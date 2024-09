Carlos Bianco: "El peronismo está en el vestuario luego de perder una final"

Luego de la tensión por la quita de subsidios al transporte, Jorge Macri y Javier Milei se reunieron y firmaron el traspaso de las 31 líneas de colectivos de la Ciudad. Carlos Bianco denunció que la Ciudad cambió su actitud porque “la Nación le transfirió 400.000 millones de pesos”. Además, denunció que el Ejecutivo se está desligando de “todas sus responsabilidades” y explicó que la Provincia no tiene los recursos para afrontar el costo del boleto integrado. “Acá malo hay uno solo y es Milei”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Bianco es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: El jefe de Gobierno de la Ciudad y el secretario de Transporte de la Nación dijeron que la provincia no se quiere hacer cargo de la situación y que por eso los bonaerenses van a pagar más. ¿Ustedes son los malos de la película?

No, acá malo hay uno solo y es Milei. El Gobierno nacional acaba de eliminar el subsidio al boleto integrado en la provincia de Buenos Aires, como se hizo en su momento con el Fondo Compensador de Transporte del Interior a principio de año, y así como ha aumentado repetidamente la tarifa que se paga en la provincia.

Ayer, el secretario de Transporte de Nación, Mogetta, dijo que la provincia era la que fijaba la tarifa y controlaba el sistema, y esto no es así. La provincia recibe una tarifa que establece el Gobierno nacional, esto es así desde la época de Macri, cuando le traspasó el pago de la totalidad de los subsidios a la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros hacemos es pagar la diferencia entre la tarifa que establece el Gobierno Nacional y el costo total del pasaje que también establece el Gobierno nacional.

Esto lo viene haciendo la provincia de Buenos Aires en un 100% desde el 2019, es decir, la provincia pagaba todos sus subsidios y lo único que subsidiaba el Gobierno nacional hasta este momento era el boleto integrado, y a partir de ahora ha dejado de hacerlo.

La semana pasada me llamó el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires para decirme que era una barbaridad que eliminaran los subsidios al transporte, y que teníamos que hacer una movida en conjunto. Hasta ahora, la Ciudad pagaba la mitad de los subsidios y la Nación pagaba el resto, a diferencia de la Provincia, que paga la totalidad.

Carlos Bianco declaró que, cuando la Nación le transfirió 400.000 millones de pesos a la Ciudad, Jorge Macri “se amigó con Milei”.

Le expliqué que en Provincia no tenemos el problema del pago de subsidios porque siempre los pagamos y que a quien subsidia Nación es justamente a la Ciudad. Querían hacer un reclamo en conjunto, pero la película terminó con ellos ayer sonrientes y con los deditos arriba. ¿Sabés lo que pasó en el medio? La Nación le transfirió 400.000 millones de pesos a la Ciudad cuando solo necesita 7.000 por mes para subsidiar la totalidad de su transporte.

Acá los malos claramente no somos nosotros, y el que se perjudica es el bonaerense que toma uno, dos o tres transportes todos los días para ir a laburar. Acá malo hay uno solo, que es Milei.

AG: ¿Se renovó desde lo político el pacto Macri-Milei?

Parecería que el intendente Jorge Macri, después de recibir la transferencia de 400.000 millones de pesos, se amigó con Milei. Ayer se los veía muy sonrientes.

AG: Pensaba en Mauricio Macri...

Sí, o en Jorge. No lo sé, pero no es mi problema tampoco si son amigos o conocidos. Mi problema es que hoy los bonaerenses, por responsabilidad y culpa del Gobierno nacional, pagan más caro su segundo y tercer boleto.

Nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Este año ya llevamos 400.000 millones de pesos pagados en subsidios, y la Provincia no puede afrontar todo lo que deja de hacer el Estado nacional. Nos pasa con los medicamentos oncológicos, con la falta de presupuesto universitario y las obras que se hacen en las universidades, por ejemplo.

Nos pasa cotidianamente que parece que el Gobierno provincial se tendría que hacer cargo de lo que abandona el Gobierno nacional, cuando lo que está sucediendo en la Argentina desde que asumió Milei es que el Gobierno se está desligando de absolutamente todas sus responsabilidades.

AG: ¿El camino que viene es el judicial?

Sí. El día de ayer se presentó una demanda ante la Corte solicitando que se reponga el subsidio al boleto integrado. Es lo que le corresponde al Gobierno nacional, porque tenía las partidas presupuestarias para hacerlo y porque es el que maneja el sistema de la SUBE.

Si tuviéramos los fondos no tendríamos cómo pagarlos, porque no manejamos el sistema, no determinamos la tarifa ni determinamos el costo real de transporte. Lo que sí hacemos desde 2019 es pagar la totalidad del subsidio al boleto, es decir, la diferencia entre lo que el Gobierno nacional establece como tarifa y el costo real de cada viaje, pero no tenemos los recursos para hacer nada más.

