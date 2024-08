Néstor Grindetti: "Uno no puede desentenderse de las consecuencias por buscar el superávit"

El Gobierno nacional confirmó esta semana que dejará de subsidiar las líneas de colectivo que operan exclusivamente en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires a partir de septiembre. Para Néstor Grindetti, la decisión “apunta a un objetivo que puede ser bueno”, pero que provoca un “lío”. Explicó que las 31 líneas de la Ciudad dependen de Nación y que “si el Gobierno saca el subsidio, deberá tomar la decisión de aumentar la tarifa” porque no es “razonable” que el costo lo afronten las empresas. “La semana que viene va a colapsar el sistema de transporte en la Ciudad”, alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Néstor Grindetti es jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del club de fútbol Independiente. Previamente, fue intendente de Lanús entre 2015 y 2023 y ministro de Hacienda de CABA entre 2007 y 2015. Es uno de los fundadores del PRO.

¿Qué significa la decisión del Gobierno de quitar el subsidio a las líneas de colectivo que operan exclusivamente en CABA y en PBA? ¿Por qué se produce?

Las 31 líneas de colectivos que no salen de la Ciudad y recorren todo su territorio dependen directamente del Gobierno nacional. Nunca se realizó ninguna transferencia, por lo que si el Gobierno saca el subsidio, deberá tomar la decisión de aumentar la tarifa, porque no es razonable que le exijan a las empresas continuar brindando el mismo servicio sin ese subsidio. Es una decisión del Gobierno nacional porque es el Gobierno el que tiene la potestad de regulación del transporte público de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad viene contribuyendo desde el 2019 dándole un subsidio al Gobierno nacional por el 50% del valor necesario, y el otro 50% lo pone el Gobierno. Nosotros no tenemos ninguna potestad: no podemos cambiar una parada de colectivos o la trayectoria de una línea y no podemos regular qué antigüedad tienen los micros ni inspeccionarlos. Es decir, la Ciudad no tiene ningún tipo de regulación sobre el sistema, es exclusivamente de control nacional.

¿Por qué lo hacen?

Sinceramente, no tengo una razón que me deje conforme con la explicación. Evidentemente, lo que está detrás de esto es el objetivo que tiene el Gobierno nacional de bajar el déficit. Uno puede estar de acuerdo con eso, pero no se puede tapar el sol con la mano. Si están bajando el subsidio, tienen que bajar la tarifa. No hay otra forma porque el subsidio no es a la Ciudad, es a las empresas. Si las empresas no reciben esos fondos, no van a poder pagar salarios y de algún lugar la tienen que sacar y van a tener que aumentar la tarifa.

Es una decisión que nosotros no podemos tomar porque no tenemos la potestad regulatoria y lo tiene que hacer el Gobierno nacional. A mí me parece que es una decisión intempestiva porque si el Gobierno quisiera pasarle a la Ciudad toda la potestad regulatoria del transporte, fenómeno, nos sentamos y vemos cómo se hace.

Sería necesaria una ley de la Legislatura porteña para poder aceptar un convenio con Nación y eso llevaría un tiempo. Ahí podríamos empezar a tomar nosotros la responsabilidad, pero hoy por hoy, es una responsabilidad del Gobierno.

Luis Caputo, el ministro de Economía, se ausentó de la mediación de la Ciudad y la Nación por la coparticipación. La Corte Suprema de Justicia ya falló a favor de la Ciudad pero este Gobierno lleva 9 meses sin cumplir. ¿Hay algo punitivo a la Ciudad y una expectativa de La Libertad Avanza de ser la fuerza dominante en la Ciudad?

No me consta que sea así y prefiero creer que no es así. Acá evidentemente hay un objetivo primario y casi único del Gobierno que es bajar el déficit. Yo coincido en que es bueno no tener déficit, pero hay que ver cómo se resuelve eso. Uno puede tener un objetivo loable, pero uno no puede desentenderse de las consecuencias por buscar el superávit.

El jefe de Gabinete porteño afirmó que la semana que viene va a “colapsar el sistema de transporte en la Ciudad” por consecuencia del objetivo del Gobierno de bajar el déficit.

Vamos a tener un problema: la semana que viene va a colapsar el sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es una consecuencia de una decisión que apunta a un objetivo que puede ser bueno pero que provoca este lío.

El otro tema es el de la Corte. En un país donde la república y las instituciones funcionan, un fallo de la Corte se acata y no se discute más. Si hay déficit, hay que arreglarlo de otra forma, pero las decisiones de la Corte se acatan. Siento que si no respetamos esa última red de contención del funcionamiento social, que es el respeto a las instituciones, se complica.

