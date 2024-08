La diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, tuvo un enfrentamiento con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien calificó de "machirulo". El incidente no pudo haber caído en un peor momento, considerando que otra legisladora le recordó la denuncia que Fabiola Yañez presentó contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

El cruce entre dos de las voces más prominentes del recinto legislativo se dio en medio del debate para declarar a la educación como servicio esencial, así como la aprobación del financiamiento universitario, dos temas que habían quedado pendientes desde el debate de la Ley Bases.

En ese contexto, Moreau, visiblemente molesta por una supuesta actitud de Martín Menem, inició su intervención con un reclamo personal. "Primero voy a hacer una cuestión de privilegio. No, mejor una cuestión personal", comenzó la legisladora peronista, para luego señalar que cada vez que intentaba tomar la palabra, no era atendida por el presidente de la Cámara baja.

El reclamo de Cecilia Moreau a Martín Menem

"Cada vez que levanto la mano para pedirle la palabra, y les pasa a muchos otros diputados, no me mira. Le voy a pedir que mire el recinto, porque no está siempre adelante suyo el orador. A los costados hay también diversidades y coincidencias", expresó, evidenciando su descontento con la manera en que Menem dirigía el debate.

Pero la tensión escaló aún más cuando Moreau acusó al diputado de La Libertad Avanza de tener una actitud machista, insinuando una supuesta discriminación por género. "Me parece también bastante machirulo no mirarme a mí o a otras compañeras diputadas", reclamó, mientras los abucheos empezaban a surgir desde el fondo del recinto.

En ese momento, una voz de otra legisladora interrumpió, gritando: "Machirulo es pegarle a la esposa", en referencia a la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, quien fuera el jefe político de Moreau como titular de la coalición Unión por la Patria (ex Frente de Todos).

Por su parte, Martín Menem respondió a las acusaciones de Moreau afirmando que "hacía lo posible" para atender a todos los diputados por igual. "Con todo respeto, diputada, hago lo que puedo. Siempre tengo el mismo respeto por los 256 diputados que integran esta Cámara y a veces no puedo mirar a todos al mismo tiempo", señaló Menem, defendiendo su imparcialidad en el manejo de la sesión.

Además, el diputado libertario añadió: "El jefe de bloque que tiene (Germán Martínez) sabe que es mi intención que todos participen y hablen. Diputada, usted lo sabe", intentando cerrar el tema antes de ceder la palabra a la diputada Silvana Giudici.

En tanto, el cruce entre Moreau y Menem, en medio de las repercusiones en torno a la denuncia de Fabiola Yañez, refleja la complejidad de los debates actuales en el Congreso, donde las tensiones políticas se entrelazan con denuncias de violencia de género y críticas a la gestión del gobierno actual.

Denuncia de Fabiola Yañez: imputaron a Alberto Fernández por lesiones graves y amenazas

Cecilia Moreau y la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

El enfrentamiento en el recinto no fue el único momento en que Cecilia Moreau se pronunció sobre la situación de violencia de género. La diputada, alineada con el Frente Renovador, ya había comentado públicamente la denuncia que Fabiola Yañez presentó contra Alberto Fernández, exigiendo respeto por la exprimera dama y alentando a otras mujeres a denunciar situaciones similares.

"No es fácil hacerlo (por la denuncia), y acá hay una asimetría de poder muy clara", manifestó Moreau a radio Splendid, haciendo hincapié en la importancia de visibilizar la violencia de género.



Moreau también reconoció el fracaso de la gestión de Alberto Fernández, atribuyéndolo a la incapacidad de "construir un espacio político donde primara lo colectivo". “Hay muchos casos de violencia hacia mujeres y niños. Caiga quien caiga, las denuncias se tienen que hacer. Este hecho está tipificado como un acto privado y depende de la decisión de la mujer, trasciende el título de funcionario", señaló Moreau, en un tono más crítico.

Por otro lado, la legisladora se refirió a las críticas de Yañez hacia Ayelén Mazzina, titular del ex Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad. En su presentación judicial, la exprimera dama aseguró haber hablado con Mazzina pero no haber recibido respuesta en su momento. Según Moreau, si Ayelén Mazzina, quien dirigía la cartera en ese entonces, tuvo conocimiento del caso y no actuó, "debería reconocer el incumplimiento de su deber público".