Elizabeth Peger: ¿En concepto de qué le transfiere 400.000 millones de pesos el Gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires? Algunos gobernadores denuncian una quita significativa de fondos a las provincias para dárselos a la Ciudad...

Efectivamente es así. Los fondos, o parte de los fondos que se le transfirieron a la Ciudad, se le han quitado a las provincias, incluida la Provincia de Buenos Aires. Esto es en virtud de la determinación de la Corte Suprema de entregarle un 2,95% de los recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando Macri asumió como presidente, decidió duplicar la coparticipación que le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin ninguna justificación. Sostienen que fue por el traspaso de la policía, pero nunca presentaron los números reales de ese traspaso.

En el gobierno de Alberto Fernández se hizo un cálculo de cuál era el costo del traspaso de la policía y se descontó de ese aumento unilateral e inexplicable. La Corte, en un fallo salomónico, determinó poner el porcentaje en el medio de lo que se decía desde Ciudad y Nación en 2,95%, sin explicar por qué.

Lo único que se explica acá es que hoy los bonaerenses, cuando toman el segundo boleto, pagan un 50% más caro, y cuando toman el tercero, un 75%.

EP: ¿Diría que se acordó el pago de la deuda a cambio de que la Ciudad se hiciera cargo de las 31 líneas de colectivo?

Totalmente. ¿Sino cómo se explica que la semana pasada me llamó el jefe de Gabinete de la Ciudad para hacer un reclamo en conjunto a Nación, y ahora, a partir de esta transferencia, están todos muy contentos? Si a nosotros nos pagan unos 400.000 millones adicionales, nosotros podemos hacer eso y mucho más.

Claudio Mardones: El 17 de noviembre se elegirá un nuevo presidente del PJ. ¿Adhieren al pedido del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, de pedirle a Cristina Kirchner una autocrítica?

En términos generales, haciendo una analogía con el fútbol, el peronismo está en el vestuario luego de perder la final. Estamos procesando la derrota que tuvimos el año pasado, y eso tiene distintas expresiones, cada una respetable. Creo que esto se va a ordenar en el seno de la discusión política, más allá de la cuestión de la presidencia partidaria.

El ministro de Gobierno de la provincia no cree que “a la gente le preocupe mucho la presidencia del partido peronista”.

Estoy más preocupado por el boleto de los bonaerenses que por la presidencia del Partido Justicialista, y no creo que a la gente le preocupe mucho la presidencia del partido peronista.

EP: ¿Cómo cae que entre algunas cuestiones se resuelvan en una oficina entre funcionarios y que los pasajeros terminen pagando la situación?

La clave de la discusión es lo que está haciendo el Gobierno nacional en términos generales, más allá de este nuevo capítulo que se llama “la quita de subsidios al boleto integrado”.

A principio de año, quitaron todos los subsidios del Fondo Compensador de Transporte del Interior, que afecta a todas las provincias y fundamentalmente al interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora se estableció que va a haber un aumento del 40% del tren, que es el transporte más económico.

En materia de educación, nos quitaron el FONID, en seguridad también quitaron recursos que se reciben mediante el Fondo de Fortalecimiento Financiero de la Provincia, que se utilizaba para pagar salarios a la policía de la provincia y para comprar equipamiento.

El principal problema es que hay un Gobierno que vino a hacer el ajuste más grande de la historia, de 5 puntos del PBI, de lo cual se jacta. Las consecuencias son brutales en términos absolutos, pero son peores cuando se miran en términos relativos.

Hay un dato escalofriante sobre la actividad industrial de los países del G20, entre los cuales está Argentina. En 18 países, la producción industrial aumentó este año, salvo en Sudáfrica, que cayó un 5%, y en la Argentina, que cayó un 20%. El proceso de desindustrialización que estamos sufriendo como consecuencia de los ajustes del Gobierno Nacional probablemente no haya pasado en la historia de ningún país.

AG: Hay una queja del ministerio de Economía nacional y de algunos empresarios por las tasas municipales. ¿Qué está pasando?

Las tasas municipales son una parte ínfima del costo operativo de las grandes superficies de venta al público. Sabemos que algunos municipios las han mejorado ante la falta de recursos y otros las han mejorado, se las bajaron a los almacenes.

Son herramientas que utilizan los municipios ante el ajuste financiero del Gobierno nacional y están validadas por los consejos deliberantes porque los municipios tienen autonomía para tomar esas decisiones. Que ahora vengan los supermercados a decir que eso es expropiatorio o que les afecta los costos, que expliquen cómo aumentaron los precios en todo este tiempo sin el aumento de las tasas municipales.

