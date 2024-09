Mayra Mendoza furiosa con el "Cuervo" Larroque y Jorge Ferraresi por los bots en su contra: "Paren muchachos"

El peronismo junta ruido en el proceso de “reconstrucción” tras su derrota electoral de diciembre de 2023. Esta vez es Mayra Mendoza la protagonista de una acusación contra del dirigente Andrés “Cuervo” Larroque y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

La intendenta de Quilmes, utilizó su cuenta en la plataforma X para advertir que existe una red de bots que operan en su contra y en favor de los dos dirigentes peronistas.

La publicación original que originó el problema fue realizada con motivo de un pedido de informe de los intendentes de Mayra Mendoza y el intendente de Lanús, Julián Álvarez, para conocer la actividad económica del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud y determinar la real incidencia de la logística del Puerto” en sus distritos. Publicaron un video en el que ambos intendentes denuncian que el Puerto de Dock Sud genera un daño, tanto en el entorno asfáltico, como en obras hidráulicas, desorden de tránsito y otros problema.

En los comentarios de la publicación se ven fuertes ataques a Mendoza y Álvarez, muchas veces con publicaciones y fotos repetidas de manera sistemática.

La intendenta de Quilmes difundió en su publicación de este jueves un informe que expone cómo en la conversación de dicho posteo, realizado el martes pasado, participaron usuarios que sólo comparten publicaciones de los mencionados políticos.

En el dossier se aprecia cómo varias cuentas fueron dadas de alta al mismo tiempo (abril de 2024) y no tienen otra actividad más que la de compartir publicaciones de Larroque, Ferraresi y Francisco Echarren, intendente de Castelli, quien también fue señalado por Mendoza como parte de los dirigentes peronistas que la atacan utilizando bots.

La dirigente kirchnerista acusó a sus compañeros de “tirar la piedra y esconder la mano, adoptando las mismas prácticas que critican de los libertarios” y que, según ella, “sólo generan división y profundizan la anti política”.

“Aflojen muchachos”, pidió Mendoza, y agregó que “lo que están haciendo no se hace”.

Mayra Mendoza pide más gestión y menos operaciones

Mayra Mendoza se autodefinió como una militante de Cristina Kirchner que apoyó la candidatura de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y agregó que “hay un gobierno nacional que está buscando ahogar a los municipios. Hay empresas con ganancias extraordinarias que deben contribuir con la población de algún modo. Vayamos por eso”.

“En días donde todos debemos estar hablando del daño que Javier Milei le genera a nuestra población, lamento tener que evidenciar la acción de algunos dirigentes sobre el posteo que el día martes realizamos con Julián Álvarez sobre un reclamo justo para nuestros municipios y en representación de los intereses de 1.200.000 vecinos de Lanús y Quilmes” expresó Mendoza.

Para Mendoza, este tipo de prácticas beneficiarían a un oficialismo que sólo debe sentarse y esperar a que el peronismo siga debilitandose producto de la fuerte interna que atraviesa. “Nada más alejado de lo que la gente necesita, siendo funcionales al poder que come pochoclos mientras se pelean los dirigentes”, declaró.

Mayra Mendoza vs. Jorge Ferraresi: una pelea de larga data

Si bien sus distritos están uno al lado del otro, nada podría ser tan alejado de esa realidad en materia de la relación entre Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi. Ambos intendentes tienen una pésima relación, que incluye fuertes discusiones y hasta insultos de un lado y del otro. Así sucedio hace poco más de dos meses, cuando, delante del gobernador Axel Kicillof, Mendoza llamó "cagón" a Ferraresi, porque su par de Avellaneda organizó un acto en Bernal sin aviso ni invitación.

En esa oportunidad, en medio de una reunión de intendentes con motivo de la firma de acuerdos de leasing del Banco Provincia, se disparó la tensión entre ambos y terminó con Mendoza insultando a Ferraresi a los gritos delante de Kicillos y otros 8 intendentes. "Es un error político seguir fomentando la interna", le habría dicho luego Mendoza al mandatario provincial, incluso frente a Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

La expresidente, por su parte, también forma parte de todo el entramado de roscas e internas del peronismo. A través de su carta, lanzó dardos hacia dirigentes políticos y sindicales, y no fueron pocas ni lerdas las respuestas de varios sectores.

Uno de los primeros en responderle fue Pablo Moyano, líder de los Camioneros y con un peso específico en la CGT, que lo transforma en uno de los gremialistas más importantes del país.

En una entrevista, Moyano dijo tajante: “Las cartas de Cristina, no suman”, y le pidió a la ex mandataria que, si tiene alguna cuestión con algún sindicalista, “que de nombres” porque él no se haría cargo de nada de lo que ella dice.

En su carta, Cristina Kirchner había dicho que el peronismo “se torció” y “se desordenó”, y mencionó como una de las razones el cambio en las relaciones laborales, donde los trabajadores registrados en el sector privado son una minoría, y solo el 40% está sindicalizado, en clara alusión al sector gremial, una pata fundamental del PJ.

