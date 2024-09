Colectivos: la Ciudad anticipó que no habrá aumento del boleto y que absorverá la quita del subsidio

El presidente Javier Milei y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron el traspaso de la competencia total a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de las líneas de colectivos que circulan por su jurisdicción, al mismo tiempo que desde el distrito se comprometieron a sostener el valor actual de la tarifa en el corto plazo. Por otro lado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (PBA) irá a la Corte Suprema por la quita de subsidios.

La reunión en Casa Rosada entre el mandatario y el alcalde porteño se dio después de que la administración libertaria decidiera que esas líneas, 31 en total, dejaran de recibir la subvención de parte del Estado Nacional. En ese contexto, firmaron el Acta Acuerdo entre los dos gobiernos para diseñar una "transferencia ordenada".

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad asume bajo su cargo la totalidad de los subsidios desde septiembre, haciéndose cargo de la gestión de las líneas, lo que permitirá que las tarifas de colectivo se mantengan. En ese sentido, se informó que deberán "postergar algunas inversiones y otros gastos" por el momento.

Asimismo, la Administración de Jorge Macri decidió responsabilizarse también del programa Red SUBE en las líneas que administrará, por lo que seguirán los descuentos del 50 y 75 por ciento en combinaciones de viaje dentro de las dos horas después de que se inicie el primero.

Desde Nación destacaron en un comunicado que se trata de "un esfuerzo extraordinario" de la Ciudad y precisaron que deberá "subsidiar dos terceras partes del costo del boleto". Asimismo, el Gobierno indicó que "mantendrá el programa Red SUBE en todas las líneas interjurisdiccionales", es decir las que cruzan CABA y PBA, además de sostener la Tarifa Social en todo el país.

"La medida resulta de interés para ambas partes, ya que la Nación dejará de subsidiar y administrar líneas que circulan dentro de una jurisdicción, por ende, la Ciudad administrará su propio sistema según las necesidades que tenga. Así, el Gobierno de la Ciudad pasará a administrar las líneas de colectivo en cuanto a gestión, recorridos, facultades de fijar subsidios y tarifas", añadieron.

Por otro lado, desde el Ejecutivo dijeron que "este acuerdo histórico", da por completado un ordenamiento de subsidios y competencias, y remarcaron: "los transportes provinciales y municipales son exclusiva responsabilidad de esas jurisdicciones y no del Estado Nacional".

"La gente está haciendo un esfuerzo muy grande"

Tras firmar el acta de traspaso de las 31 líneas del distrito porteño, el jefe de Gobierno mantuvo un breve contacto con la prensa a la salida de la Casa de Gobierno y ratificó que su administración mantendrá el valor del boleto y explicó: "Vamos a tener que priorizar este gasto".

"Hoy la gente está haciendo un esfuerzo muy grande y si no hiciéramos este esfuerzo en la Ciudad, la tarifa se duplicaría", sostuvo.

Además, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que este martes volvió a cruzar al Gobierno nacional por la quita de subsidios a los colectivos, medida que calificó como "arbitraria e ilegal", y adelantó en un mensaje publicado en sus redes sociales que irá a la Corte Suprema.

"Lamentamos que la Provincia de Buenos Aires no sostenga la tarifa integrada, esperemos que revisen esto", resaltó Macri.

El acta Acuerdo entre Ciudad y Nación por los subsidios

1. A partir de la firma del Acta Acuerdo entre los dos gobiernos se establece una transición ordenada de las 31 líneas de colectivos, en la que el Gobierno de la Ciudad asume bajo su cargo la totalidad de los subsidios desde el primero de septiembre, haciéndose cargo de la gestión de las líneas, lo que permitirá que las tarifas de colectivos se mantengan -por el momento- en los niveles de precios actuales.

2. La Ciudad de Buenos Aires, en la búsqueda de asistir a los pasajeros que utilizan el transporte, se hará cargo también del programa Red SUBE en las 31 líneas que administrará, lo que permitirá que se mantengan los descuentos del 50 y 75 por ciento en combinaciones de viaje en esas líneas dentro de las dos horas de iniciado el primer viaje.

3. Desde la Ciudad vamos a hacer un gran esfuerzo para que la tarifa que paga el pasajero no aumente en este momento. Pero vamos a estar subsidiando el 66% del costo del boleto y eso se tiene que ir corrigiendo. Asumir desde el 1/9 el pago de la parte del subsidio que deja de pagar Nación nos obliga a postergar algunas inversiones y otros gastos.

4. Haber logrado que el traspaso sea mediante un Acta Acuerdo y no intempestivamente es un primer gran paso para seguir trabajando en la autonomía plena en otros rubros como IGJ, Justicia, Puerto, etc.

El comunicado de Nación

