que saber que las acciones son lo más conveniente técnicamente en el medio y largo plazo pero a costa de sufrir volatilidad en el corto plazo”.

“La plata se hace trabajando, con lo cual, la cartera tiene que ser un reflejo de lo que es la estabilidad emocional del resto del patrimonio y de lo que son las necesidades de flujos de fondos a futuro”, sostuvo el entrevistado. “Esa porción de acciones, que es la parte volátil de la cartera, nos tiene que dejar tranquilos”, complementó.

El rol del Gobierno

Por otro lado, el CEO de la Gerenciadora de Patrimonios señaló: “El Gobierno está haciendo todo lo que puede hacer, está haciendo más de lo que se esperaba que hiciera, cuando asumió Javier Milei se respetó todo, no se cambió nada y eso es nuevo para Argentina”. Sobre la misma línea, remarcó que, “Argentina tiene un prontuario delictivo en cuanto a cambiar las reglas de juego y en quedarse con el dinero de la gente”.

“El Gobierno tiene que seguir haciendo lo que está haciendo en el tema cambiario y de política económica hasta que el mercado empiece a creerle”, expresó Sardans. “El primero que tiene que creer es el propio argentino, la economía es confianza, si hay confianza hay economía, si no hay confianza hay derrumbe y no hay inversión, con lo cual, no crece la economía”, concluyó.