Alejandro Gomel: Si la Nación resuelve darle la potestad, ¿la Ciudad se puede hacer cargo del subsidio?

Para hacerse cargo hay que evaluar distintas cosas que van más allá de la tarifa. Por ejemplo, el control de los micros y los recorridos. Para poder tomar esas potestades, se requiere un convenio con Nación y una ley que lo valide. Eso lleva un tiempo y durante ese tiempo, las cosas tienen que seguir como están porque si no va a colapsar el sistema.

Lo que uno aspiraría es a que las cosas sigan como están, que el subsidio lo siga poniendo Nación, y que nos podamos sentar a hablar sobre el tema. Nosotros evaluaremos si vamos hacia una regularización de las tarifas o si continuamos por un tiempo con el subsidio. Eso dependerá del presupuesto de la Ciudad del año que viene. Para evaluarlo, primero hay que tomar en cuenta todas esas otras cuestiones.

A.G: ¿Hay alguna reunión o posibilidad de aquí al lunes de llegar a un acuerdo?

Yo personalmente no, pero nuestra gente se reunió con el Gobierno y la respuesta fue que no hay ninguna posibilidad de que hagan el aporte el lunes. La cuestión, en definitiva, ahora es qué van a hacer las empresas.

Para que se entienda cómo funciona, hay unos fondos donde la Ciudad pone el 50% del subsidio, y Nación pone el otro 50%. Si la Nación no lo pone, esa parte va a faltar y las empresas van a tener problemas para pagar salarios, cargar combustible, y otros gastos de funcionamiento. Hay que ver cómo sigue la cuestión para entender la capacidad de las empresas de soportar la situación, que creo que no es mucha.

Elizabeth Peger: Hay otras líneas que transitan el ámbito de la Ciudad pero también pasan al Conurbano bonaerense y no van a perder los subsidios. Es una situación paradójica. ¿Cómo se resuelve esto si no hay diálogo?

No quise complicar la explicación, pero en el tema de la regulación tiene que haber una mesa tripartita entre la provincia de Buenos Aires, la Nación y la Ciudad porque hay que regular las líneas que entran y salen de la Ciudad y van hacia el Conurbano. La provincia de Buenos Aires también tiene líneas que no salen de la provincia y tienen el mismo problema que nosotros porque les van a cortar el subsidio.

Además, como si todo esto fuera poco, está el tema del boleto integrado que ahora tampoco va a ser subsidiado. Es muy común que alguien trabaje en la Ciudad y venga desde la provincia con un colectivo y después tome otro, o venga en tren y tome un colectivo. Esa gente se va a ver perjudicada porque ese subsidio no va a estar más.

Es un gran lío que esta medida intempestiva de decir “a partir de mañana no mando el subsidio” genera un problemón en algo que, con tiempo, se podría arreglar bien.

E.P: D‘Onofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, planteó la posibilidad de que la provincia recurra a la Corte por esta situación. ¿En Ciudad están pensado en algún planteo en la Justicia?

Estamos viendo qué hay que hacer. Nuestra gente de Legal y Técnica está trabajando porque el tema es que la que no recibe el subsidio es la empresa, y la que está con pedido de no aumentar la tarifa es la empresa, porque el que regula es el Estado nacional.

E.P: Y ustedes se van a encontrar con un gran problema en su territorio la próxima semana.

Claro. Nosotros tenemos el problema de que las calles son de la Ciudad, pero es un tema entre las empresas y el Gobierno nacional. En esta cuestión fáctica, regulatoria y legal, estamos afuera. Obviamente estamos ocupados porque sabemos que es un incordio para los vecinos y vamos a estar activos, pero estamos viendo si tenemos que tomar alguna acción.

E.P: ¿Creen que se pueda llegar a destrabar la situación en estos días para evitar un escenario de colapso?

Como siempre, todas estas cosas terminan perjudicando a la gente. Nuestra gente tuvo la última reunión y desde el Gobierno nacional fueron muy enfáticos. Por como manejan todas las cuestiones que tienen que ver con su objetivo de déficit cero, veo difícil que esto pueda cambiar, porque para que esto cambie, el Gobierno debería depositar el lunes el subsidio a las empresas.

Hay lugares donde hay servicios alternativos, que son las líneas que vienen desde la Provincia, pero no todas. Si es que las empresas no van a poder funcionar sin ese subsidio, vamos a tener un problema la semana que viene. No veo una alternativa de solución.

