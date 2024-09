La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, reveló este miércoles su influencia en el aumento de la tensión entre el expresidente Mauricio Macri y el actual mandatario Javier Milei respecto al decreto que asigna fondos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Fui yo”, confesó la exdiputada, que también criticó las políticas de la administración libertaria en materia de jubilaciones y denunció la existencia de “gatos” en el Congreso.

Carrió detalló: “Fui yo porque lo llamé a Macri; por eso nadie comprendió por qué se retiraron los fondos reservados a la SIDE. No hice declaraciones públicas al respecto. Le dije: ‘Por tus hijos, por tus nietos, por favor, no otorgues esos fondos, ya que este chico [el asesor presidencial Santiago] Caputo los va a usar en tu contra’”. La exdiputada aludió a la instrucción del expresidente a los diputados del PRO para que votaran en contra del decreto.

"Para operaciones sí hay plata": denuncian que la SIDE ya gastó el 80% de los $ 100 mil millones extra de fondos reservados

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Entonces, después me llamaba el presidente de mi bloque, Juan Manuel López, y me decía ‘no sé si alcanza el quórum’, y yo le respondía ‘no te preocupes, quórum va a haber’. No solo hubo quórum, sino que se rechazó el decreto. Sin embargo, nadie registró esto, porque yo hago esas gestiones mientras estoy en la cama mirando conferencias”, explicó Carrió en una entrevista por el streaming llamado Conversaciones con Rosendo Grobocopatel.

Carrió también advirtió que el Presidente es “cruel” y “autoritario”. La líder de la Coalición Cívica condenó el ajuste implementado por la gestión de Milei y destacó que “quien golpea es cruel”. “Creo que [Javier Milei] no tiene noción de lo que es la crueldad. ¿Hay que hacer un ajuste? Sí. Ahora, si yo tengo que hacer un ajuste porque soy el capitán del Titanic, salvo a los viejos y a los niños, y él primero hunde a los viejos y a los niños. Eso es cruel”, afirmó.

Los aspectos religiosos del oficialismo

Carrió también señaló: “En esto este Gobierno es inmoral, no puede convalidar ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en los liberales, pero si escuchara esto [el filósofo John] Locke... Este chico no es liberal, este chico es autoritario, este chico va por la República porque piensa que el liberalismo tiene que fundarse en la desaparición de la República. Sin República y sin ley no hay libertad, solo la hay obviamente para Karina Milei, para Santiago Caputo y para Milei. ¿Por qué son tan injustos? Porque no sienten al otro”.

En ese contexto, Carrió comentó que Macri se alía con Milei “porque nunca fue de clase media ni pobre”. Y sobre Milei dijo: “Es un chico roto, se ve que muy golpeado por el padre. No le tengo bronca, pero una persona que no tiene empatía social está enferma. Él cree que la libertad se funda en un reinado planetario y extraplanetario. Ya solo falta que pierda Trump en Estados Unidos y ya estamos ahí compitiendo directamente con Dios. Si llega a perder Trump, quedamos solos frente al arco mundial”.

Elisa Carrió y su vínculo con Cristina Kirchner: "Yo hablaba con ella porque usábamos la misma cartera"

Sobre sus coincidencias con el Presidente, Carrió insistió en “eliminar el déficit fiscal” pero aclaró que “el problema es cómo”. También dijo que está a favor de las desregulaciones. “Hay que ver qué empresas protegemos por presupuesto, no por subsidio, no por regulaciones, pero yo tengo que ayudar a los trabajadores. Por ejemplo, tengo que sacar las excepciones impositivas de Tierra del Fuego, porque eso es un escándalo”, explicó.

El futuro de la oposición

Por otra parte, Carrió consideró antes que nada que “en este momento no debe haber oposición” y agregó que “ahora es Milei contra Milei”. Además, dijo que la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) “fue muy valiosa”, pero que era meramente “electoral”. “Cuando tuve que hacer la alianza con Macri, porque te imaginás que el padre de Macri era un mafioso, un tipo con el que yo nunca me senté a la mesa, un tipo que financiaba las campañas, de repente podíamos ser Venezuela, estaba viendo el avance de Irán y de Rusia en América Latina”, describió.

“Cuando me pasó lo de Macri yo lloraba. Yo sentía que ahí tenía un deber ético. Si vos sentís interiormente que tenés una responsabilidad ética para unir una Nación, porque si no esa Nación va a una especie de esclavitud, vos tenés que hacerlo y ahí decidí hablar con Macri. Fue un sincericidio, los dos solos, yo le dije todo lo que pensaba. Hicimos un acuerdo, que significaba la lucha contra la corrupción y que iba a ser una coalición parlamentaria porque el presidente era él y yo no quería ningún cargo”, reveló.

Elisa Carrió sobre Milei: “Una sociedad rota vota a un roto”

Además, la líder de la CC indicó que se ha cerrado una etapa y criticó al expresidente por las elecciones de 2023, en las que se enfrentaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en las primarias. Carrió afirmó que Macri generó odio entre sus propios candidatos, y señaló que él provocó la confrontación entre Horacio y Patricia y apostó por Milei con la actitud de “si no soy yo, no es nadie”, un comportamiento típico de un político egoísta.

El juez Ariel Lijo

En cuanto a la candidatura del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, Carrió reiteró sus críticas, afirmando que Lijo “hizo fortuna” y que es “un hipócrita”. Expresó su frustración diciendo que le encantaría ir al Senado y acusar a los senadores de ser hipócritas, cuestionando la autenticidad de sus principios republicanos. Carrió se preguntó qué principios republicanos puede defender Macri, a quien tuvo que frenar en varias ocasiones por sus intentos de actuar de manera autoritaria. También criticó a Cristian Ritondo, quien está aliado con Sergio Massa, cuestionando la coherencia de sus principios republicanos.

Lilita Carrió sobre los “gatos” en la política

En una charla que se extendió más de una hora, la socia fundadora de Cambiemos también repasó su historia y comparó el Congreso de su época con el actual. Dijo que ahora hay “gatos” en el Parlamento y compartió una anécdota de cuando era diputada. “Cuando era legisladora no veía gatos, pero me contaban otros diputados. ‘¿Qué son los gatos?’ decía yo, que soy re curiosa, me importa todo. ‘Son chicas acompañantes, están en los bares, acompañan a los diputados’, me explicaban. Yo quería ver un gato porque mi desesperación era la curiosidad, quería ver cómo era un gato porque decían que eran lindas. Un día voy en un ascensor y descubro un gato, salí del ascensor, estábamos en el cuarto piso y grité ‘un gato, un gato’, los tipos empezaron a buscar un gato de verdad”, contó.

Y siguió: “Ahora veo gatos sentados. No tengo ningún problema porque antes eran acompañantes, después fueron asesores y ahora están sentados en la banca. Por lo menos que se formen. Esa es la impresión que tengo, hoy los gatos nos invadieron”.

NG/FL