La advertencia de Jorge Macri por los colectivos: "Si no hay subsidios, las empresas van a colapsar"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos, Jorge Macri le pidió al gobierno nacional la conformación de una mesa de trabajo para negociar el traspaso de las 31 líneas de colectivos que circulan en la Capital Federal que dejarán de ser subsidiadas el 1° de septiembre, según anticipó la Secretaría de Transporte de la Nación.

"Si no hay subsidio, las empresas van a colapsar”, comenzó diciendo el alcalde porteño en conferencia de prensa. "La Ciudad tiene la decisión de sostener la porción de su subsidio. Estamos hablando con Nación para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento en el que la gente no está en condiciones para absorber un aumento de esa magnitud”, agregó.

