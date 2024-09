La UCR estalla en una interna despiadada con jubilados en el medio

La Unión Cívica Radical (UCR) vive horas de extrema tensión por el cambio de opinión de cinco diputados radicales que se reunieron ayer con el presidente Javier Milei y este miércoles 11 de septiembre avalarán el veto presidencial a la movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados.

Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi llegaron a Casa Rosada y se fueron con promesas por doquier por parte del Poder Ejecutivo a cambio de un giro de 180 grados en lo que es una sesión clave para los jubilados.

"Usaron a los viejos para llevarse algo. Más que mirar a los diputados, tenés que mirar a los gobernadores", fue la tajante respuesta que recibió PERFIL de parte de un legislador que quedó afuera de la negociación. Se refería al correntino Gustavo Valdés y al mendocino Alfredo Cornejo. Pero también a quienes tienen se referencian, en el liderazgo interno del radicalismo, en algunos de ellos, como el cordobés Rodrigo De Loredo.

Atrás, radicales

Facundo Manes encabeza el sector más reticente a acompañar proyectos oficialistas y consideró en sus redes sociales que "es triste que opositores quieran usar a los jubilados como moneda de cambio de una negociación política". "¿Qué cambio de junio a hoy? Tengan un poco de coherencia", agregó.

La foto de la polémica y la interna radical

Así las cosas, la interna radical se metió de lleno en los haberes jubilatorios. Ni bien se conoció la foto en Casa Rosada, quienes quedaron mirando desde afuera apuntaron contra el tucumano Ricardo Campero y recordaron parte de su discurso cuando votó a favor del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Entonces, Campero planteó que "honrar a nuestros jubilados es una obligación moral que tenemos en este recinto". Al salir de Casa Rosada este martes, adelantó que apoyará el veto presidencial: "En aquel momento yo dije 'no estoy de acuerdo que el Congreso le imponga el gasto', pero era una tema de bloque", justificó tras la reunión.

Diputados radicales con Milei.

Dirigentes bonaerenses recordaron que la interna saltó con los jubilados, pero que hace meses viene tensionándose por lo bajo. El primer ejemplo es lo que sucedió en tierras de la provincia de Buenos Aires donde Manes y Lousteau se unieron para ir por el partido provincial, en detrimento del senador Maximiliano Abad.

Esa disputa es clave para lo que será el armado de listas del próximo año tuvieron su consecuencia en el ámbito nacional. Lo concreto es que el radicalismo no escapa al resto de las internas de los partidos opositores, al igual que el PRO o Unión por la Patria.

Elisa Carrió admitió su rol en la disputa entre Mauricio Macri y Javier Milei por los fondos de la SIDE: “Fui yo”

"El problema que tenemos ahora es que vamos a quedar muy expuestos frente a la opinión pública con un tema muy sensible para los argentinos como son los jubilados. Además la foto era innecesaria. Se puede negociar sin tener que mostrarse junto al Presidente. El cambio de opinión es muy explícito. Es claro que hubo un acuerdo. Pero si no se deja claro ante la sociedad, parece que nos entregaron cargos", analizó un diputado cordobés radical en diálogo con PERFIL.



Lousteau fue uno de los más contundentes a la hora de criticar el ida y vuelta de sus correligionarios. En diálogo con radio Splendid, el senador afirmó que "no se puede tener a más de la mitad" de los adultos mayores "por debajo de la línea de pobreza", refiriéndose al monto del haber mínimo de $234.540, más un bono de $70.000, que suma un total de $304.540. También reafirmó que la ley de movilidad jubilatoria "nació de la mano de la UCR" y fue respaldada por otros bloques de la oposición, como Unión por la Patria.

Martín Lousteau,

A pesar de esto, Milei decidió vetar el proyecto, lo que generó que la oposición busque sesionar este miércoles para insistir en la ley. "Siempre hay presiones en las votaciones, pero hay que ver si uno se mantiene en lo que cree", expresó Lousteau, quién, además, advirtió que si algún miembro de la UCR cambia su voto, "tendrá que dar explicaciones".

