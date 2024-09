Nación y CABA ultiman los detalles del traspaso de 31 líneas de colectivos porteños

En pocas horas se concretará el traspaso por parte del gobierno nacional de 31 líneas de colectivos que circulan por CABA al gobierno porteño, con la quita de subsidios que podría encarecer los boletos.

Así lo confirmaron las secretarías de transporte correspondientes, con matices sobre los alcances del acuerdo.

Mientras desde CABA afirman que el entendimiento implica la postergación de la discusión tarifaria, fuentes de Transporte a nivel nacional comentaron a PERFIL que el traspaso se hará como estaba anunciado, de manera inmediata y total, por lo tanto el gobierno porteño deberá hacerse cargo del subsidio que pagaba Nación si quiere mantener el valor del pasaje como hasta ahora.

Quita de subsidios: las empresas de colectivos hablaron sobre la reducción del servicio

El costo del pasaje en las líneas que podrían ser traspasadas, según los datos del Gobierno de la Ciudad, es de $863. De ese importe, el pasajero paga $371 mediante el boleto (el mínimo), la Nación aporta un subsidio de $271 y el fisco porteño los restantes $221. Sin el aporte nacional, el boleto mínimo pasaría a $642.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo pocos días atrás que se debe “hacer una transferencia como corresponde" ya que “si me pasás las potestades tienen que ser completas”, ejemplificando que “esto es como que me digas cuidame la casa pero no me das las llaves para hacerlo”.

Ante esto, señaló que “si no hay subsidio (desde Nación), las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar y ninguna de las cosas son buenas”.

Las líneas de colectivos de CABA que no tendrán subsidio de Nación

Las 31 empresas que operan dentro CABA son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Líneas de colectivos que mantendrán el subsidio de Nación

AMBA: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.

Interior del país: Línea 906 Santa Fe - Paraná; Línea 907 Santa Fe - Paraná; Línea 902 Chaco – Corrientes; Línea 904 Chaco - Corrientes; Línea 908 Viedma – Patagones; Línea 911 Neuquén - Río Negro; Línea 912 Apóstoles - Colonia Liebig; Línea 914 Neuquén - Río Negro; Línea 915 Buenos Aires - Santa Fe; TP 249 Buenos Aires - Santa Fe.

